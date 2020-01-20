«ФНЛ его примет»: украинца выгнали из клуба за визит в Россию

Клуб первой лиги Украины «Агробизнес» разорвал контракт с полузащитником Игорем Сикорским, который проводил первый сезон в команде. Причиной стала «демонстративная поездка в Россию», как отмечается в официальном заявлении клуба.

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В том же сообщении прилагались фотографии со страницы Instagram футболиста, где он позирует на фоне герба и флага России на Дворцовой площади Санкт-Петербурга, — видимо, это считалось основными уликами.

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Завершалось обращение скриншотом комментариев, оставленных под фотографией Сикорского, где неизвестный пользователь интересовался у футболиста, играет ли он еще за «Агробизнес», на что тот отвечал: «Ну конечно, играю».

Пресс-служба приписала под этими словами свои: «Нет, igorsikorskiy, уже не играешь».

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«Размер футбольного поля ограничен, а вот размер человеческой глупости не имеет границ.

Решение о разрыве контракта с футболистом за поездку в Россию можно объяснить только глупостью тех людей, которые в настоящее время возглавляют его клуб,

— отметил в комментарии «Газете.Ru» бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Анатолий Воробьев. — О футболе тут говорить не приходится. Не думаю, что этот конфликт нуждается в том, чтобы его достаточно распространять. Этот костер надо скорее потушить, и новые поленья туда не подбрасывать».

Также он выразил уверенность в том, что определять судьбу игрока в команде должны только футбольные факторы, и не исключил возможности приглашения Сикорского каким-нибудь российским клубом.

«Стоит ли российской команде звать футболиста, если он не найдет себе коллектив на родине? Это прерогатива тренеров и скаутов. Отнеслись бы к этому нормально? Безусловно, такие прецеденты уже были.

Если по манере игры на своей позиции он может усилить какой-нибудь клуб ФНЛ (второй по силе дивизион России. — «Газеты.Ru»), то, конечно, можно его пригласить. Тут паспорт, возраст, национальность, половая ориентация (сейчас многие стали высказываться про каминг-аут после комментариев Леонида Слуцкого по этому поводу) и все другие нефутбольные параметры вторичны.

Должен быть один критерий — если это футболист подходящего уровня, то надо брать. Это же не сыр итальянский, который должен под санкции попадать. На ввоз футболистов эмбарго не существует»,

— отметил Воробьев.

Кроме того, бывший генсек РФС поделился мнением о тенденциях развития украинского футбола.

«Я считаю, что в свое время на Украине были сильные футбольные руководители. Неслучайно Григорий Суркис (почетный президент Федерации футбола Украины. — «Газета.Ru») был вице-президентом Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), а также соратником и близким другом Мишеля Платини. Украинский тренер Валерий Лобановский был одним из выдающихся наставников Советского Союза.

Я, например, был знаком с тем же Суркисом и с известным футболистом и тренером Анатолием Коньковым (с 2012 по 2015 год занимал пост президента Федерации футбола Украины. — «Газета.Ru»). Они не были нам близки с идеологической точки зрения, но являлись руководителями несколько другого уровня, чем нынешние.

К сожалению, сейчас в украинском футболе иногда начали доминировать политические факторы, что недопустимо.

Я знаю, как троллят футболистов, — в частности, играющего за «Зенит» украинского защитника Ярослава Ракицкого», — рассказал Воробьев.

Что будет с Сикорским дальше

По информации Sport Arena, в настоящее время полузащитник пытается договориться о контракте с одесским клубом «Черноморец», который так же, как «Агробизнес», выступает в первой лиге Украины.

Свое исключение из команды за поездку в Россию Сикорский прокомментировал следующим образом:

«Я провел в Петербурге четыре дня по приглашению родственников. Даже предположить не мог, чем это для меня закончится.

Если бы знал, что из-за этого путешествия поднимется столько шума, а команда аннулирует мой контракт, то ни за что бы не поехал. Такое решение повергло меня в шок.

Но, с другой стороны, почему, когда Андрей Шевченко посетил хоккейный матч в Питере, это не вызвало столь бурную реакцию у украинского сообщества? Или боксер Александр Усик провел бой в России, но по-прежнему является желанным героем многих украинских СМИ?»

Несмотря на свои риторические вопросы, Сикорский отметил, что принимает решение своего бывшего клуба и не намерен его опротестовывать.

В нынешнем сезоне игрок провел за «Агробизнес» 18 матчей, записав на свой счет восемь голов и две передачи. Команда идет в данный момент на шестом месте в таблице, уступая всего два очка лидеру и серьезно претендуя на выход в Премьер-лигу.

«Фотографировался с символикой России с довольным лицом»

Президент «Агробизнеса» Олег Собуцкий признался, что не желал потери такого футболиста, как Сикорский, но политические мотивы взяли верх. По мнению функционера, Россия является для Украины «врагом» и «оккупантом», чего не сумел понять Сикорский.

«Естественно, мы хотели, чтобы Игорь и дальше выступал за нашу команду. Но когда я увидел его фото на фоне символов нашего оккупанта, то очень возмутился.

Не знаю, зачем он покинул территорию Украины и уехал в Россию, которая является страной-агрессором.

Так что я недолго думал перед тем, как принять решение о расторжении контракта. Мое мнение поддержали главный тренер клуба и вице-президент Андрей Донец. В настоящее время в Украине идет война, и в голове не укладывается, что есть люди, которые этого не понимают. Они едут в Россию, фотографируются и дают заработать деньги нашему врагу», — приводит слова Собуцкого Sport Arena.

Также президент ответил на вопрос о том, проводил ли он консультации с юристом перед расторжением договора. На сайте клуба указывалось, будто Сикорский нарушил пункт соглашения, который требует «всесторонне способствовать повышению престижа клуба и не допускать действий, наносящих ущерб его репутации».

«Консультации с юристом? Я сразу сказал, что разорвем контракт в любом случае. Деньги в этой ситуации не играют ключевую роль для нас. Для нас важны честь, репутация, патриотизм и украинский дух.

Уверен ли я, что Сикорский навредил нашему имиджу? Однозначно. Он поехал в страну-агрессора и фотографировался с их национальной символикой, демонстрируя при этом довольное лицо, с улыбкой, будто нет войны.

В тот день были ранены несколько наших защитников, сообщалось, что двое погибли. Так о чем мы еще можем говорить?» — подытожил Собуцкий.