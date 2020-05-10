«Умный бой»»: Хабиб поражен победой Гэтжи над Фергюсоном

«Расслабишься — тебе конец»: реакция Хабиба на победу Гэтжи над Фергюсоном

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Хабиб Нурмагомедов прокомментировал победу Джастина Гэтжи техническим нокаутом над Тони Фергюсоном в главном поединке UFC 249. Орел признал, что «это было впечатляюще» и похвалил американца за «умный бой», а также отметил, что в спину уже дышат «молодые львы», но он еще не собирается сдаваться. Тем временем Гэтжи признался, что предупредил тренеров о своей возможной смерти во время боя, а Фергюсон выразил недовольство решением судьи досрочно завершить поединок, заверив, что мог бы продержаться до конца.

«Лучше бы рефери дал меня добить»

Американец Джастин Гэтжи по прозвищу Хайлайт, которым его наградили за зрелищную манеру боя, одержал досрочную победу над Тони Фергюсоном в главном бою UFC 249 и, кажется, поставил жирную точку в многострадальном противостоянии последнего с Хабибом Нурмагомедовым, которое теперь вряд ли когда-нибудь состоится.

Под конец Эль Кукуй (прозвище Тони) уже с трудом осознавал происходящее, почти не реагируя на удары, а все его лицо заплыло чудовищными кровоподтеками, в то время как Гэтжи выглядел довольно бодро. В итоге судья просто остановил поединок, не дожидаясь печального, но логического конца.

Так Хайлайт завоевал пояс временного чемпиона UFC в легком весе, а вместе с ним — право на обязательную встречу с Нурмагомедовым, в которой сможет оспорить уже настоящий титул. Недаром американец демонстративно выкинул временный пояс сразу после награждения. «Я жду полноценного», — заявил он комментатору.

Фергюсон же теперь может забыть о поединке с Орлом на долгое время, если не навсегда. Так дорого обошлось ему единственное поражение за восемь лет.

Сам Эль Кукуй объяснил свой проигрыш тем, что готовился к бою чересчур долго: изначально у него был запланировал поединок с Хабибом 18 апреля, однако из-за пандемии коронавируса турнир пришлось перенести почти на месяц, а незадолго до этого стало известно, что россиянин на бой прилететь не сможет, и заменит его Гэтжи.

Несмотря на такое развитие событий, Фергюсон зачем-то устроил себе изматывающую весогонку в середине апреля, как если бы бойцовский вечер состоялся в изначально запланированные сроки.

«Бой перенесли, но психологически весогонка имела для меня смысл, так как я доказал всем вокруг, что держу под контролем свой вес и свое слово», — заявил тогда 36-летний спортсмен.

Однако такое удальство стало, возможно, роковой ошибкой Фергюсона, ведь спустя всего месяц ему пришлось проходить тяжелую процедуру снова, что пошатнуло общую выносливость.

«Знаете, у меня получился слишком долгий тренировочный лагерь. Я не должен был дважды делать вес, — признал Эль Кукуй после поражения. — К тому же Джастин чертовски хорош.

И вообще изначально я готовился к бою с Хабибом, а не с ударником. Этого не должно было произойти.

Но, несмотря ни на что, я по-прежнему в деле. Если бы поединок не прервали, я бы дошел до конца. Я был в сознании. Рефери остановил бой, но лучше бы он позволил меня добить».

Известный российский боец ММА Александр Шлеменко поддержал мнение Фергюсона о том, что его подкосил долгий тренировочный лагерь.

«Тони был просто измотан. У Гэтжи была более выгодная ситуация, а Фергюсон два раза сгонял вес. Такое не может пройти бесследно, — приводит слова Шлеменко Sport24. — Джастин же был очень собран. Во втором раунде он допустил одну ошибку, но потом собрался и работал расчетливо.

Бой Фергюсона и Хабиба? Он больше не актуален. Теперь есть более опасный соперник для Нурмагомедова».

А вот российский боец UFC Рамазан Эмеев не стал исключать, что когда-нибудь Эль Кукуй все же получит шанс на встречу с Орлом, однако признал, что поединок с Гэтжи он провел не очень грамотно в плане тактики.

«Я удивился, что Тони ни разу не перевел бой в партер, ведь в стойке у него не получалось. Если бы он это сделал, то Гэтжи мог бы и устать. Но Тони действовал по какому-то своему непонятному плану. А Джастин — молодец, он правильно поработал вторым номером. Однако и он не является проблемой для Хабиба, который любому сможет навязать свою борьбу», — отметил Эмеев.

Очень жестко высказался по поводу тактики Эль Кукуя известный в прошлом боец UFC Олег Тактаров:

«Мы видим жалкое подобие Фергюсона, который не нашел ни одного ключа. Джастин держит его на дистанции и может работать в таких условиях гораздо эффективнее»,

— отмечал Тактаров в прямом эфире Instagram.

Хабиб в шоке от победы Гэтжи

Однако сам Нурмагомедов не настолько уверен в своей победе над Хайлайтом. Поначалу он, кажется, даже был шокирован тем, как Гэтжи разобрался с оппонентом.

«Без комментариев», — гласил первый твит Орла. Однако чуть позже он все же добавил: «Гэтжи, это было очень впечатляюще, поздравляю. Очень умный бой».

Также Нурмагомедов посвятил будущему сопернику пост в Instagram, фактически признав, что сражаться с американцем ему будет очень непросто.

«В этом спорте и особенно в этом весе всегда будут голодные львы, которые дышат тебе в спину. Если ты расслабишься, то тебе конец. Одни уходят и другие приходят, тут нечему удивляться. Но я раньше выстрела не упаду. Мы еще повоюем», — заверил россиянин.

Сам Гэтжи уже вовсю рассуждает о желании сразиться с Нурмагомедовым — причем делает это довольно вежливо, что выглядит необычно для UFC.

«Хабиб — лучший в мире. Я пахал с четырех лет именно ради таких вызовов. Буду счастлив представить США в поединке против лучшего бойца из Дагестана, из России.

У него 28 побед и ноль поражений. Сейчас просто нет иного вызова, который я хотел бы принять», — заверил американец.

Он даже заявил, что в этот день готов был умереть ради победы и пояса временного чемпиона. «Я выхожу готовым биться до смерти. Перед схваткой предупредил тренеров: «Наверное, вам это не понравится, но я готов умереть сегодня».

Я и до поединка с Фергюсоном знал, что являюсь убийцей. Это пьянит сильнее наркотиков. Адреналин носится по крови.

Я не боюсь проиграть. Я боюсь разочаровать себя, свою семью», — подчеркнул Хайлайт.

Напоследок Гэтжи объяснил резкую смену тактики: если раньше он с головой нырял в бой, шел в рискованные обмены и не особо задумывался о том, чтобы не пропускать, то в этом поединке оказался гораздо более осторожным.

«Я понял, в чем заключалась моя ошибка. Раньше я много пропускал и, откровенно говоря, слишком сильно увлекался боем. Я проиграл два раза из-за того, что был чересчур самодоволен, мне было очень весело. Но на таком уровне нельзя такого допускать, ведь я бьюсь с лучшими в мире», — подытожил американец.

Забавно, что после своей победы Хайлайт выскочил из клетки и влетел обратно, сделав отсылку к нашумевшему прыжку Нурмагомедова после триумфа над Конором Макгрегором.

Противостояние Нурмагомедова с Гэтжи может состояться уже через полтора месяца. Сам боец заявлял, что к июлю наберет подходящую форму, поскольку Рамадан у него закончится 23 мая. Вспомнив эти слова, президент UFC Дана Уайт заявил, что в ближайшее приступит к организации боя:

«Хабиб говорил, что будет готов к поединку летом. На следующей неделе мы разъедемся по домам и попробуем выяснить, когда сможем устроить этот бой».