«Это ошибка»: игрок сборной Украины извинился за фото с Лениным

Украинский футбол стоит на паузе с марта из-за пандемии коронавируса, а его возвращение планируется, по самым оптимистичным прогнозам, лишь 30 мая. Однако отсутствие матчей не мешает местным футбольным фанатам активно следить за своими кумирами в соцсетях и эмоционально реагировать на их действия, порой вызывая даже гораздо более жаркие обсуждения, чем после большинства официальных игр.

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Так недавно произошло и с 21-летним полузащитником львовских «Карпат» Алексеем Хахлевым.

Игрок оказался в центре скандала из-за неосторожного поздравления своей бабушки с днем рождения. Дело в том, что футболист сфотографировался в обнимку с именинницей, держа в руках алый флаг времен СССР с изображением Владимира Ленина и надписью «Лучшему животноводу-победителю».

Хахлев подписал этот снимок как «С днем рождения, лучший командир!».

close https://www.instagram.com/alexykhakhlev/ https://www.instagram.com/alexykhakhlev/

Судя по всему, знамя в свое время было вручено бабушке футболиста за какие-то заслуги в сельском хозяйстве, однако некоторые любители украинского футбола заявили, что это фото с советским флагом и Лениным оскорбляет их патриотические чувства. Столкнувшись с серьезной критикой, Хахлев удалил снимок и написал пост-извинение.

«Я вырос в украинской семье, был воспитан с уважением и правильными взглядами на флаг, герб, гимн и все символы нашего государства. Имея честь защищать цвета нашей страны, всегда испытывал невероятные эмоции.

Когда я жил за рубежом, то всегда отстаивал честь и достоинство Украины, никогда не позволял унижать ее. Я прошу прощения за эту грубую ошибку у каждого гражданина Украины вне зависимости от статуса, профессии и религии», — заявил футболист.

Также игрок добавил в конце обращения, что считает Крым украинским, а боевые действия на востоке страны — агрессией со стороны России.

close https://www.instagram.com/alexykhakhlev/ https://www.instagram.com/alexykhakhlev/

Вскоре с официальным заявлением по поводу разразившегося скандала выступила и пресс-служба «Карпат».

«Наш футбольный клуб считает недопустимым размещение любых снимков, где игроки команды позируют на фоне чужеродной символики. Хахлев, который позволил себе недостойный поступок, был предупрежден и проинформирован о более серьезных санкциях в случае повторения подобного. Футболист — публичное лицо, которое не имеет права даже в социальных сетях наносить ущерб репутации клуба», — говорится в сообщении на сайте команды.

Также «Карпаты» пообещали, что проведут воспитательную беседу со всеми остальными игроками, чтобы те не смели повторять за Хахлевым, и привели цитату самого игрока, в которой тот назвал снимок с бабушкой «неуместной шуткой»:

«Бывают шутки уместные и неуместные. Мое последнее фото именно из разряда неуместных шуток. Прошу прощения у всех, кого этим оскорбил».

Напоследок пресс-служба клуба еще раз извинилась за поведение своего игрока и оставила ссылку на материал в СМИ, который должен доказать его патриотическую позицию. В новости говорилось о том, что после победы на чемпионате мира среди сборных до 20 лет Хахлев обратился к своему партнеру по команде Кириллу Дрышлюку, признавшись, что считает его отца героем. Напомним, Павел Дрышлюк был майором воздушных сил Украины и погиб на Донбассе в 2014 году.

«Твой папа — герой. Он сделал все, чтобы украинский народ спокойно мог праздновать нашу победу на чемпионате мира. Ты сильный, и ты это заслужил! Горжусь тобой, брат», — писал Хахлев в Instagram.

Таким образом, у болельщиков «Карпат» и сборной Украины вряд ли есть основания считать слова футболиста об его политических взглядах неискренними. Скорее, игрок просто не ожидал, что снимок с Лениным может вызвать такую бурную реакцию.

Однако подобное развитие событий можно было предположить, исходя хотя бы из того, как негативно украинские любители футбола восприняли переход основного защитника сборной Ярослава Ракицкого в петербургский «Зенит» в 2019 году.

Да и в 2020-м уже была история, когда хавбека клуба первой лиги Украины «Агробизнес» Игоря Сикорского выгнали из клуба за то, что в январе он съездил в гости к родственникам в Санкт-Петербург на четыре дня. Основной причиной этого скандала тоже послужила фотография.

Сикорский выставил в Instagram снимок, где он позирует на фоне флага России на Дворцовой площади.

«Если бы я знал, что из-за этого путешествия поднимется столько шума, а команда аннулирует мой контракт, то ни за что бы не поехал в Петербург. Такое решение повергло меня в шок.

Но, с другой стороны, почему, когда Андрей Шевченко посетил хоккейный матч в Питере, это не вызвало столь бурную реакцию у украинского сообщества? Или боксер Александр Усик провел бой в России, но по-прежнему является желанным героем многих украинских СМИ?» — вопрошал Сикорский.

Однако президент «Агробизнеса» Олег Собуцкий посчитал, что футболист нанес серьезный урон имиджу клуба (и такое вполне могло произойти в среде украинских болельщиков) и разорвал контракт.

«Сикорский поехал в страну-агрессор и фотографировался с их национальной символикой, демонстрируя при этом довольное лицо, с улыбкой, будто нет войны»,

— цитировал Собуцкого портал Sport Arena.

После этого Сикорский довольно быстро нашел себе другой клуб из первой лиги Украины — одесский «Черноморец» — и подписал с ним контакт, однако его пример выглядел весьма показательно. Теперь же случай Хахлева добавил новый пункт в список запретных объектов для фото.