Долгожданный турнир: UFC 249 даст бой коронавирусу

Многострадальный турнир

UFC 249 все-таки состоится! В это до сих пор верится с трудом, но, кажется, теперь уже ничто не в силах отменить долгожданный ивент.

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Изначально турнир должен был состояться 18 апреля, а его главным поединком должно было стать сражение Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона за чемпионский пояс ведущего мирового промоушена в легком дивизионе.

Однако коронавирус спутал все планы. Сначала стало невозможным проведение ивента в Нью-Йорке, затем назывались разные варианты, и в итоге Хабиб, готовившийся в Сан-Хосе, вылетел в ОАЭ, куда его вроде бы направил UFC. Вот только Эмираты днем ранее закрыли свои границы, и в итоге действующий чемпион отправился в родной Дагестан.

Там он продолжал готовиться к поединку с Тони, но судьба турнира становилась все туманнее. В какой-то момент стало практически очевидно, что ничего не получится, и в начале апреля Орел в эфире своего Instagram объявил, что боя не будет, так как он просто не сможет улететь из закрывшей в связи с пандемией свои границы Россией.

Спустя несколько дней президент UFC Дана Уайт все-таки каким-то чудом смог найти место для проведения — казино в индейской резервации в Калифорнии. Вообще в этом штате действует запрет на проведение массовых мероприятий из-за COVID-19, но на индейскую резервацию законодательство не распространяется.

Однако в дело вмешался губернатор, позвонивший в Disney, который владеет 80% акций ESPN — официального бродкастера главного ММА-промоушена. В общем, турнир был отменен.

Вернее, всем казалось, что это отмена, а на самом деле ивент был просто перенесен. Уайт много рассуждал об арендованном им частном «острове боев», где возводится вся необходимая инфраструктура. Но там соревнования начнут проводить только с июня.

Зато стоило в апреле губернатору Флориды рассказать, что его штат готов принимать составляющие важную часть бизнеса региона спортивные соревнования, как Уайт ухватился за идею.

Главные бои: Эль Кукуй и возвращение Доминатора

И вот, UFC 249 намечен на 9 мая по местному времени в Джексонвилле. Турнир пройдет без зрителей, а также при строгом соблюдении максимально серьезных медицинских норм. Так, все бойцы по прибытии в Джексонвилль сдали тесты на коронавирус, давшие положительный результат лишь у одного из атлетов. Кроме того, с каждым из них работает диетолог, который помог выстроить диету и составить график сгонки веса.

В итоге в главном бою вместо Нурмагомедова выступит Джастин Гэтжи, который разыграет в противостоянии с Фергюсоном титул временного чемпиона легкого дивизиона.

Предполагается, что с российским чемпионом теперь сразится победитель противостояния, а сам бой состоится ориентировочно в сентябре. Но, право, не стоит заглядывать так далеко. Причина проста: Эль Кукуй и Хайлайт (прозвища бойцов — «Газета.Ru») дадут максимально яркое зрелище. Это будет сражение двух бойцов, которые всегда исповедуют максимально агрессивный стиль ведения поединка.

Можно ожидать настоящую рубку на протяжении 25 минут, ну или меньше, если кто-то добьется нокаута (что вероятно).

Тони имеет сумасшедшую серию из 12 побед подряд в UFC (такой же обладает только Нурмагомедов), Джастин же за всю свою карьеру уступил только дважды — Эдди Альваресу и Дастину Порье, — но после этого победил в трех поединках, отправив в нокауты в первых раундах Джеймса Вика, Эдсона Барбозу и Дональда Серроне. И всякий раз это было либо бой, либо выступление вечера!

Почти не уступает в плане вывески и соглавный поединок ивента: в бою за чемпионский пояс легчайшего дивизиона Генри Сехудо будет защищать свой титул от Доминика Круза.

Сехудо, наконец-то восстановившийся после травмы, последний раз выходил в октагон 8 июня прошлого года, но Круз и вовсе не дрался с 2016-го! Тем не менее Доминатор до своего простоя после поражения от Коди Гарбрандта, когда он утратил пояс, был очень сильным бойцом.

Для российских болельщиков этот поединок интересен еще и тем, что следующим претендентом на принадлежащий Сехудо титул может стать Петр Ян, давно заслуживший это право.

Кстати, в обоих главных парах бойцы показали идентичный вес, так что по антропометрическим данным никто никому не проигрывает.

Остальные противостояния: Олейник, Ковбой и другие

Но далеко не только двумя главными боями интересен кард UFC 249. Сложно не согласиться с тем, что Уайту удалось собрать, пожалуй, самую внушительную программу в истории, надергав противостояний и бойцов из других сорвавшихся ивентов.

В главном карде зрители увидят также бои тяжеловесов Грега Харди и Йоргана де Кастро, и Фрэнсиса Нганну с Жаирзиньо Розенструйком, а также поединок Джереми Стивенса и Келвина Каттара в полулегком дивизионе.

Еще семь боев ждут болельщиков в прелимах, и среди них дуэль Карлы Эспарзы и Мишель Уотерсон в минимальном весе, реванш Энтони Петтиса и Дональда Серроне в полулегком дивизионе, а также противостояние единственного россиянина карда Алексея Олейника с бразильским ветераном Фабрисиу Вердумом.

К сожалению, не обошлось без потерь. Буквально за сутки до мероприятия именитый бразилец Роналду Соуза, который должен был встретиться с ямайцем Юраей Холлом, снялся из-за положительного теста на коронавирус. Также COVID-19 обнаружили у двух секундантов спортсмена.

Так или иначе, в ночь с 9 на 10 мая во Флориде будет жарко. Шутка ли, каждый из этих боев прелимов заслуживает основного карда в обычном режиме.

Все начнется в 1.15 мск. И это ни в коем случае нельзя пропускать!