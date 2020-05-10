Не Хабибом единым: Россия ждет еще одного чемпиона в UFC

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) громко ворвался в медиапространство и вернул на телеэкраны большой спорт, который из-за пандемии коронавируса COVID-19 ушел на длительную паузу. Турнир UFC 249, прошедший на VyStar Veterans Memorial Arena в Джексонвилле (США, штат Флорида), оправдал все ожидания и оказался богатым на события. Это и драма Тони Фергюсона, вновь оставшегося без титульного боя, и яркая победа над ним Джастина Гэтжи, который теперь ждет поединка с Хабибом Нурмагомедовым, и новый триумф россиянина Алексея Олейника, и жаркий реванш Дональда Серроне с Энтони Петтисом, где победу в кровавой рубке вновь одержал «Showtime».

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Вместе с этим прогремел и Генри Сехудо. Американский чемпион в легчайшем и наилегчайшем дивизионах UFC сразился с ветераном ММА Домиником Крузом в рамках соглавного боя турнира. Тот не выходил в октагон с декабря 2016 года. Его возвращение сразу на титульный поединок оказалось в какой-то мере случайным.

Изначально соперником Сехудо был бразилец Жозе Алду, но из-за пандемии и, соответственно, закрытых границ у стран он был вынужден остаться у себя на родине. Тогда UFC вызвал Круза. 35-летний экс-чемпион легчайшего дивизиона промоушена в схватке с Сехудо пытался проявлять инициативу, но большинство его лоукиков и ударов до соперника не доходили. Чемпион же был точен, техничен и быстр. Во втором раунде он, отвечая на атаку Круза, попал тому коленом в голову, уронил на канвас и принялся добивать соперника. В бой вмешался рефери, присудивший Сехудо победу техническим нокаутом. Круз после этого долго спорил, утверждая, что находился в сознании, и никакого нокаута и близко не было, но это уже не имеет значения.

Важно то, что Сехудо, защитив чемпионское звание, в интервью после боя неожиданно объявил о завершении карьеры, аргументировав это решение желанием сосредоточиться на семье.

На данное заявление оперативно отреагировал глава UFC Дана Уайт, подчеркнув, что теперь титул легчайшего дивизиона становится вакантным. И, что еще более важно, претендентом на него стал российский боец Петр Ян.

«Новый чемпион будет определен в ближайшее время. Петр Ян будет драться за вакантный титул. Матчмейкеры определят соперника в течение следующей недели», — заявил Уайт на онлайн-конференции по окончании UFC 249.

Ян в ответ на решение президента лиги отметил, что рад услышать данную новость, а также выразил готовность сразиться с кем угодно, где угодно и когда угодно. И по всем трем пунктам действительно возникают вопросы.

Если говорить о сопернике российского бойца, то им должен был стать бразилец Марлон Мораес: их поединок был запланирован на UFC Fight Night 13 июня в Казахстане. Однако турнир был отменен по понятным причинам. После же объявления Уайта незамедлительно о себе заявил Алджамейн Стерлинг. Американец в своем Twitter выразил желание выйти в октагон против Яна, и россиянин даже ответил согласием.

«Дана Уайт, у вас есть два зверя, готовых устроить шоу за вакантный титул в легчайшем весе. Петр Ян, я знаю, что ты хочешь этого так же сильно, как и я. Я готов в любое время», — написал Стерлинг.

«Ты знаешь, я в деле! Давай сделаем это», — ответил Ян, отметив в своем сообщении Уайта и матчмейкера UFC Шона Шелби.

Интересно, что судьба могла повернуться для россиянина совершенно иначе, не имей он проблем с получением американской визы. Если бы оформление документов прошло для Яна успешно, то с большой долей вероятности в октагон против Сехудо вышел бы он, а не Круз.

Об этом говорил и Мораес, делясь ожиданиями от тогда еще запланированного боя с россиянином. Да и сам Ян неоднократно подчеркивал свое намерение сразиться с эпатажным американцем. Его уход он, к слову, прокомментировал емко, но красноречиво.

«Это не драка чемпионского уровня. Умное решение сбежать от борьбы со мной», — написал Ян в своем Twitter.

It's not the championship level fight #ufc249 — Petr "No Mercy" Yan (@PetrYanUFC) May 10, 2020

Smart decision to runaway from fighting me @HenryCejudo — Petr "No Mercy" Yan (@PetrYanUFC) May 10, 2020

Так или иначе, по словам Уайта, в течение ближайшей недели станет известно, с кем же российский боец поспорит за чемпионский титул легчайшего дивизиона.

Что касается места, то здесь все гораздо очевиднее. Пока что альтернативных вариантов проведению соревнований в США руководство UFC не видит, что вполне очевидно. А вот с датой остается ключевая неопределенной. Сейчас Ян живет и тренируется в Тайланде. Хоть его зал и закрыт из-за пандемии, но он продолжает заниматься на улице и в гараже. В США же он планирует отправиться и провести очередной поединок в июне, хотя американской визы у него до сих пор нет. Ян надеется, что Дана Уайт поможет ему решить проблему.

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«В июне я планирую подраться, но в США. Пока нет даты, потому что менеджмент лиги загружен майскими турнирами.

UFC готовят какую-то бумагу или лицензию, которую мне надо будет показать в консульстве. На Пхукете оно откроется в начале июня. Так что я планирую максимально быстро туда добраться.

Не раздражает ли постоянная неопределенность? Проблемы были и будут дальше, но надо делать свою работу, надо продолжать двигаться. Все стабилизируется», — приводятся слова Яна в Instagram клуба «Архангел Михаил».

Менеджер бойца Сая Абдрахманов даже назвал ориентировочные сроки поединка своего клиента. Самое раннее — 7 июня. По крайней мере, так намерены сделать в UFC.

«Они хотели бы провести бой в эту дату, но я не представляю, как можно получить визу в такие короткие сроки. Потому что консульства не будут работать до начала июня. Так что тут только если какими-то другими путями получать визу. А для нас идеальные даты — начало июля, когда будет очередной турнир pay-per-view. Достаточно времени, чтобы спокойно получить визу, спокойно прилететь заранее. Но здесь все будет зависеть только от UFC, понятно, что мы согласны на любую дату. Главное — визу суметь получить до 7 июня», — цитирует менеджера российского бойца «Спорт-Экспресс».

Петр Ян в своей карьере в ММА провел 15 поединков и одержал 14 побед (6 из которых — нокаутом). Его победная серия в UFC насчитывает 6 боев, последний из которых состоялся на UFC 245 в Лас-Вегасе 14 декабря 2019 года, где он нокаутировал Юрайя Фейбера.