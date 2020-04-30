Судьба сезона: чего хотят клубы РПЛ

Клубы против футбола

В России пока нет предпосылок к тому, чтобы сезон был закончен, по независящим от лиг и клубов причинам, однако появилась информация, что слишком многие не хотят продолжать, предпочитая сосредоточиться уже на кампании-2020/21.

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«Сегодня должно было состояться новое собрание Российской премьер-лиги (РПЛ), но его перенесли: лига пока общается с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), Министерством спорта и властями в целом. Насколько мне известно, лига направила в государственные структуры запрос о возможном начале тренировок футбольных клубов с 15 мая. Ответа пока нет, — написал 30 апреля в своем Telegram-канале инсайдер «Матч ТВ» Нобель Арустамян.

— Но куда важнее судьба сезона-2019/20, уже, вероятно, завершенного в Олимп — Футбольной национальной лиге (ФНЛ) и Олимп — Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ) и точно — в ряде мировых чемпионатов. Такой сценарий все ближе к реальности и в Премьер-лиге. Тем более, что ряд клубов РПЛ всерьез настроены завершить сезон. Некоторые уже озвучивали эту позицию публично, но вот что мне известно о ситуации в целом.

С большой вероятностью инициативу не доигрывать сезон поддерживает большая часть участников лиги. Это «Динамо», «Спартак», «Урал», «Крылья Советов», «Оренбург», «Тамбов», «Уфа», «Ахмат», «Арсенал» и «Рубин». Вполне возможно, к их числу присоединится и «Ростов».

Также Арустамян написал, что главным камнем преткновения является вопрос распределения мест в еврокубках. Он привел мнение, что некоторые из выступающих против продолжения сезона клубов предложат зафиксировать таблицу по состоянию на окончание первого круга, поскольку к тому моменту каждый по одному разу сыграл с каждым.

Якобы это честнее и правильнее, чем останавливать сезон после 22 туров. В качестве примера приводится все та же Лига 1, где рассматривается как раз аналогичный вариант.

Если ориентироваться на итоги первого круга, то лидер остается прежним — «Зенит». За ним располагались «Ростов» и «Локомотив», а дальше шли «Краснодар», ЦСКА и «Арсенал». Эти клубы и должны попасть в еврокубки.

Интересно, что при текущей ситуации шестерка выглядит точно так же, даже распределение по Лиге чемпионов и Лиге Европы аналогичное, вот только в предложенном варианте вторым участником групповой стадии ЛЧ от России станет «Ростов», в то время как на момент остановки сезона на второй позиции находился «Локомотив» Юрия Семина.

Вряд ли «железнодорожникам» хочется вместо гарантированных шести матчей в группе и серьезных выплат в клубную кассу от УЕФА проходить две стадии квалификации, в которых обязательно попадутся серьезные соперники.

«Спартак» и «Краснодар», например, в последние два года этот барьер не преодолевали и отправлялись в Лигу Европы.

«Добавлю, что многие участники футбольной жизни в России, с кем я разговаривал за последние пару недель (не только функционеры, но и тренеры), уверены: если сейчас завершить сезон-19/20, то это может спасти сезон-20/21. Так его можно будет сыграть в традиционные сроки и с адекватным регламентом (это также поможет сборной в спокойном и обычном графике готовиться к Евро), — написал также Арустамян. — Ну и понятно, что, если сезон в РПЛ доигран не будет, в следующем нас ждет расширение до 18 команд».

Так что РПЛ тогда не покинет «Ахмат», который находился в зоне прямого вылета что после первого круга, что на момент приостановки. После первого круга компанию на вылет ему составлял «Сочи», сейчас это «Крылья Советов».

Олимп-ФНЛ закончена

Также 30 апреля прошло собрание клубов Олимп-ФНЛ, итоги которого раскрыл «Спорт-Экспресс».

Там было принято решение о досрочном завершении сезона. Против проголосовали только московские «Чертаново» и «Торпедо», а также нижнекамский «Нефтехимик».

«Матч ТВ» сообщает, что итоги чемпионата будут зафиксированы по текущему положению в таблице, а значит в РПЛ должны подняться лидирующий волгоградский «Ротор» и подмосковные «Химки», идущие вторыми.

При обмене клубов между ФНЛ и ПФЛ приоритет будет отдан лидерам пяти групп второй лиги, если они пройдут лицензирование. Оставшиеся места займут команды, находящиеся в зоне вылета ФНЛ в соответствии с занимаемыми позициями после 27 туров. Следующий розыгрыш ФНЛ пройдет с 20 участниками.

Новый сезон ФНЛ может стартовать 2 или 9 августа в случае, если не будет доигран сезон РПЛ. При этом все решения, принятые на собрании ФНЛ, еще должен утвердить исполком РФС. Ожидается, что его заседание состоится 15 мая.

Против голосовали те три клуба, которые вполне еще могли претендовать на прямое повышение в классе или хотя бы на участие в стыковых матчах с 13-й и 14-й командами РПЛ, а теперь утрачивают такую возможность.

«Абсолютно нечего делать «Чертаново» в Премьер-лиге. Очередной пластмассовый эрзац-клуб получится. Без болельщиков, без стадиона. Они собирались продавать удачно игроков? Вот пусть и продают, а в Премьер-лигу — спасибо, не нужно», — жестко написал по этому поводу в своем Twitter бывший президент московского «Локомотива» Илья Геркус.

Борьба продолжается

Впрочем, говорить о том, что сезон РПЛ точно не будет доигран, еще рановато. Уже позже появилась информация, что за то, чтобы доиграть чемпионат, выступают «Зенит», ЦСКА, «Краснодар» и «Спартак», хотя Арустамян записал красно-белых в противников данной идеи.

Не против возобновления сезона и «Ростов», хотя южный клуб выдвигает при этом свое предложение.

«Клуб за то, чтобы доиграть, но в иных временных рамках — оставшуюся часть сезона провести не за месяц, а за 6-7 недель. Начать на неделю раньше и закончить на 2 недели позже, чем предложено, — написал с своем Telegram-канале журналист Сергей Егоров. — Доигровка сезона в формате «8 туров за месяц» влечет за собой большой риск травматизма и сорванной подготовки к следующему сезону.

Если временные рамки рестарта остаются прежними (8 туров за месяц и рестарт 21-28 июня), клуб поддержит инициативу других клубов о прекращении чемпионата».

С одной стороны, за продолжение чемпионата вроде бы меньшинство, с другой, речь идет о самых авторитетных клубах страны, чье мнение достаточно весомо. Ну а решать наверняка все равно будет РФС, который остается на связи с УЕФА. Позиция же европейского союза остается прежней — сезон нужно доиграть, если у стран будет такая физическая возможность.

Так что возможное послабление в середине мая режима повышенной готовности, введенного по всей стране, может привести к тому, что Премьер-лига все-таки закончит чемпионат на поле, доиграв восемь туров, а также оставшиеся матчи Кубка России.