Море денег: что изменит победа Гэтжи в дивизионе Хабиба

Все поменялось

Несмотря на несколько экспертных мнений, которые отдавали предпочтение Джастину Гэтжи, его победа над Тони Фергюсоном стала настоящей сенсацией.

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Теперь уже не особо важно, были ли высказывавшиеся в его пользу искренни, или же они просто пытались словить немного хайпа и попасть в информационное пространство, расклад сил в легком дивизионе UFC изменился.

Изначально на UFC 249 главным боем должен был стать поединок Фергюсона с Хабибом Нурмагомедовым за принадлежащий россиянину чемпионский титул, но Орел в итоге вынужден был отказаться от участия в ивенте из-за невозможности покинуть закрывшую границы Россию, к чему после переноса турнира с 18 апреля на 9 мая добавился еще и Рамадан.

В итоге Фергюсон и Гэтжи оспаривали временный пояс, а победитель должен был сойтись с Нурмагомедовым за постоянный то ли в сентябре, то ли вообще в июле — сам Хабиб заявил недавно, что будет готов выйти в октагон уже в середине лета.

Само собой, предполагалось, что речь идет о долгожданном противостоянии россиянина с Тони, но после пяти срывов уже не факт, что оно вообще когда-нибудь теперь состоится. В любом случае, у UFC теперь огромное количество вариантов дальнейшего развития событий.

Речь, конечно, не только о титульнике, с которыми все вроде бы понятно, а вообще. В дивизионе остается немало топовых бойцов, хотя основная интрига крутится вокруг имен Нурмагомедова, Фергюсона, Конора Макгрегора и теперь уже точно присоединившегося к ним Гэтжи.

Вариант простой

Итак, давайте разбираться в дальнейших возможных вариантах развития событий. Во-первых, возьмем за аксиому предстоящий поединок между Хабибом и Гэтжи.

Вполне логичным выглядит противостояние Макгрегора и Фергюсона. Оно соберет большой зрительский интерес, а также принесет огромные деньги. Кроме того, оно будет крайне интересно со спортивной точки зрения.

Если победит Фергюсон, то он таким образом закроет поражение от Гэтжи и получит титульный бой, ну а в случае победы Макгрегора уже никто, включая самого Нурмагомедова, не сможет сказать, что ирландец не достоин титульника.

Деньги решают

Правда, у этого сценария есть один минус: при очевидной спортивной логичности он не полностью реализует заложенный в легком дивизионе сейчас коммерческий потенциал.

Поражение в очном противостоянии на пути к титульному бою серьезно понизит котировки как Фергюсона, так и Макгрегора. UFC, конечно, бывает, выставляет весьма неожиданных бойцов на титульные бои. За примером далеко ходить не надо: Доминик Круз не был в октагоне три с половиной года, а до того уступил, но все равно сразился с Генри Сехудо за пояс.

И все-таки в легком дивизионе слишком много звезд, а между ними слишком высока конкуренция, чтобы поступать подобным образом. Так какие же варианты остаются у UFC и главы промоушена Даны Уайта?

Если взять за основу, что еще один апсет Гэтжи сделать не удастся, и Хабиб победит его в титульном поединке, то весьма привлекательным выглядит следующий расклад: бой за пояс получает Конор Макгрегор, а Гэтжи и Фергюсон проводят реванш с перспективой нового выхода на чемпионский бой.

Более того, в этом раскладе затем еще и могут между собой встретиться проигравшие, кто бы ими ни оказался.

Ну а ирландец к тому же может провести еще один поединок до боя с Хабибом: вполне возможно, что завершится его противостояние с Нейтом Диасом, причем тут Конор ничем не рискует, потому что речь идет о полусреднем или даже среднем весе.

Фактор Диаса и Петтиса

Но и это не последний вариант. Легко представляется и такой расклад: Нурмагомедов побеждает Гэтжи, после чего бой за титул с ним получает уже Фергюсон, который до того либо не проведет ни одного поединка, либо развалит на куски какого-нибудь Дастина Порье или Дональда Серроне.

Ну или победит в реванше Энтони Петтиса, хотя после сегодняшнего перфоманса Тони этот вариант уже не кажется стопроцентным верняком.

В это время Макгрегор дерется с Диасом, а затем получает бой с Гэтжи и дальше выходит на Хабиба или Фергюсона — в зависимости от собственного результата и итога их боя.

Кстати, поединок Тони с Хабибом можно организовать даже в том случае, если россиянин утратит свой пояс в битве с Гэтжи, пусть верится в это и не слишком.

Много боев

И даже это не все возможные варианты: в уравнении слишком много неизвестных, одним из которых является после своей убедительной победы над Серроне Петтис. Он вряд ли захочет довольствоваться ролью массовки и наверняка постарается заявить о себе.

Главный же вывод в том, что UFC сейчас наверняка будет подбирать варианты, при которых можно будет провести максимальное количество ивентов с участием названных в этом материале бойцов.

В ближайший год в легком дивизионе ведущего промоушена точно не будет скучно. Похоже, что сенсационный успех Гэтжи сыграл только на руку UFC. Лишь бы никакой коронавирус больше не вмешался.