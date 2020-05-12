«Он едва выжил»: игрок «Реала» чуть не загубил карьеру

С 4 мая в Испании разрешено заниматься спортом и тренироваться при особых условиях, клубы Ла Лиги уже возобновляют занятия на своих базах и готовятся к возобновлению чемпионата. Однако для сербского нападающего мадридского «Реала» Луки Йовича нынешний сезон уже закончен. 8 мая пресс-служба «сливочных» сообщила, что игрок прибыл из Белграда в расположение клуба с серьезной травмой: медицинское обследование выявило внесуставной перелом пяточной кости правой стопы. Позднее стало известно, что 22-летний форвард пропустит по меньшей мере 3 месяца. Причиной травмы стало повреждение, полученное во время домашней тренировки. Об этом рассказывал и отец футболиста Милан Йович.

Реклама

«Он тренировался в своем доме в Белграде, опираясь на клубную программу. Во время выполнения упражнений Лука почувствовал сильную боль. Никто не мог представить, что это приведёт к таким серьезным последствиям. Мы до сих пор ничего не знаем. Он должен пройти более углубленное обследование, чтобы мы могли понять, когда он вернется на поле. Лука подавлен и напуган. Это ужасно», — приводит его слова Kurir.

Впоследствии же история приобрела более интересный и скандальный характер. Оказалось, что травма была получена совсем не во время тренировки. Как сообщил источник, близкий к семье футболиста,

Йович каким-то образом упал с большой высоты, а именно — со стены своего дома.

«Лука действительно был ранен, он едва выжил! Он упал со стены. Я не знаю, как вам это объяснить, я не очень понимаю, как это случилось. Всё произошло случайно», — заявил очевидец.

В медицинском штабе «Реала», обнаружив перелом, посчитали сомнительным объяснение футболиста о том, что травму он получил во время тренировки, ведь пяточную кость стопы сломать можно с большим трудом. Как утверждают СМИ, в руководстве клуба, узнав о ситуации и о том, что Йович не только не сообщил о повреждении сразу, но и пошел на обман, пришли в ярость.

Впрочем, это уже не первый раз за последние 1,5 месяца, когда сербский форвард проявляет себя перед боссами «сливочных» и общественностью не с лучшей стороны.

В начале марта футбольный сезон в Испании был приостановлен из-за пандемии коронавируса COVID-19, по всей стране власти ввели строгий национальный карантин, в рамках которого выходить из дома разрешалось только при особой необходимости (в магазин за продуктами, в аптеку и, например, на работу, если удаленного доступа для нее не имеется). Йович же проигнорировал данные меры и сразу же отправился домой в Белград к своей беременной девушке Софии. Данное решение в руководстве «Реала» оценили резко негативно, а испанские СМИ сообщили, что клуб намерен расстаться с нападающим в ближайшее трансферное окно. К слову, приобретен Йович был только летом прошлого года у франкфуртского «Айнтрахта» за весьма солидную сумму в €60 млн. Но в текущем сезоне молодой серб в составе «сливочных» ярко проявить себя не сумел — всего два гола и две результативные передачи в 24-х матчах.

Перед этим Йович уже сильно навредил своему имиджу, дав сербскому изданию B92 скандальное интервью, в котором признался, что находился в одном бассейне с зараженным COVID-19 человеком.

«Так как я был травмирован, последние два-три дня не тренировался и восстанавливался в том же бассейне, что и зараженный игрок. Но у меня нет симптомов, я чувствую себя хорошо», — говорил он.

Вернувшись же из Мадрида в Белград футболист не только попал под обструкцию общественности, но и поимел проблемы с законом. В Сербии на тот момент в рамках борьбы с распространением коронавируса гражданам, прибывшим из других стран, было указано пробыть минимум 28 дней в режиме самоизоляции. Йович же карантин нарушил и неоднократно был замечен на улицах Белграда. Футболист в свое оправдание утверждал, что ни о каких ограничениях не знал, однако в прокуратуру на допрос все-таки был вызван. Молодому нападающему «Реала» грозило наказание от штрафа в размере €1275 до лишения свободы сроком до трех лет или же домашним арестом, как ранее суд поступил и с другим сербским футболистом, нападающим «Аль-Иттихада» Александаром Прийовичем, которому было запрещено покидать дом в течение трех месяцев за нарушение комендантского часа в Сербии.

Президент страны Александр Вучич, комментируя поведение Йовича, пообещал, что если тот еще раз нарушит карантин, то будет также арестован.

«Я дам ему понять, что жизнь наших граждан важнее, чем его миллионы», — сказал глава государства.

Отец Йовича согласился с претензиями сербских властей и даже заявил, что арест его сына был бы справедливым. Однако в защиту молодого футболиста он привел тот факт, что результаты его тестов на коронавирус давали отрицательные результаты.

«Складывается впечатление, что он является большим преступником. Если его должны посадить в тюрьму, тогда так и будет. Я полностью согласен с президентом и премьер-министром Сербии по поводу уголовного наказания, но только если мой сын виновен. Поддержу такое решение, если Лука нарушил закон, но он прибыл в Белград и остается дома. Его девушка София беременна, она не могла выйти из дома, чтобы отпраздновать свой день рождения. Появилось несколько фотографий, на которых она развлекается с Лукой, но они были сделаны в Испании», — приводит слова Милана Puls Online.

Сам же футболист обратился к общественности и публично принес извинения за свой проступок. В своем сообщении он подчеркнул, что руководствовался порядком, который установлен в Испании, не зная, что в Сербии ограничения являются более строгими.

Лука Йович является воспитанником сербской «Црвены Звезды». В 2016 году он перешел в португальскую «Бенфику», а затем был арендован «Айнтрахтом», который впоследствии выкупил полные права на футболиста. В июне прошлого года мадридский «Реал» объявил о трансфере сербского форварда.