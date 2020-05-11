Новые проблемы: квалификацию Лиги чемпионов могут отменить

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может принять решение о сокращении или полной отмене квалификационного раунда в Лиге чемпионов и Лиге Европы в следующем сезоне. Об этом сообщает The Times, отмечая, что такой вариант событий может быть вызван сдвигом начала сезона этих турниров.

По информации источника, УЕФА рассматривает вариант измененного формата квалификации – победитель пары в обоих турнирах будет определен после одного матча, проведенного на нейтральной территории, а не по итогам двух игр, как это было изначально.

Также рассматривается идея, согласно которой будет проведен лишь один отборочный этап плей-офф Лиги чемпионов с участием 12 чемпионов лиг с наиболее высоким рейтингом, не попадающих в групповой этап напрямую. Если будет одобрена такая схема, то команды, которые лишаются шанса побороться за место в основном турнире, получат денежную компенсацию.

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При этом стоит отметить, что в Лиге чемпионов только шесть команд из 32 проходят этап квалификации. В розыгрыш турнира попадают победители Лиги чемпионов и Лиги Европы прошлого сезона, а также 24 клуба, которые получают путевку благодаря выступлениями в национальных чемпионатах. Однако совсем другая ситуация в Лиге Европы — только 17 из 48 клубов выходят в групповой этап непосредственно на основе выступлений в чемпионатах стран, остальные попадают на турнир при помощи квалификационного раунда.

Сообщается, что решение о сокращении или отмене квалификационного этапа турниров будет принято на видеоконференции исполкома УЕФА, которое состоится 27 мая.

Текущий розыгрыш Лиги чемпионов и Лиги Европы был остановлен в марте из-за пандемии коронавируса на стадии 1/8 финала. Матчи планируют доиграть в августе, из-за чего начало сезона-2020/21 в Лиге чемпионов было перенесено на 20 октября.

В нынешнем сезоне Лиги чемпионов пока только четыре команды гарантировали себе выход в четвертьфинал турнира – «ПСЖ», мадридский «Атлетико», «Аталанта» и «РБ Лейпциг». Из-за паузы, вызванной пандемией коронавируса, не были определены победители противостояний между «Челси» и «Баварией» (первый матч – 3:0 в пользу немецкого клуба), «Наполи» и «Барселоной» (первая игра завершилась ничьей – 1:1), «Реалом» и «Манчестером Сити» (в первом поединке англичане обыграли испанцев в гостях со счетом 2:1), а также между «Лионом» и «Ювентусом» (первый матч итальянцы проиграли с минимальным счетом).

Президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс уже заявил, что ответная игра пройдет в Италии в начале августа, однако в УЕФА данную дату утвержденной официально не признали.

«Матч против «Ювентуса» утвержден на 7 августа. Игра пройдет в Турине без зрителей. Но если наша апелляция по поводу возобновления сезона в чемпионате Франции не увенчается успехом, то «Лион» и «ПСЖ» будут уничтожены командами, которые смогут провести подготовку», — цитирует Оляса RTLFoot.

Стоит отметить, что пока только три национальных чемпионата в Европе были завершены досрочно – во Франции, Нидерландах и Бельгии.

Примечательно, что чемпион страны объявлен только в двух случаях — национальные первенства выиграли парижский «ПСЖ» и брюссельский «Брюгге». А вот в Эредивизи возникли проблемы: действующий чемпион амстердамский «Аякс» и «АЗ Алкмар» имели одинаковое количество очков, и по итогу победитель объявлен не был. Руководство нидерландского футбольного союза распределило путевки в еврокубки командам по их последнему положению в турнирной таблице, что вызвало большой скандал в стране. Так, в отборочный раунд плей-офф был отправлен именно «Аякс», который на момент паузы занимал первое место, «АЗ» же должен начать выступления в ЛЧ со второго квалификационного этапа.

В Лиге Европы команды не успели определить ни одного четвертьфиналиста, было сыграно только шесть первых матчей 1/8 финала. Президент испанского «Хетафе», чья команда встречается на этой стадии с миланским «Интером», также подтвердил, что турнир возобновится в августе.

«УЕФА сообщил, что матчи 1/8 финала Лиги Европы, безусловно, будут сыграны. Мы сыграем 2 или 3 августа в Милане при закрытых трибунах, ответная игра в Испании состоится 6 или 7 августа. Если мы не сможем сыграть на «Сан-Сиро» или в Хетафе из-за коронавируса, сыграем на нейтральных стадионах», — приводит слова Торреса Calciomercato.

При этом решение о возобновлении национального чемпионата Испании также не принято, руководство Ла Лиги рассматривает вариант с возобновлением матчей 12 июня, однако точной информации пока нет. Также турниры намерены доиграть в Италии, Англии и Германии. Точная дата возвращения матчей пока заявлена только в Бундеслиге – команды сыграют 26-й тур с 16 по 18 мая.