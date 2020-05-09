Смолов вне игры: как «Сельта» готовится к тренировкам

«Сельта» Смолова возобновит тренировки 11 мая

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Испанская «Сельта», в составе которой выступает российский форвард Федор Смолов, планирует вернуться к тренировкам 11 мая. «Газета.Ru» рассказывает о том, как Примера готовится к возобновлению вслед за Бундеслигой.

8 мая руководство «Сельты» объявило о возвращении к тренировкам после продолжительной паузы в чемпионате Испании из-за пандемии коронавируса. 30 футболистов «кельтов» приступят к занятиям с 11 мая, отмечается в заявлении пресс-службы команды.

Что немаловажно, спортсмены во время тренировок будут соблюдать протокол безопасности, предложенный Ла Лигой. Занятия на клубной базе будут проходить в индивидуальном порядке, атлеты будут соблюдать безопасную дистанцию.

Что же касается Федора Смолова, из-за которого к «Сельте» приковано особое внимание российских болельщиков, то футболист будет отстранен от тренировочного процесса в связи с двухнедельным карантином.

По информации испанской прессы, Смолов после поездки в Россию обязан оставаться на самоизоляции вплоть до 19 мая. В аналогичной ситуации оказался и его одноклубник Пионе Систо, который уехал в Данию на машине без разрешения «Сельты».

К счастью для футболиста и его поклонников, отъезд на родину никак не сказался на Смолове. А ведь изначально ситуация выглядела крайне неприятно. Чего стоит только комментарий наставника «кельтов» Оскара Гарсии, который был, мягко говоря, не в восторге от «побегов» Смолова и Систо из Виго.

«Оба игрока приняли неправильное решение, они поступили плохо. Покинув Испанию, они совершили ошибку, ведь был четкий приказ остаться. Причем не только на уровне клуба, но и со стороны правительства страны… Никаких разрешений ни у Смолова, ни у Систо не было. В противном случае возможность вернуться домой к своим семьям была бы у всех.

В «Сельте» достаточно иностранных футболистов, есть и те, кто находится в Виго в полном одиночестве. Как я, например. Смолов и Систо должны были показать пример профессионализма, а в итоге поступили неправильно. Мы все хотим сейчас быть со своими семьями... У меня одна дочь в Мадриде, еще две — в Барселоне. Я хотел бы сейчас находиться с ними. Но я профессионал, я — тренер «Сельты». Мне дан приказ оставаться дома в Виго, и я его не нарушаю. Это важно для здоровья соотечественников», — цитировало специалиста COPE.

Но в итоге россиянин сумел избежать санкций со стороны клуба, и, сдав тест на коронавирус, пока поддерживает форму в домашних условиях.

«Смолов прибыл из России. Страны, которая в целом не опасна в плане вируса. Но ему все равно нужно пройти тестирование, нам понадобится несколько дней. Будем следить за ситуацией. Полностью риски мы исключить не сможем, даже когда у нас будет вакцина от заболевания», — цитирует врач «Сельты» Гарсию Коту Mundo Celeste.

Стоит отметить, что Примера продолжает работу по возобновлению первенства. В Испании готовы пойти по пути Германии, где уже 16 мая футболисты вернутся на стадионы и Бундеслига продолжится.

Информации для размышления добавил главный тренер «Леганеса» Хавьер Агирре. Пару дней назад он раскрыл временной промежуток, в который Ла Лига намерена провести оставшиеся поединки многострадального сезона: Агирре в интервью Marca Claro сказал, что руководство Ла Лиги проинформировало клубы о намерении возобновить национальный чемпионат чуть более чем через месяц, 20 июня. Доиграть же оставшиеся 11 туров планируется до 26 июля.

И пускай Ла Лига отказалась подтвердить заявление рулевого «Леганеса», а случаи заражения COVID-19 продолжают выявляться как в стране, так и среди футболистов (по последним данным, оказался положительным тест у голкипера «Реала Сосьедад» Алекса Ремиро и защитника «Атлетико» Ренана Лоди), клубам уже не терпится приступить к тренировкам.

Впереди планеты всей «Барселона». Сине-гранатовые уже собрались на территории спортивного комплекса «Сиутат Эспортива Жоан Гампер» и впервые вышли на газон. 6 мая игроки каталонцев сдали обязательные перед возобновлением тренировочного процесса тесты на COVID-19, и ни один из результатов не оказался положительным.

Также не выявлено зараженных в мадридском «Реале»: 11-го числа, как и «Сельта», «королевский клуб» соберется на базе.

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По последним данным, коронавирусом заразилось более 4 млн человек во всем мире. Почти все футбольные лиги Европы, за исключением чемпионата Белоруссии, в настоящий момент приостановлены.

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