Революция после пандемии: в фигурном катании — новые правила

Новые изменения в правилах фигурного катания некоторые уже поспешили назвать нововведениями «в пользу Евгении Медведевой». По забавному совпадению, на следующий день двукратная чемпионка мира объявила о своем первом интервью за долгое время — в субботу она выйдет в прямой эфир Instagram и наконец пообщается с фанатами. Кажется, настроение у фигуристки сейчас и вправду хорошее.

Что же изменилось в правилах и почему это должно серьезно облегчить жизнь многим фигуристам, среди которых Медведева на самом деле далеко не единственная?

Лидерство лутца сбросили на свалку истории

Лутц долгое время априори считался самым капризным, сложным и травмоопасным прыжком. Не факт, что это было стопроцентной истиной, но именно такой имидж сформировался у него в силу многих факторов.

Реклама

Во-первых, он был самым дорогостоящим одиночным элементом — уступал только акселю, чье превосходство достигалось за счет того, что в нем всегда на пол-оборота больше из-за своеобразной техники исполнения, — например, не три, а три с половиной. Однако, если брать прыжки с целым количеством оборотов, то лутц, несомненно, лидировал, что уже поднимало его в глазах спортсменов и зрителей.

Во-вторых, с ним не могли совладать многие именитые фигуристы — например, двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю надолго отказывался от четверного лутца, потому что опасался серьезной травмы,

известный российский одиночник Михаил Коляда тоже убирал его из программ, выбирая более простые для себя элементы, чтобы повысить стабильность, — и это далеко не единственные примеры.

В-третьих, лутц даже с малым количеством оборотов действительно сложен для многих фигуристов своей изюминкой — перед отталкиванием от льда спортсмен обязательно должен опереться на внешнее ребро конька и с этого наклона исполнять прыжок.

Нетрудно догадаться, что при малейшем нарушении техники это весьма травмоопасно: например, японка Рика Кихира даже отказывалась от тройного лутца в программах, когда получила травму лодыжки, чтобы не усугубить ситуацию.

Если возвращаться к Евгении Медведевой, то у нее основные проблемы вызывало неверное ребро на лутце — из-за неправильно поставленной в детстве техники россиянка часто переходила перед прыжком на внутреннее ребро вместо внешнего и в результате получался не лутц, а что-то другое. Естественно, она часто теряла баллы, но упрямо пыталась вставлять этот элемент в программы, поскольку он стоил дороже остальных прыжков. И двукратная чемпионка мира была далеко не единственной в этой борьбе: идеально исполняющих лутц спортсменов не так уж много.

Однако все это преклонение перед своенравным лутцом и стремление покорить его, пренебрегая здоровьем, здравым смыслом и более стабильными прыжками из своего арсенала теперь уходит в прошлое.

Международный союз конькобежцев (ИСУ) понизил стоимость тройного и четверного лутца, уравняв его с другими прыжками, что явно окажет серьезное влияние на битву за медали на главных стартах.

Что было раньше: тройной лутц стоил 5,90 балла, а четверной — 11,50; естественно, оба были самыми дорогими (убирая за скобки аксель).

close

Теперь: тройной лутц понизили до 5,30 балла — он стоит столько же, сколько тройной флип, с которым у многих фигуристов нет проблем — например, у той же Медведевой. Что касается четверного лутца, то его понизили до 11 баллов, тоже уравняв с флипом.

Однако в области квадов произошло и еще одно крутое изменение: до 11 очков подняли стоимость четверного риттбергера, который раньше оценивался в 10,50 — на полбалла меньше.

Теперь все три сложных квада — лутц, флип и риттбергер — стоят одинаково.

close

К чему это ведет

Во-первых, многим фигуристам больше нет смысла страдать на лутце — можно делать то, что у тебя получается лучше, и не терять от этого. А значит, повышается конкурентоспособность отдельных спортсменов.

Из известных россиянок это выгодно, например, уже упомянутой Медведевой и Алене Косторной, которые гораздо больше предпочитают флип.

Медведева даже умеет прыгать каскад тройной флип + тройной риттбергер, который теперь будет стоить так же дорого, как сложнейший тройной лутц + тройной риттбергер, когда-то считавшийся победной фишкой Алины Загитовой и до сих пор исполняемый единицами.

Учитывая, что в арсенале ученицы Брайана Орсера уже есть один риттовый каскад — с сальховом — теперь она может добавить и второй подобный элемент, заметно увеличив стоимость своих программ.

Во-вторых, прекращение гегемонии лутца должно привести к меньшему количеству падений, поскольку фигуристы начнут отдавать предпочтение флипу или риттбергеру (если у них это получается лучше). Повысится эстетическое удовольствие от просмотра программ, что в перспективе влияет на популярность фигурного катания.

Это вообще одно из главных направлений работы ИСУ в последние годы: они уменьшали количество прыжков в программах, снижали общую стоимость четверных, увеличивали наказание за падения, сокращали продолжительность выступлений, — все ради того, чтобы спортсмены катались проще, но чище и привлекали зрителя.

В-третьих, увеличится разнообразие элементов. Здесь все понятно: если раньше все стремились любой ценой вставить лутц, то теперь можно будет увидеть резко отличающийся контент. Для любителей фигурного катания это должно стать дополнительным удовольствием.

«Спросите Трусову: ей легче прыгать четверной лутц»

Наверное, правильно, что в посткарантинный сезон спортсменов поощряют первым делом восстанавливать то, что для них легче, и не совершать безумных лутцовых подвигов в погоне за олимпийскими квотами Пекина-2022, которые должны распределяться на грядущем чемпионате мира.

Но изменения в правилах логичны и без всякой привязки к пандемии.

Почему уравняли тройной лутц и тройной флип? Вице-президент Международного союза конькобежцев Александр Лакерник объяснил, что на самом деле эти прыжки уже давно стали похожи по технике исполнения, так что нет смысла так сильно различать их по стоимости.

Если раньше лутц был сложнее по заходу, то теперь его единственное серьезное отличие в том, что перед прыжком нужно отклониться на внешнее ребро, а при исполнении флипа — на внутреннее.

«Подходы к флипу и лутцу изменились. Они уже не делаются с длинных дуг и стали близкими по технике. Спортсмен учит тот или иной прыжок не потому, что он больше стоит — разница копеечная. А потому что ему легче», — цитирует Лакерника «СЭ».

Почему уравняли четверной лутц, флип и риттбергер? Здесь логика еще проще. Когда оборотов становится аж четыре, многим фигуристам гораздо легче сделать тот прыжок, где надо ударить зубцом по льду и придать крутке силы, как, например, при лутце и флипе.

А вот риттбергер, который считается более простым при трех оборотах и стоит дешевле, при четырех становится для многих невыполнимым, потому что там нет удара зубцом, — фигурист отрывается от льда без серьезного разгона, с места, и крутится за счет силы своих бедер.

Так что четверной риттбергер вполне может быть намного сложнее четверного лутца, и их нынешнее равенство можно считать в какой-то мере торжеством справедливости.

«Многие скажут, что самый сложный четверной — это риттбергер, он неудобен. Спросите Александру Трусову: ей легче прыгать тулуп, флип, лутц, там есть упор зубцом, благодаря этому получается удобная ось. Труднее прыгать аксель, сальхов и риттбергер, потому что там сложнее ловить ось в воздухе. Но сказать, где здесь правда, очень сложно», — отметил Лакерник.

Кто проиграет?

Естественно, те, кто делал ставку на лутц и у кого он действительно получался. Из российских топовых одиночниц это в первую очередь Анна Щербакова (в сезоне-2019/20 у нее было два четверных и три тройных лутца на две программы) и Елизавета Туктамышева (три тройных). Если раньше за счет лутца можно было уйти в некоторый отрыв, то теперь это нивелируется.

Однако ничто не мешает им чаще вставлять в программы риттбергеры и флипы, достигая еще большей универсальности. Так что еще вопрос, являются изменения в правилах стопроцентным проигрышем или хорошим стимулом для прогресса, пока не владеющие лутцом конкуренты расслабленно выдыхают.