Массовый отъезд: как открылся рынок в КХЛ

НХЛ и новый потолок

Континентальная хоккейная лига отменила сезон перед стартом второго раунда Кубка Гагарина — продолжать играть из-за пандемии коронавируса стало невозможно, а снятие сразу трех из восьми пробившихся в четвертьфиналы клубов («Йокерит», «Барыс», «Ак Барс») лишило руководство возможности закончить соревнование позже.

Реклама

Но и при нормальном течении событий рынок в лиге открылся бы 1 мая, так как накануне истекали контракты у тех хоккеистов, кто подписывал их до окончания кампании-2019/20.

30 апреля также завершилось голосование совета директоров лиги, и попытка Федерации хоккея России и московского ЦСКА продавить увеличение жесткого потолка зарплат с 900 млн рублей до 1,3 млрд окончилась неудачей.

Теперь все клубы будут жить в новых реалиях, где между ними будет условное равенство. Понятно, что бедные команды, как нижнекамский «Нефтехимик», зарплатный бюджет которого укладывался в скромные 300 млн рублей, вряд ли станут грандами, но вот «Ак Барсу», «Салавату Юлаеву», магнитогорскому «Металлургу», «Авангарду», «Локомотиву», «Йокериту», «Динамо», «Спартаку», «Автомобилисту», возможно, «Трактору» и «Сибири» (и так далее) точно станет попроще в борьбе с питерским СКА и московскими армейцами.

Решение лиги сохранить выбранный курс и не менять принятые ранее правила оказало очень существенное влияние на работу рынка. Многие клубы бросились расторгать контракты со своими хоккеистами, чтобы перезаключить соглашения с ними или кем-то другим по новым стандартам, где игроки третьих-четвертых звеньев уже не будут зарабатывать по полсотни миллионов — так теперь команду под потолок не подогнать.

Манит НХЛ

Но как бы сильно ни влиял потолок зарплат, по итогам текущего сезона в любом случае ожидалась очень большая миграция российских игроков за океан. Наиболее громкими и количественно значимыми станут переходы из двух главных клубов-олигархов.

Было очевидно, что ЦСКА, например, потеряет Кирилла Капризова («Миннесота Уайлд»), Илью Сорокина («Нью-Йорк Айлендерс»), Михаила Григоренко, Александра Романова («Монреаль Канадиенс»), Константина Окулова (возможно, «Монреаль» или «Торонто Мэйпл Лифс»), Антона Слепышева («Эдмонтон Ойлерз») и Алексея Марченко.

У СКА за океан срываются Александр Барабанов («Торонто»), Алексей Мельничук (возможно, «Сан-Хосе Шаркс») и Артем Зуб, как раз 1 мая подписавший контракт с «Оттава Сенаторз».

Потерь, конечно, чуть поменьше, чем у москвичей, и на первый взгляд они кажутся менее звездными, но все же СКА теряет важнейшего форварда-воспитанника, основного голкипера и самого результативного защитника команды. При этом первый и третий — еще и олимпийские чемпионы Пхенчхана.

Кроме того, в Северную Америку поедет Григорий Денисенко из ярославского «Локомотива», которого очень ждет задрафтовавшая его «Флорида Пантерз». Уже 1 мая было объявлено, что в сильнейшую лигу мира из «Йокерита» отправится лучший снайпер, ассистент и, естественно, бомбардир КХЛ среди защитников Микко Лехтонен.

И наверняка это далеко не все переходы в заокеанские клубы. Но речь идет об игроках, которых невозможно было удержать в России никакими контрактами — они слишком хотели выступать в НХЛ.

Сплошные разрывы

И все же 1 мая 2020 года действительно войдет в историю по числу разорванных контрактов с игроками. Как ни крути, а потолок зарплат повлиял очень серьезно. Клубы пачками избавляются от тяжелых и не слишком нужных контрактов предыдущей эпохи, и здесь случилось несколько громких и неожиданных историй.

О неожиданностях не приходится говорить в отношении ЦСКА, который на момент открытия рынка уже не вписывался в новые правила, даже несмотря на все уходы, о которых сказано выше (просто вдумайтесь!), но все равно прекращение сотрудничества красно-синих с Иваном Телегиным, Сергеем Андроновым, Максимом Маминым и Андреем Светлаковым — новость громкая.

Магнитогорский «Металлург» сделал свободными агентами сразу 11 хоккеистов, включая Романа Любимова, Андрея Локтионова, Брэндона Козуна и Томаша Филиппи. Василий Демченко отправился в систему «Монреаля».

Омский «Авангард» прекратил работу с десятью игроками, среди которых оказался даже суперзвездный защитник Вячеслав Войнов. Правда, вскоре стало известно, что здесь клуб просто не смог договориться о продлении соглашения.

Тут же пошли слухи о переходе Войнова в «Спартак» к Олегу Знарку на невероятные по нынешним временам 100 млн рублей в год, но агент игрока Шуми Бабаев их опроверг, сказав, что с отечественными клубами переговоров не вел, а его клиент тоже смотрит в сторону Северной Америки, рассчитывая вернуться в НХЛ.

Минус восемь игроков у «Автомобилиста», расставшегося в том числе с Найджелом Доусом. Шестерых освободил «Салават Юлаев», за клуб больше не будут играть Алексей Кручинин, Илья Крикунов и Александр Бурмистров. На десять контрактов стала легче платежка «Трактора».

Казанский «Ак Барс» анонсировал расставание с четырьмя важными игроками: Эмилем Гариповым, Олегом Ли, Мэттом Фрэттином и Йессе Виртаненом. Правда, некоторые из них уже 1 мая нашли себе новые, не менее престижные пристанища.

Московский «Спартак», проведший не самый плохой сезон, но все же уступивший в первом раунде Кубка Гагарина соперникам по столичному дерби из «Динамо» (2-4 в серии), собрался серьезно перестроиться и отказался от услуг семерых игроков, включая Патрика Херсли, Каспарса Даугавиньша, Дениса Кокарева, Мартиньша Карсумса и Федора Малыхина.

Естественно, немало игроков освободили и другие клубы, и большинству из отпущенных теперь придется довольствоваться куда менее жирным куском зарплатного пирога, поскольку он и сам стал диетическим.

Громкие переходы

Но не разрывами едиными и отъездами звезд разной величины в НХЛ жив сегодня рынок Континентальной лиги. Уже 1 мая состоялось немало весьма громких подписаний.

Так, первым звездным трансфером стал переход лучшего бомбардира «Барыса» Корбана Найта в омский «Авангард», предложивший игроку лучшие условия.

Поползли слухи о переходе Сергея Толчинского из ЦСКА в СКА, но на деле форвард в итоге принял квалификационное предложение от тех же омичей. Правда, у красно-синих по регламенту теперь есть неделя на его повторение, и тогда игрок останется в Москве.

Даугавиньш и Малыхин скромненько разменяли «Спартак» на подольский «Витязь». Джордан Шредер, похоже, переберется из «Трактора» в «Йокерит», а Виталий Меньшиков и Олег Ли уже стали игроками «Сибири». Несмотря на обилие слухов, московское «Динамо» смогло-таки продлить Андрея Миронова.

Не обошлось и без вратарских трансферов. Так, «Локомотив» забрал у «Барыса» Эдварда Паскаля, ну а СКА заменит Мельничука Эмилем Гариповым, который не просто так ушел из «Ак Барса».

«Барыс» вообще буквально «раздербанили» в первый день мая, и по направлению в Ярославль из Нур-Султана отправился еще и Андре Охтамаа.

Ну а ближе к вечеру очнулся и ЦСКА, который, во-первых, вернул из скрытой аренды в «Сочи» защитника Кирилла Воробьева, во-вторых, подписал голкипера «Нефтехимика» Александра Шарыченкова, а в-третьих, взял из «Магнитки» Андрея Локтионова.

Здорово сработал менеджмент магнитогорского «Металлурга», сумев переподписать на меньшие деньги, чем раньше, основного голкипера Василия Кошечкина, защитника Григория Дронова и именитого нападающего Николая Кулемина.

Потенциальная бомба

И все же главной бомбой начала мая стала новость, которая пока еще не оформилась официально и не относится к переходам игроков.

Днем появилась информация, что Алексея Кудашова, отработавшего в СКА и сборной России только один, прерванный из-за пандемии сезон в качестве главного тренера, может заменить многолетний наставник молодежки Валерий Брагин.

Да, Кудашовым были не очень довольны, но СКА пробился во второй раунд плей-офф и должен был играть там, а Россия под его управлением так и не сыграла на чемпионате мира, чтобы делать какие-то серьезные выводы.

Но и удивительной новость не кажется. Менеджмент СКА и сборной (что фактически одно и то же) начал готовить Брагина на оба поста еще в феврале. Валерий Камбэкович, пожалуй, заслужил этот шанс, но Кудашову, конечно, можно только посочувствовать. Если все, естественно, не окажется лишь слухами.