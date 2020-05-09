«Как я развалил допинг-империю»: Родченков о деяниях в России

Бывший директор Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, который в последние годы работает информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA), написал автобиографическую книгу под незамысловатым названием «Дело Родченкова». Ее премьера запланирована на 30 июля. В этой работе скандально известный химик описал всю свою деятельность и роль в допинговой истории, с которой столкнулся российский спорт. Об этом говорит, например, громкий заголовок, куда автор включил и президента России Владимира Путина: «Как я развалил секретную допинг-империю Путина». В аннотации к книге указано, что Родченков поведает читателям о создании специальной системы для нарушения антидопинговых правил и специальной смеси анаболических стероидов, которая прославилась под наименованием «Дюшес», или «коктейль Родченкова».

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«Эта книга расскажет полную, не измененную историю, которая стоит за документальным фильмом Брайана Фогеля «Икар» и до сих пор продолжает шокировать мир. Начиная с детства автора, выросшего за железным занавесом, до его первой встречи с допингом в качестве 22-летнего студента-спортсмена в МГУ и последующей карьеры в Олимпийском комитете СССР.

Это потрясающе откровенное путешествие показывает прогнившую систему, наполненную порочными людьми, наглым обманом и спорной моралью»,

– говорится в аннотации к книге.

Выпуск автобиографии Родченкова уже прокомментировали в Госдуме Российской Федерации. Так, глава Федерации керлинга России (ФКР), член комитета Госдумы по физической культуре, спорту и делам молодежи Дмитрий Свищев выразил мнение, что автором работы является не экс-глава московской лаборатории, а другие люди, которые заинтересованы в давлении на российский спорт. Родченков же, по мнению депутата, «лишь подписал книгу», а ее авторы «используют его имя и нашумевший бренд».

«Мы к этому привыкли, сценарий отработан, это полномасштабный многосерийный фильм. Это очередная провокация, на нее не надо поддаваться. Удивляться не надо – мы и фильмы его видели, и интервью, и перевоплощения, и поддельные подписи, и его лживые показания. Сейчас вот книга, потом какой-нибудь фильм выйдет. Он уже не знает, что должно выйти, чтобы о нем не забывали», — цитирует Свищева РИА «Новости».

Действительно, имя Родченкова уже является особенным не только в спорте и допинговых скандалах, но и в культуре. Еще в 2014 году режиссер Брайан Фогель запланировал документальный фильм о том, как спортсмены принимают стероиды и иные запрещенные вещества для улучшения результатов незаконным путем. Для этого он решил принять участие в велогонках, принимая препараты, повышающие работоспособность. Перед этим Фогель обратился с просьбой дать несколько советов к директору антидопинговой лаборатории Олимпийского комитета США и члену медицинской комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) Дону Кетлину, но тот ответил отказом. Вместо этого 81-летний специалист направил режиссера к Родченкову. Тот и помог Фогелю с проведением экспериментов. Премьера фильма под названием «Икар» состоялась в 2017 году, а в 2018-м на 90-й церемонии вручения наград премии «Оскар» победил в категории «Лучший документальный полнометражный фильм».

В ходе обсуждений Родченков раскрыл режиссеру факт наличия у Московской антидопинговой лаборатории специальной программы, которая помогала некоторым российским спортсменам принимать запрещенные вещества без риска обнаружения нарушений.

Апогеем всего стали большие расследования и санкции в отношении отечественного спорта. В ноябре 2015 года по рекомендации независимой комиссии WADA — лишение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) статуса соответствия кодексу Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics). Та же участь в тот же момент постигла и Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Что касается московской лаборатории, то ее деятельность также была остановлена: в работе ведомства обнаружили множество нарушений, например, умышленное уничтожение множества допинг-проб российских атлетов. Родченков в свою очередь моментально подал в отставку, но, опасаясь за свою жизнь, с помощью Фагеля бежал в США, где по официальной информации проживает до сих пор. Тогда химик дал большое интервью о допинговой системе в российском спорте, привел свидетельства схем обмана образцов мочи отечественных атлетов, а также иные документы.

То знаменитое интервью стало основой для статьи в газете The New York Times под названием «Российский инсайдер говорит, что олимпийское золото подпитано государственным допингом». Заметка была посвящена в основном Олимпийским играм — 2014 в Сочи, где, по словам Родченкова, многие российские спортсмены принимали запрещенные вещества. Также химик подчеркивал, что его лабораторией был создан так называемый коктейль «Дюшес» — смесь трех анаболических стероидов, который отечественные олимпийцы якобы принимали не только в Сочи, но и на Играх-2012 в Лондоне.

После долгих разбирательств, МОК в декабре 2017 года наказал многих участников тех соревнований, аннулировав их результаты и дав длительные дисквалификации вплоть до пожизненных. Некоторые спортсмены впоследствии сумели отстоять свои интересы в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Тем же решением МОК был дискредитирован и Олимпийский комитет России (ОКР), из-за чего на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане российской олимпийской сборной де-факто не было. На Игры была допущена лишь некоторая часть отечественных спортсменов, которые смогли добиться получения нейтрального статуса. Команда же называлась «Олимпийские атлеты из России». Причем самим спортсменам было категорически запрещено использовать и демонстрировать национальную символику в любом виде. Реабилитироваться ОКР смог только по окончании Олимпиады в Корее.

Что касается РУСАДА, то Российское антидопинговое агентство было восстановлено в статусе полноценного члена WADA в сентябре 2018 года, при этом организация должна была выполнить ряд критериев: предоставить доступ к базе данных московской лаборатории, которая на протяжении всего времени после закрытия находилась под контролем Минспорта России и Следственного комитета, а также передать все допинг-пробы отечественных атлетов. Данные обязательства с некоторым несоблюдением установленных сроков были выполнены.

Интересно, что до сих пор Родченков скрывался и скрывается. Для выступлений с заявлениями в СМИ он использует своего адвоката. На телеэкране же скандально известный химик появился с тех пор дважды: один раз он изменил внешность, во второй — надел на лицо маску-балаклаву и темные очки.

За время проживания на территории Штатов он добился особого признания. Например, Родченков вошел в топ-50 людей, которые сформировали десятилетие по мнению газеты Financial Times. Этот пункт, кстати, подчеркивается в самой автобиографии специалиста. Также палата представителей конгресса США в октябре 2019-го приняла закон, который призывает применять санкции в отношении причастных к сговору с целью использования допинга в спорте. Документ был назван «Закон Родченкова о борьбе с допингом». Данный закон защищает таких же допинговых специалистов, как Родченков, которые выступают в качестве информаторов. Также, как утверждается в документе, за использование допинга в спорте предусматривается максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы и до $250 тыс. штрафа (до $1 млн, если нарушитель представляет организацию). Срок давности по таким преступлениям устанавливается в 10 лет.

Тогда же имя Родченкова вновь громко обсуждалось в России.

После проверки всей базы данных московской лаборатории, экспертная группа WADA обнаружила многочисленные нарушения, а именно — изменение и удаление данных с уничтожением множества допинг-проб российских спортсменов. За это исполком Всемирного антидопингового агентства в декабре 2019-го лишил РУСАДА статуса соответствия сроком на четыре года, добавив к этому большое количество санкций и запретов по отношению ко всему отечественному спорту. Данный вердикт, впрочем, в силу пока не вступил: РУСАДА подала апелляцию в CAS, дело будет рассмотрено ориентировочно в июле, после чего и определится судьба российского спорта.

В свое оправдание Россия подчеркнула, что никаких изменений в базу данных сотрудники лаборатории и РУСАДА не вносили. При этом, по данным Следственного комитета РФ, файлы из этой базы были удалены, предположительно, самим Родченковым, который использовал удаленный доступ к своей же системе LIMS.

«Следствием проведена комплексная компьютерно-техническая судебная экспертиза копий переданных электронных файлов, по результатам которой сделан вывод об их подлинности, а также об отсутствии искажений оригинальной файловой структуры результатов тестирования российских спортсменов. Вместе с тем подтверждены факты удаленного посещения прежним руководством Антидопингового центра в 2015–2016 годах электронной базы LIMS, содержащей информацию о результатах исследования допинг-проб с ip-адресов, зарегистрированных и размещенных на территории США и ФРГ (протокол посещений с указанием дат, времени и длительности работы в LIMS вручен представителям WADA)», — утверждали в СК.

В WADA, впрочем, обвинения в адрес Родченкова отвергли и его участие в выявленных махинациях исключили.

Позднее имя экс-главы московской лаборатории возникло в очередном скандале, связанном с допингом в российском спорте, а именно — по отношению к биатлонисткам Ольге Зайцевой, Яне Романовой и Ольге Вилухиной, которые решением МОК в декабре 2017-го были отстранены от Олимпиад и лишены серебряных наград эстафеты на Играх-2014. Данный вердикт спортсменки обжаловали в CAS. Громким в данном деле оказался тот факт, что, по данным экспертов международной компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак, подписи Родченкова в документах с обвинениями в адрес российских биатлонистов оказались поддельными. МОК эти сведения не признал, но адвокат Зайцевой Алексей Панич соответствующие документы на рассмотрение в CAS отправил.

«Странная история, там вроде как пришла нотариально заверенная бумага, что, дескать, у Родченкова все росписи правильные. То, что он мошенник и плут, это мы все знали, теперь об этом узнает весь мир и вся Европа.

Я не очень верю, честно говоря, жив ли он, где он сейчас, кто те люди, которые дают заключение, что это его подписи. Мы будем ждать решения суда в отношении сильно переживающих биатлонисток — Зайцевой, Вилухиной и Романовой», — говорил известный телекомментатор Дмитрий Губерниев в эфире «Матч ТВ».