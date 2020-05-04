Смолову придется подождать: Испания выходит из карантина

12 марта испанская Примера объявила о приостановке розыгрыша из-за пандемии коронавируса COVID-19. На протяжении нескольких недель Испания была одним из лидеров по количеству случаев заражения и летальных исходов. Остается она таковой и сейчас: за все время в стране было зафиксировано более 217 тысяч инфицированных, умерли от вируса 25 264 человека. В целях борьбы с распространением COVID-19 власти Испании ввели режим карантина, который оказался самым строгим во всей Европе. Выход на улицу был разрешен лишь в необходимых случаях: в магазин за продуктами, в аптеку или на работу, если удаленный формат не представляется возможным. За нарушение правил следовал штраф — минимум €600. За 1,5 месяца испанская полиция выписала в общей сложности более сотни тысяч штрафных квитанций.

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В мае власти страны начали вводить постепенную отмену ограничений. Коснулись они и спорта: со 2 мая людям было разрешено выходить на улицу для пробежек, прогулок и других тренировок. Правда, на занятия было выделено специальное время — с 6 до 10 утра и с 20 до 23 часов вечера. С 4 мая к официальным тренировкам были допущены и профессиональные спортсмены. Футбольным клубам было дано добро на открытие своих баз, игроки теперь имеют право заниматься, но только в индивидуальном режиме. Всем им будут предоставлены средства индивидуальной защиты, занятия в перчатках являются обязательной мерой. В связи с этим руководство Примеры выступило с официальным заявлением.

«Этот кризис оказал глубокое воздействие на всех нас. Возвращение футбола – это признак того, что общество постепенно приходит к норме. Это также вернет нам часть жизни, которую знают и любят в Испании и во всем мире. Здоровье имеет первостепенное значение, поэтому у нас есть протокол для всесторонней защиты здоровья всех участников, пока мы работаем над перезапуском Ла Лиги. Возвращение – это победа»,

— заявил глава лиги Хавьер Тебас, чьи слова приводятся на официальном сайте Примеры.

Nota informativa.



Los clubes de #LaLigaSantander y #LaLigaSmartBank vuelven a entrenar esta semana. — LaLiga (@LaLiga) May 4, 2020

Он также подчеркнул, что следующие решения будут приняты исходя из эпидемиологической обстановки в стране. Однако в планах — возобновление сезона в июне. Лига уже согласовала с представителями министерства здравоохранения страны все необходимые протоколы безопасности, весь процесс возобновления первенства будет проведен в несколько этапов и должен занять не более четырех недель. В Испании надеются, что футбольные матчи можно будет проводить уже со второй недели первого месяца лета. Перед возвращением на клубные базы все футболисты, тренеры и другие работники будут обязаны сдать несколько тестов на COVID-19. Вероятнее всего, проверки будут проходить два раза в неделю. Подобные меры уже применяются в Германии, где планируют возобновить сезон уже в середине мая.

С особой проверкой предстоит столкнуться Федору Смолову. Российский нападающий «Сельты» неоднократно говорил о своем желании покинуть Испанию на время пандемии и провести карантин в Москве. 4 апреля футболист своего добился и на частном самолете улетел в Минск, откуда на машине уже добрался до столицы России. Утверждалось, что в клубе он добился соответствующего разрешения, хотя главный тренер команды Оскар Гарсия позднее заявил обратное.

«Наше требование оставаться в Испании было очень ясным. Об этом говорили не только на клубном уровне, но и на уровне правительства. Клуб знал о его перемещениях, и он сообщал обо всем, но, исходя из логики, он должен был оставаться здесь», — говорил специалист.

Теперь же, 4 мая, российский форвард возвращается в Виго. Туда он прилетит также на частном самолете. Соответствующее разрешение он получил от МИД России и Росавиации по просьбе «Сельты» и Жандармерии Галисии. Как утверждает испанская газета Marca, Смолов избежит санкций со стороны клуба и лиги, однако вернуться в расположение «Сельты» сразу у него не получится.

По прибытии в Виго россиянин будет обязан отбыть двухнедельный карантин в режиме полной самоизоляции. Также футболист сдаст несколько тестов на COVID-19. Если все показатели будут в норме, то игрок будет допущен до тренировок с командой.

Tras viajar a Rusia por "asuntos personales", el ariete del @RCCelta Fedor Smolov regresa a Vigo ante la inminente vuelta a la actividad



Ni йl ni Pione Sisto podrбn retomar los entrenamientos de grupo al tener que pasar la "cuarentena preventiva"https://t.co/mzYQuPf3XQ — EFE Deportes (@EFEdeportes) May 4, 2020

Неизвестной остается судьба одноклубника Смолова Пионе Систо. Датский полузащитник нарушил карантин и покинул территорию Испании еще раньше российского форварда, отправившись на своем автомобиле прямиком до Копенгагена. Сам Систо недавно утверждал, что не торопится возвращаться в Виго, так как не уверен в улучшении эпидемиологической обстановки в стране. Однако теперь «Сельта», вероятно, будет иметь право заставить хавбека вернуться под предлогом разрыва контракта или иных серьезных санкций.

На момент паузы клубы испанской Примеры провели 27 туров. Лидером турнирной таблицы является «Барселона», в активе которой 58 очков. Ближайшим преследователем каталонцев является мадридский «Реал», набравший на два балла меньше. Тройку аутсайдеров Ла Лиги составляют «Мальорка», «Леганес» и «Эспаньол». «Сельта» с 26-ю очками находится в одном балле от зоны вылета.