«Выпишут не скоро»: как владелец «Спартака» борется с COVID-19

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун несколько дней назад был госпитализирован с коронавирусной инфекцией. Накануне сам 64-летний бизнесмен поведал о своем состоянии здоровья, и новости эти оказались не слишком радостными.

«Я на госпитализации. Поэтому, пардон, я сейчас на лечении нахожусь»,

— рассказал Федун.

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При этом владелец десятикратных чемпионов России отметил, что его состояние в данный момент «честно, не очень», а также передал благодарность фанатам «Спартака» за многочисленные слова поддержки, которые были сказаны в его адрес.

«Поэтому постараюсь побыстрее выздороветь», – подытожил Федун.

При этом в последнее время казалось, что волноваться уже не о чем — все новости о состоянии здоровья спартаковского владельца были достаточно позитивными.

«Вроде с братом все нормально. Сроки госпитализации? Врачам звоните, я же не доктор. Как выздоровеет, так и выпишут. Ничего критичного, тьфу-тьфу-тьфу. Идет на поправку. Теперь слово медицине», — рассказывал ТАСС 11 мая являющийся членом совета директоров «Спартака» Андрей Федун.

А еще 8 мая «Спорт-Экспресс» сообщал, что функционер идет на поправку и может покинуть клинику через 5-7 дней, чего, очевидно, уже не случится.

По информации источника, врачи отмечали положительную динамику и удовлетворительное состояние владельца красно-белых.

«Чувствует он себя, слава богу, более-менее терпимо. Будет лежать, как положено, по медицинским показаниям. Я бы хотел сказать спасибо врачам, которые умеют лечить эту пакость, и чтобы люди помнили, что болеют все, — еще раньше говорил Андрей Федун.

— Стандартное лечение – две недели. Если все будет по плану, то он выйдет через это время».

Болезнь Федуна всколыхнула футбольную общественность. Очень многие уже публично пожелали функционеру скорейшего выздоровления.

«Хотелось бы пожелать Леониду Федуну скорейшего выздоровления и чтоб без осложнений», — говорил в интервью Sport24 бывший спортивный директор и главный тренер «Спартака», а ныне наставник «Ростова» Валерий Карпин.

Когда-то Федун называл его «сбитым летчиком», правда, никакой обиды Карпин держать на бывшего босса не стал и доказал ошибочность тех слов работой.

«Я уже списался с Леонидом Арнольдовичем, выразил ему слова поддержки, пожелал скорейшего выздоровления, — цитировал ТАСС главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

— В нынешний период никто не застрахован от воздействия коронавируса, независимо от социального статуса и положения. Поэтому абсолютно всем заболевшим я желаю поскорее вылечиться и встать на ноги».

«Что делать? Посочувствуем ему. Он же много своих денег вложил на развитие «Спартака». Дай Бог, чтобы все выздоровели», — а это уже слова знаменитого комментатора и болельщика «Зенита» Геннадия Орлова.

Кстати, сам Федун 13 мая высказался еще раз и о своем состоянии и о поддержке спартаковских игроков.

«К сожалению, еще не скоро выпишут, так что придется терпеть. Пока чувствую себя не очень, но буду стараться. Футболисты «Спартака» присылали ролик с поддержкой, спасибо им. Такая поддержка и доброе слово приятны. Спасибо большое всем за поддержку», — рассказал он «Р-Спорту».

Вице-президент нефтяной компании «ЛУКойл» Федун является владельцем «Спартака» с 2003 года. В годы его правления московский клуб пять раз останавливался на второй строчке в Российской премьер-лиге, но наконец выиграл долгожданный чемпионский титул в сезоне-2016/17, после чего завоевал еще и Суперкубок страны.

Одним из главных достижений во главе клуба с почти столетней историей для предпринимателя является строительство «Открытие Арены» — до нее у «Спартака» еще никогда не было собственного стадиона.

В прошлом году Федун обещал через пару лет передать клуб в управление болельщикам и несколько раз подтверждал серьезность своих намерений, хотя пока непонятно, как все это произойдет. Многие до сих пор уверены, что это было импульсивное заявление в ответ на жесткую критику со стороны болельщиков после увольнения приведшего команду к чемпионскому титулу итальянца Массимо Карреры и назначения Олега Кононова, которого теперь уже заменили на Доменико Тедеско.