Первые из большого спорта: UFC вернется с четырьмя шоу

До злополучного турнира UFC 249 остается меньше недели, и предпосылок к тому, что ивент в конечном итоге будет отменен, нет. Локация остается прежней — это арена VyStar Veterans Memorial Arena в Джексонвилле, штат Флорида. Состав участников тоже не потерпел изменений, несмотря на то, что многие из бойцов были вынуждены принимать поединки на коротком уведомлении: Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи подерутся за временный титул в легком весе, а в соглавном событии вечера Генри Сехудо будет защищать пояс легчайшего дивизиона от Доминика Круза.

Старт боев запланирован на 01.00 по московскому времени. Основной кард начнется в 05.00.

К организации ивента промоушен, учитывая тяжелую эпидемиологическую обстановку в мире, подошел крайне ответственно. Для всех участников подготовлена специальная памятка, в которой присутствует перечень усиленных мер безопасности. Сообщается, что по прибытии в принимающую гостиницу спортсмены и их команды пройдут обязательный медицинский осмотр и сдадут все необходимые анализы, включая тест на COVID-19.

Эта процедура рассчитана на каждый день, когда бойцы будут находиться на территории отеля.

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При этом допущены в гостиницу будут только атлеты, секунданты и назначенный персонал UFC. Их обяжут строго соблюдать социальную дистанцию. То есть присутствие семьи, друзей, партнеров и менеджеров бойцов полностью исключается. Для каждого бойца будет оборудована специальная отдельная тренировочная комната. Помещение оснастят всем необходимым для подготовки: тренировочными матами, дезинфицирующими средствами и личной сауной для весогонки. В течение недели только одна команда будет иметь к ней доступ.

Впрочем, еще в прошлый раз, когда турнир должен был состояться в Калифорнии, но был отменен, комментатор UFC Даниэль Кормье рассказал, что план лиги по обеспечению безопасности был идеальным.

Все предстоящие турниры, которых запланировано пока три, будут санкционированы боксерской комиссией Флориды и соответствовать стандартным правилам, регулирующим профессиональными соревнования по смешанным единоборствам (MMA). Помогают UFC в обеспечении контроля и безопасности губернатор штата Рон ДеСантис, мэр Джексонвилла Ленни Карри и исполнительный директор местной комиссии Патрик Каннинген.

Кроме того, известно, что на всех ивентах побывают представители Антидопингового агентства США (USADA). Организация отдает себе отчет в том, что проведение соревнований сопряжено с массой сложностей и ограничений, однако все равно намерено принять непосредственное участие и по максимуму тестировать бойцов.

Во время пандемии, напомним, USADA практически осталось без работы, сведя количество тестов к минимуму.

«Как мы уже заявляли, тестирование на соревнованиях UFC является существенной частью честной борьбы. На UFC 249 у нас будут сотрудники допинг-контроля, и мы сделаем все, что в наших силах, чтобы проводить тестирование на будущих соревнованиях, конечно же, принимая соответствующие меры предосторожности для защиты здоровья и безопасности всех участников», — цитирует своего источника из USADA MMA Fighting.

UFC 249 станем во многом пилотным, поскольку нельзя исключать, что далее Джексонвилл примет куда больше турниров, чем три или четыре. Боксерский остров Даны Уайта пока находится на стадии разработки, а промоушен взял на себя обязательство предоставить бои всем атлетам, чьи поединки ранее были отменены. После 9 мая по той же схеме будут проведены еще два ивента, носящие статус Fight Night: 13 и 16 мая.

Турнир 13 мая возглавит поединок двух бывших претендентов на титул в полутяжелом весе Энтони Смита и Гловера Тейшейры. В этот же день экс-чемпион в тяжелом весе Андрей Орловский встретится с Филипом Линсом. Полностью кард выглядит так:

Энтони Смит — Гловер Тейшейра

Бен Ротвелл — Овинс Сен-Пре

Александр Эрнандес — Дрю Добер

Рэй Борг — Рикки Саймона

Карл Роберсон — Марвин Веттори

Филип Линс — Андрей Орловский

Майкл Джонсон — Тиаго Мойзес

Сиджара Юбэнкс — Сара Морас

Хантер Азур — Брайан Келлехер

16 мая в главном бою вечера сойдутся тяжеловесы Алистар Оверим и Уолт Харрис:

Алистар Оверим — Уолт Харрис

Клаудия Гадельха — Анжела Хилл

Дэн Иге — Эдсон Барбоза

Эрик Андерс — Кшиштоф Йотко

Сонг Ядонг — Марлон Вера

Энтони Эрнандес — Кевин Холланд

Майк Дэвис — Гига Чикадзе

Кортни Кейси — Мара Ромеро Борелла

Даррен Элкинс — Нейт Ландвер

А после стартовой недели, судя по всему, ожидается еще более интересное развитие событий. Очередной турнир может состояться уже 23 мая и, вполне возможно, он будет номерным. По словам Уайта, возглавит ивент с большой долей вероятности бой с участием бывшего чемпиона в полусреднем весе Тайрона Вудли. Различные источники склоняются к мнению, что его соперником станет Гилберт Бернс, занимающий шестое место в рейтинге дивизиона.

Таким образом, мы проведем четыре шоу за 14 дней», — рассказал Уайт MMAJunkie.

Пока лишь можно догадываться, к чему это приведет и будет ли иметь успех. Но в момент, когда весь мир лишился спорта, это практически не вызывает никаких сомнений. Ясно и то, что UFC через не самые топовые карды подводит и заинтересовывает в поединках бойцов высочайшего ранга. Очевидно, что это будет не Хабиб Нурмагомедов, а только те спортсмены, которые находятся в США, но таковых там достаточно. В частности, Уайт намекнул, что через какое-то время принять участие в подобном турнире может Хорхе Масвидаль. Для него уже, как заметил глава UFC, придумали «кое-что интересное».