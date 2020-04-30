Против только Макрон: как футбол возвращается в Европу

Франция
28 апреля премьер-министр Эдуард Филипп выступил с официальным обращением, заявив, что футбольный сезон на территории страны не может быть возобновлен и завершен из-за сложившейся эпидемиологической ситуации. Более того, по словам политика, спортивные мероприятия не планируется проводить как минимум до сентября. Позднее эту информацию подтвердил президент Федерации футбола Франции (FFF) Ноэль Ле Гре.
«Сезон в Лиге 1 и Лиге 2 завершен, как и в женском чемпионате. Выход в еврокубки будем считать по последнему туру, если нам не удастся доиграть Кубок Франции и «Сент-Этьен» не победит. Я бы хотел, чтобы в начале августа мы сыграли финал Кубка и финал Кубка лиги, а потом начали сезон-2020/2021, но уверенности никакой нет. Из Лиги 1 вылетят две команды, их места займут два лидера Лиги 2», — приводит слова Ле Гре Le Telegramme.
С регламентом и тонкостями досрочного завершения сезона-2019/20 французы еще не определились. Пока лига объявила лишь о том, что чемпионом будет признан «Пари Сен-Жермен», а места в таблицах зафиксированы согласно тому, какими они были до приостановки чемпионата.
Есть и недовольные. Президент «Тулузы» Оливье Садран написал открытое письмо Федерации футбола Франции и Профессиональной футбольной лиге Франции (LFP), выразив несогласие с решением зафиксировать таблицу. Из-за этого его клуб может быть понижен в классе и отправиться в Лигу 2. В этом случае «Тулуза» готова судиться.
«Любое решение о понижении команды в дивизионе на основании таблицы за 27-28 туров было бы несправедливым, нечестным и необоснованным по закону. Это злоупотребление властью», — считает глава клуба.
Помимо прочего, телеканал Canal+ и Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) договорились о расторжении контракта на трансляцию матчей Лиги 1 и Лиги 2. За сыгранные туры вещатель заплатил €37 млн. Всего до конца сезона лига должна была получить от Canal+ и beIN Sports €243 млн. Сейчас, очевидно, эта сумма будет существенно ниже.
Во Франции зафиксировано более 166 тыс. случаев заражения коронавирусом, 24 тыс. человек скончались. Против спортивных мероприятий в стране категорически против выступает президент Эммануэль Макрон, хотя он уже поручил постепенное снятие ограничительных мер с 11 мая. Кроме того, как утверждает Le Parisien, высокопоставленные чиновники французского правительства вступили в переговоры с коллегами из других государств, призывая тех вслед за ними объявить о досрочном завершении футбольного сезона.
Англия
В Английской премьер-лиге (АПЛ) конфликты из-за приостановки чемпионата идут по всем фронтам. Главным образом клубы выступают за то, чтобы доиграть сезон, поскольку иное развитие событий грозит катастрофическими финансовыми потерями. Англия в этом смысле пострадала намного серьезнее, чем другие европейские лиги. Однако есть и те, кто против возобновления сезона, понимая все сложности и потенциальные судебные разбирательства (на примере Нидерландов, где сезон закончили досрочно).
Так или иначе, футбольные власти и правительство страны согласны во мнении завершить чемпионат. По последним данным, с 18 мая клубам разрешат вернуться к полноценному тренировочному процессу (с некоторыми гигиеническими особенностями). План, как пишет The Telegraph, разработан на основании того, что с 7 мая в Англии будут ослаблены ограничительные меры противодействия распространению коронавируса. В течение двух последующих дней планируется провести тестирование игроков на коронавирус, чтобы 11 мая начать тренировки в небольших группах. Далее по нарастающей до полного снятия карантина.
Уже 8 июня планируется возобновить матчи. Детали пока на стадии разработки, но игры совершенно точно будут проходить без присутствия болельщиков. Вполне вероятно, что вплоть до 2021 года. На сегодняшний день в Великобритании известно о 166 тыс. случаев инфицирования коронавирусом, из них 26 тыс. закончились летальным исходом.
Испания
План возвращения к обычной жизни готовы осуществить и в Примере. Премьер-министр Испании Педро Санчес ранее сообщил, что с 4 мая все профессиональные спортсмены могут начать тренироваться, а Высший совет по спорту в стране направил рекомендации руководству Ла Лиги по возобновлению чемпионата. Предполагается, что этот процесс будет разделен на четыре стадии:
1) 4 мая игроки и тренеры вернуться на клубные базы и будут работать с некоторыми ограничениями; 2) с 18 мая тренировки разрешат проводить в небольших группах, с 25 мая они могут быть расширены; 3) 1 июня, как ожидает правительство, ситуация с коронавирусом позволит вернуться к полноценным тренировкам; 4) с 5 июня сезон начнут доигрывать.
Но Испания идет на втором месте по количеству зараженных COVID-19 в мире: инфекцию обнаружили у 236 тыс. человек, более 24 тыс. больных скончались. В связи с этим некоторые выступают против возобновления сезона в ближайшее время. Так, в социальных сетях акцию против рестарта Примеры поддержали практически все ультрас и фанатские группировки, без зрителей или с ними. Также о своем намерении подавать протест выразила «Сельта», а в «Барселоне» (каталонцы борются за чемпионство с «Реалом») руководство сообщило игрокам, что они не будут обязаны выходить на поле, если считают это опасным.
Италия
Главный аргумент в пользу возобновления сезона на Апеннинах на днях привел президент Федерации футбола Италии (FIGC) Габриэле Гравина. По его словам, если завершить чемпионат досрочно, то весь итальянский футбол потеряет €700-800 млн. Соответственно, некоторые клубы, лишенные основной финансовой поддержки, могут прекратить свое существование.
«Пока я нахожусь на посту президента FIGC, никогда не подпишусь под досрочным завершением сезона, поскольку это будет означать смерть итальянского футбола. Я защищаю всеобщие интересы, поэтому повторяю: я отказываюсь от окончательного прекращения сезона, если только не будет объективных угроз здоровью всех причастных к футболу», — цитирует Гравину Football Italia.
И хотя в Италии пандемия пошла на убыль (203 тыс. заражений при 27 тыс. случаев смерти), местные органы здравоохранения очень осторожно говорят о возобновления спортивных соревнований и массовых мероприятиях. То есть два министерства — здравоохранения и спорта — в этой ситуации оказались по разные стороны баррикад. Одним важно оставаться финансово стабильными, другим — предотвратить новую вспышку коронавируса. Минспорта добился разрешения на возвращение к тренировкам с 4 мая, но медики настаивают: это вовсе не значит, что чемпионат будет доигран.
Окончательно определиться надо к 14 июня. Если до этого времени матчи Серии А не возобновят, то, как уточняет ANSA, на сезоне придется поставить крест.
Германия
Бундеслига тоже постепенно готовится к возобновлению сезона, но уже подошла к более активной фазе, чем ее коллеги по том-чемпионатам. Генеральный директор Немецкой футбольной лиги (DFL) Кристиан Зайферт сообщил, что матчи без зрителей могут начать уже с 9 мая.
«Политики доверяют нам, и мы, особенно игроки, должны выступить ролевыми моделями. Речь идет о гигиенических мерах и образцовом отношении к вопросам социальных контактов. Очень важно действовать дисциплинированно, это касается не только работодателей, но и болельщиков», — объяснил он.
В частности, с 30 апреля игроки и сотрудники клубов первого и второго дивизионов начнут сдавать тесты на коронавирус. После этого, как предполагают клубы, в ближайшее время начнутся тренировки в общей группе.
По-прежнему обсуждается с властями вопрос о том, какому протоколу следовать, если в команде будет выявлен заболевший COVID-19 человеком, однако это, судя по всему, не помешает возобновлению сезона, уверен Kicker.
В Германии зафиксирована положительная тенденция снижения роста заболеваемости коронавирусом. Из 161 тыс. зараженных выздоровели уже 123 тыс. человек при смертности в 6 тыс. Некоторое время назад карантин в стране был частично снят. Но дальнейшего ослабления пока не предвидится: канцлер Ангела Меркель считает, что коэффициент заражения — самый важный критерий по этой проблеме, а он все еще растет, хоть и незначительно.