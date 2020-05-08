Время Профессора: что Ларионов даст молодежке

Многоходовочка

7 мая стало известно о назначении Игоря Ларионова на пост главного тренера молодежной сборной России по хоккею. Еще год назад представить подобное было практически невозможно. Молодежка плотно ассоциируется с именем Валерия Брагина, который врос в эту команду.

Золотой молодежный чемпионат мира — 2011, подаривший стране имена Евгения Кузнецова, Владимира Тарасенко, Артемия Панарина и еще ряда ребят, а специалисту прозвище Валерий Камбэкович, положил начало этой истории.

Потом было серебро-2012 и попытка поработать на посту главного тренера в ЦСКА, а затем — с 2015 года — на МЧМ молодежь всегда привозил именно Брагин, выиграв за это время еще три серебра и две бронзы и лишь раз закончив выступление в четвертьфинале (в 2018).

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В Федерации хоккея России специалистом были на сто процентов довольны, и казалось, что альянс тренера и молодежки незыблем. Однако вмешалось несколько факторов.

Менеджмент сборной и питерского СКА был не очень доволен ситуацией в главной команде страны, где сначала был уволен Илья Воробьев, а сменивший его Алексей Кудашов не убеждал результатами.

Наверняка и сам Брагин оказался не прочь все-таки вернуться во взрослый хоккей и показать, что может добиваться успехов не только в ставшей для него родной стихии молодежных турниров.

Перспектива просматривалась уже в начале сезона-2019/20, где под руководством Кудашова не блистали ни СКА, ни сборная, и вот Игорь Ларионов был введен в штаб молодежки и поехал одним из помощников Брагина на МЧМ.

Тогда все выглядело так, словно Профессора навязали Камбэковичу, и в штабе нет гармонии, — особенно в первых матчах. Но в итоге тандем сработался, российская команда показала лучший хоккей за все время работы Брагина в молодежке, а в финале сама вручила канадцам уже фактически выигранные золотые медали: россияне довели в середине третьего периода счет до 3:1, но упустили победу — 3:4.

Теперь ситуация видится следующим образом: уже тогда Брагин знал о возможном переходе во взрослую сборную и СКА, а Ларионова назначили для того, чтобы тот набрался опыта на МЧМ перед самостоятельной работой.

Этот опыт был признан явно удачным, и после этого уже Брагина по такому же принципу ввели в штаб Кудашова и в национальной команде, и в СКА. Вполне возможно, что осталось недолго до официального назначения на пост главного тренера.

Шикарная карьера

Игорь Ларионов — признанная величина в хоккее. Причем и в советском, и в российском, и в мировом. Он выиграл все самое важное в виде спорта и является членом суперпрестижного «Тройного золотого клуба».

В этот клуб он вошел с солидным запасом по всем показателям: четыре победы на чемпионатах мира, две выигранные Олимпиады и три завоеванных Кубка Стэнли!

Кроме того, в послужном списке Ларионова восемь побед в чемпионатах СССР, выигранный Кубок Канады, 30 голов за сборную на ЧМ и Играх, 87 очков в свитерах СССР и России в 103 матчах, а также почти полсотни баллов за всю клубную карьеру в регулярных чемпионатах и 84 (27+57) очка в более чем 100 матчах плей-офф НХЛ.

Но дело не только в перечне трофеев или сухой статистике. Ларионов неспроста получил за время своих выступлений прозвище Профессор.

Еще в советские времена он стал важнейшей составляющей великого звена Макаров — Ларионов — Крутов, которое многие эксперты считают лучшей тройкой в истории хоккея страны (да, не Михайлов — Петров — Харламов). Ну а если добавить сюда пару защитников Фетисов — Касатонов, то оговорок уже просто не остается.

В великолепном «Детройте» 90-х и начала 2000-х Игорь играл в знаменитой «Русской пятерке», которая претерпевала изменения, но в своем лучшем сочетании включала в себя еще того же Фетисова, Константинова, Федорова и Козлова.

Не обладая могучими физическими данными, Профессор играл в хоккей именно так, как диктует его прозвище. Он буквально считывал вмонтированным в голову процессором все происходящее и принимал наилучшие из возможных решений.

Во многом поэтому, приехав за океан в возрасте 29 лет, он провел в НХЛ почти 14 сезонов (еще и с паузой в один год на отъезд в Швейцарию).

Насыщенная жизнь

Еще продолжая выступления на льду, Ларионов начал дело в области виноделия, превратив хобби в довольно прибыльный бизнес. По завершении выступлений он сначала расширил его, сделав международным, а затем вышел из активных участников проекта, оставшись лицом марки.

Покинул виноделие Ларионов, чтобы открыть собственный гриль-бар в Москве, где, опять же, сделал акцент на качестве вин.

Параллельно он стал заниматься и агентским бизнесом, поработав с такими хоккеистами, как Наиль Якупов, Алекс Гальченюк и нынешний голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Илья Самсонов.

Агентскую деятельность Профессор прекратил лишь с назначением на пост помощника Брагина в молодежке, но всегда сможет к ней вернуться, если что-то пойдет не так.

Многочисленные противоречия

Однако при всех хоккейных и бизнес-регалиях Ларионова его назначение на пост главного тренера молодежной сборной все равно выглядит достаточно неоднозначно.

Во-первых, до прошлого МЧМ тренером он не работал, а самостоятельную практику начинает в 60 лет!

В молодежку его приглашали в качестве, в первую очередь, специалиста по большинству, но именно этот компонент поначалу хромал у нашей команды. Правда, по ходу турнира дела пошли на лад, и именно Ларионов к тому же частенько рисовал схемы на доске во время тайм-аутов в решающие минуты игр.

Вообще, пост в молодежке — достаточно комфортное место. Брагин является отличным психологом и был благодаря годам работы просто-таки непререкаемым авторитетом для элитной российской молодежи.

В этом плане замена Валерия Камбэковича на Профессора хороша, потому что Ларионова молодые хоккеисты тоже будут слушать с открытым ртом — игроков и личностей такого масштаба наберется не очень много.

Вот только сможет ли он раскрыться в качестве наставника так же ярко, как Брагин? Давать постоянные медальные результаты? Вытаскивать сложные матчи, найдя в нужный момент правильные слова и точные решения? А ведь сравнивать будут постоянно.

И если что-то пойдет не так, Ларионову обязательно припомнят его многочисленные критические высказывания в адрес устройства отечественного хоккея, которые он тиражировал на протяжении десятилетия.

«В Континентальной хоккейной лиге слишком большое количество команд. Нужна конкуренция за место в составе. Когда ты получаешь 28 или 30 команд, а некоторые не могут собрать хороших игроков, или же видишь собранный из финнов и шведов «Куньлунь»… И ведь они попали в плей-офф! Это нереально, такого не должно быть. Не может команда, собранная с нуля, провести такой сезон. Уровень лиги в подобном случае вызывает много вопросов», — так он высказывался о КХЛ.

«Я считаю, что было бы не совсем правильно, если б наши ребята выиграли медали. По игре, которую показали, Россия не заслуживала медалей. Это трезвая оценка, а не критика. Мы должны быть людьми, которые перестанут удивляться. Мы должны быть в тройке лидеров по игре, по эволюции самой игры. К сожалению, мы этого не видим», — так Ларионов комментировал единственный вылет молодежки при Брагине в четвертьфинале.

Ну а вот сочная цитата из 2010-го:

«Не думаю, что мой опыт пригодится в сегодняшней России. Мне будет трудно войти туда, где все изначально исковеркано. Я осознаю, что наш хоккей сильно отстал и сейчас необходимо пересмотреть весь объем работы для того, чтобы вернуться на вершину, откуда мы спустились».

Он же, будучи агентом, отсоветовал Гальченюку, находившемуся на распутье, выступать за сборную России и порекомендовал выбрать США.

Вот теперь и посмотрим, насколько опыт Ларионова пригодится молодежке.