«Муж принес коронавирус»: Навку госпитализировали с Песковым

12 мая стало известно о госпитализации Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России Владимира Путина, и его жены Татьяны Навки, знаменитой в прошлом фигуристки, олимпийской чемпионки Турина-2006 и обладательницы большого количества различных наград с топ-турниров.

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У супружеской пары диагностирован коронавирус COVID-19. Об этом в разговоре с Daily Storm рассказала сама бывшая спортсменка. По ее словам, госпитализация произошла в целях изоляции четы от остальных жителей дома, чтобы никого больше не заразить.

«Это правда. Мы под контролем врачей. Все в порядке. Я практически за два дня прихожу в себя, у меня нормализовалось все: и кровь, и температуры нет. Говорят, что женщины переносят это легче, наверное, это правда. Дмитрий Сергеевич тоже под контролем, с ним все в порядке. Лечимся,

— рассказала Навка. — Чтобы не подвергать риску заражения всю остальную семью, мы решили лечь в больницу. Вся семья сидела в строгой изоляции. Мой муж работал. В связи с этим есть только один тезис, что, скорее всего, это от него, так как он первый заболел. Он принес с работы».

Пресс-секретарь президента также подтвердил свое заболевание, правда, высказавшись существенно лаконичнее жены: «Да, я заболел. Лечусь».

При этом Песков отметил, что не имел личного контакта с президентом в последний месяц. По информации РИА «Новости», он виделся с главой государства в последний раз 30 апреля — на совещании, когда премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о своем заболевании коронавирусом.

Для «Газеты.Ru» ситуацию прокомментировала дочь пресс-секретаря президента Елизавета Пескова, которая остается у себя дома.

«Я живу отдельно. Виделись около десяти дней назад, соблюдая все меры предосторожности, исключительно на улице. Созваниваюсь с ним по несколько раз в день. Самочувствие комментировать не буду, — рассказала девушка, добавив, что чувствует себя хорошо, но переживает за отца.

— Я полностью здорова. Большое спасибо за поддержку. Я, естественно, очень волнуюсь. Надеюсь, умников, которые не верят в коронавирус, уже не осталось, и все осознали серьезность ситуации».

Песков стал очередным членом госаппарата, у которого выявлено заболевание, приведшее к установлению по всей стране режима самоизоляции. Помимо него и Мишустина заболели также глава Минстроя Владимир Якушев и его первый заместитель Дмитрий Волков. Оба были госпитализированы 1 мая. Коронавирусная инфекция была выявлена и у министра культуры Ольги Любимовой, однако из-за легкого течения болезни она продолжает работу, находясь дома.

Что касается Навки, то она в последние годы активно занималась организацией собственного ледового шоу, однако в период карантина все гастроли были отменены, так что экс-фигуристка находилась дома. Дав несколько комментариев СМИ по поводу своего заражения коронавирусом, она решила разместить и большой пост в Instagram.

В нем олимпийская чемпионка сообщила, что инфекцию удалось обнаружить достаточно рано — «при первых симптомах» — и оперативно принять меры по изоляции от остальных родственников.

«У нас подтвержден COVID-19. Я иду на поправку, температуры уже нет, кашля тоже, даже антибиотики не пришлось принимать. Из последних симптомов — совсем не чувствую запахи. У мужа ситуация немного сложнее, но под контролем наших доблестных профессиональных врачей все идет хорошо!

Не волнуйтесь, мы обязательно выздоровеем и будем жить дальше (очень надеюсь, теперь с антителами)», — написала Навка.

Также спортсменка призвала обращать внимание на малейшие изменения в организме, поскольку симптомы могут быть разными.

«Например, у меня температура сразу подскочила высокая, у мужа несколько дней была небольшая. Берегите себя и будьте здоровы!» — подытожила экс-фигуристка.

Напомним, родившаяся в украинском Днепропетровске и на заре своей спортивной карьеры выступавшая за сборную Белоруссии Навка прославилась в дуэте с Романом Костомаровым в танцах на льду.

Правда, сначала она успела стать чемпионкой Украины среди юниорок еще во времена СССР. В танцы она была вынуждена перейти, когда выросла на 14 см за одно лето, в результате чего у нее разладилась техника исполнения прыжков — явление в женском катании достаточно частое.

Вместе с Самвелом Гезаляном Татьяна после развала Союза поначалу выступала за белорусскую команду. Дуэт занял 11-е место на Олимпийских играх Лиллехамере, а также был близок к пьедесталу почета на чемпионатах мира (пятое место) и Европы (четвертое).

После этого уже с Николаем Морозовым Навка дважды выигрывала чемпионат Белоруссии, а вот на Играх в Нагано в 1998 году стала только 16-й.

В том же году спортсменка попала к наставнику Александру Жулину, который был ее кумиром детства. Он поставил ее в пару с Романом Костомаровым, с которым спортсменка представляла уже Россию и добилась основных успехов.

Весь следующий олимпийский цикл дуэт работал над прогрессом и еще не был лучшим даже в стране, а в Ванкувере-2002 занял только восьмое место. Зато после той Олимпиады Навка и Костомаров вошли в свою золотую пору. Выиграв первый в карьере чемпионат России в 2003 году, они затем выдали три мощнейших сезона.

Начиная с кампании-2003/04, подопечные Жулина выиграли 18 из 19 турниров, в которых приняли участие. Второе место они заняли лишь на этапе Гран-при NHK Trophy в 2004-м.

Зато на их счету три победы в финалах Гран-при, два золота чемпионатов России при одном пропущенном турнире, три выигранных чемпионата Европы, два выигранных чемпионата мира и золотые медали Олимпийских игр в Турине, где они, само собой, были безоговорочными фаворитами.

На мировое первенство в том сезоне тандем уже не поехал, завершив свои выступления сразу после Олимпиады.

С 2000 года Навка состояла в браке с Жулиным, с которым она фактически встречалась уже шесть лет. У них родилась дочь Александра, ставшая певицей. Брак официально просуществовал до 2010 года, хотя разошлись бывшие тренер и фигуристка еще двумя годами ранее.

И именно в 2010 Навка познакомилась с Дмитрием Песковым, с которым позже у нее завязался роман. В 2014-м она родила от него дочь Надежду, а 1 августа 2015 Татьяна и Дмитрий провели церемонию бракосочетания и с тех пор являются одной из главных звездных пар страны.