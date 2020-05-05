Пересек границу: Смолов хочет остаться в Испании

Смолов вернулся в Испанию

Возвращение европейского футбола и вправду уже не за горами, хотя долгое время в это верилось с большим трудом, учитывая тот факт, что коронавируc еще не побежден окончательно. Тем не менее поток новостей о возвращении легионеров в распоряжение клубов Европы настраивает на оптимистичный лад. Так, в ночь с 4 на 5 мая стало известно, что

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российский нападающий «Сельты» Федор Смолов прилетел в Виго на частном самолете, чтобы начать готовиться к возобновлению сезона в чемпионате Испании, запланированному на июнь.

Для этого ему пришлось получить специальное разрешение от министерства иностранных дел России и Росавиации, также отдельный запрос на этот вылет составляли Жандармерия Галисии и «Сельта», однако игра стоила свеч: футболист без проблем приземлился в Виго и прошел контроль на границе.

Se @smolovfedor_90 vйn neste aviуn privado que saнu бs 5 da tarde de Moscova, viaxe de luxo o que estб facendo. pic.twitter.com/weSXybc5yM — Vнctor Lуpez (@victorsaians) May 4, 2020

Корреспондент Radio Galicia Виктор Лопес сообщил, что Смолов даже успел дать интервью местному телевидению TV Galicia, в котором заверил, что хотел бы остаться в «Сельте» на следующий сезон. На данный момент нападающий выступает за испанский клуб на правах аренды, в то время как его контракт принадлежит московскому «Локомотиву», однако возвращаться в стан российского клуба форвард явно не планирует, о чем заявляет прямо.

Tanto Smolov como Sisto xa estбn en Vigo. O ruso concedeu, a sъa chegada a Peinador, unha entrevista en exclusiva ao noso compaсeiro @tomasquetomas que maсб poderedes ver na @TVGalicia. Entre outras cousas asegurou que espera poder quedar no @RCCelta a prуxima temporada. — Vнctor Lуpez (@victorsaians) May 4, 2020

В Виго тоже желают подписать с футболистом полноценный договор, и переговоры между боссами клубов находятся в активной стадии, как сообщал известный инсайдер Нобель Арустамян. Однако теперь Смолову надо хорошо показать себя в оставшейся части чемпионата — «Сельте» осталось сыграть 11 матчей, среди которых будут, например, встречи с «Барселоной», «Атлетико» и «Валенсией». Впрочем, учитывая, что свой единственный пока мяч за испанский клуб нападающий забил в ворота мадридского «Реала», битвы с грандами — это как раз то, что ему нужно.

Прибыл в Испанию и датский полузащитник «Сельты» Пионе Систо, чей отъезд на родину во время пандемии коронавируса сопровождался куда большим скандалом, чем вылет Смолова в Москву, несмотря на то что главный тренер команды Оскар Гарсия публично раскритиковал обоих.

Дело в том, что, в отличие от экс-капитана «Краснодара», Систо вообще не предупреждал клуб о своих намерениях, а просто сел в машину и укатил, сообщив о случившемся только после пересечения границы. Что будет с его контрактом после такого поступка, еще неизвестно, однако полузащитник в данный момент находится в Виго, а значит, разрывать договор клуб пока не планирует. В противном случае его вряд ли вызвали бы в Испанию к началу индивидуальных тренировок, как только карантинные ограничения стали чуть мягче. Переговоры о расставании можно было бы провести и позднее — в более комфортной обстановке.

Теперь и Систо, и Смолову предстоит пройти строгий двухнедельный карантин после прибытия из-за границы, и только затем они смогут приступить к индивидуальным тренировкам на базе «Сельты» (групповые занятия пока запрещены, а игроки должны соблюдать социальную дистанцию).

Роналду наконец добрался до Италии

Еще один громким возвращением в ночь с 4 на 5 мая стал прилет Криштиану Роналду в Турин. В Италии, как и в Испании, правительство официально разрешило футболистам приступить к занятиям на клубных базах с 4 мая, так что португальцу было необходимо найти способ вернуться с родного острова Мадейра.

Напомним, нападающий улетел туда еще 9 марта, чтобы поддержать мать, перенесшую инсульт. Буквально на следующий день у защитника «Ювентуса» Даниэле Ругани обнаружили коронавирус (затем диагноз подтвердился еще у Блеза Матюиди и Пауло Дибалы), «Старая синьора» отправила всех игроков и сотрудников на карантин, и Роналду благоразумно решил переждать эту ситуацию на Мадейре.

Однако с возвращением звездного футболиста в Италию возникли серьезные проблемы.

По информации Marca, Роналду изначально планировал лететь с остановкой в Мадриде, чтобы оставить там свою подругу Джорджину Родригес и четверых детей. Возможно, нападающий опасается, что может подхватить в Италии коронавирус, когда начнет постоянно ездить на тренировки и видеться с одноклубниками, а подвергать риску свою семью он явно не хочет. В Мадриде же его девушка (у которой родственники в этом городе) и дети могли бы пребывать на строгой самоизоляции и не контактировать с ним.

Однако эти планы сорвались: португальцу так и не позволили сделать остановку в столице Испании. В итоге после нескольких дней мучительных сомнений Роналду все же отправился в Турин, где приземлился ночью 4 мая.

Теперь ему, как и Смолову, предстоит провести 14 дней на карантине дома, после чего он присоединится к тренировкам «Ювентуса». Вполне возможно, что нападающий как раз успеет к началу занятий в группах — пока что возвращение контактных тренировок планируется в Италии 18 мая.