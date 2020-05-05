Всех проверят на коронавирус: что происходит в UFC

Турнир в Перте отменен

5 мая стало официально известно то, что и так было понятно еще раньше. UFC отменил свой номерной турнир, который должен был состояться 5 июня в австралийском Перте. Главным событием UFC 251 должен был стать поединок-реванш между чемпионом UFC в полулегком весе Алексом Волкановски и бывшим чемпионом Максом Холлоуэем.

14 декабря прошлого года на UFC 245 в Лас-Вегасе 28-летний американец, до того трижды защищавший свой титул в полулегком дивизионе, единогласным решением уступил 31-летнему австралийцу.

И если для Холлоуэя это поражение стало пятым в карьере при 21 победе, то Волкановски тоже выиграл в ММА в 21-й раз, но уступил всего раз — в далеком 2013 году Кори Нельсону, — а в UFC теперь имеет серию из восьми победных боев кряду, сняв в том числе скальп другого экс-чемпиона Жозе Альдо.

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В общем, в Перте, теперь на территории нынешнего чемпиона, должен был состояться реванш. Впрочем, из-за коронавируса это сейчас просто невозможно — в Австралии уже отменено много спортивных соревнований, включая этап Гран-при, с которого еще в марте должен был стартовать сезон «Формулы-1».

Ян ждет рейса

Но для российских болельщиков интересен был не только австралийский ивент UFC, ведь в 13 июня в Кахастане должен был с бразильцем Марлоном Мораесом подраться российский легковес Петр Ян.

По сути, поединок с недавно бившимся с Генри Сехудо за пояс в легчайшем дивизионе 32-летним бразильцем, должен был стать, наверное, последней ступенькой для Яна на пути к титульнику.

Сам 27-летний екатеринбуржец сейчас находится в Таиланде, где заканчивает свой тренировочный лагерь, но не унывает из-за отмены турнира.

«Работа продолжается. Раскидка, спарринги, кардио, отработки. Ждем самолет в США», – написал Ян в своем Instagram, выложив видео своей тренировочной работы.

Что ж, вполне возможно, что теперь поединок Яна и Мораеса будет назначен на один из турниров UFC, которые планируется проводить в США еженедельно — сначала во Флориде, а затем и на давно анонсированном главой промоушена Дэйной Уайтом острове боев.

Фергюсон прилетел

Тем временем главная звезда того самого UFC 249, который пройдет при пустых трибунах в одном из крупнейших городов штата Флорида Джексонвилле, Тони Фергюсон прибыл на место соревнований.

Американец прилетел в город со всей семьей и опубликовал в своем Instagram снимок с женой и сыном из самолета, в котором все трое находятся в защитных медицинских масках.

Напомним, что 9 мая на UFC 249 Фергюсон оспорит в бою со своим соотечественником Джастином Гэтжи звание временного чемпиона промоушена в легком дивизионе, после чего победитель должен будет сразиться с действующим обладателем пояса Хабибом Нурмагомедовым за принадлежащий ему титул.

Именно он изначально должен был драться с Тони, но еще до переноса турнира с 18 апреля на 9 мая вынужден был отказаться от участия в поединке из-за невозможности покинуть закрывшую границы из-за пандемии коронавируса Россию.

Кстати, стало известно, что перед турниром в Джексонвилле всем бойцам предстоит пройти процедуру проверки на коронавирус. О дополнительных средствах безопасности их уже проинформаировал промоушен.

Кроме того, уже после получения результатов тестов с бойцами проведет дополнительную работу диетолог организации. В нее будет включено составление меню питания и графика снижения веса.

Хабиб грустит

Ну а сам Нурмагомедов, находящийся в эти дни в России и переживающий за своего отца Абдулманапа, являющегося также тренером спортсмена, прокомментировал ситуацию с отсутствием боев и пандемией.

«Не таким мы себе представляли Рамадан-2020. Не таким мы себе представляли весенний май. Не таким мы себе представляли само испытание»,

— рассказал Орел во время очередного эфира с полписчиками в своем Instagram.

Сам боец продолжает тренировки, но в UFC 249 не принял бы 9 мая участия совершенно точно, поскольку профессиональные смешанные единоборства просто несовместимы с Рамаданом.

Остается только надеяться, что Абдулманап поправится, а Хабиб в сентябре, как планирует UFC, сойдется с победителем противостояния Фергюсона и Гэтжи. И если это будет Тони, их бой не сорвется в шестой раз.