Алименты остались прежними: суд отложил иск Аршавина

Суд между Аршавиным и Барановской перенесен из-за коронавируса

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Экс-футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин подготовил иск против Юлии Барановской по поводу снижения алиментов. Однако суд между бывшими гражданскими супругами пришлось перенести из-за бушующей в России пандемии COVID-19.

Савеловский суд Москвы перенес рассмотрение иска бывшего футболиста Андрея Аршавина к бывшей гражданской жене Юлии Барановской об уменьшении алиментов. Причиной данного решения стала пандемия коронавируса, информирует РИА «Новости».

«Судебное заседание отложено на 24 июня в целях противодействия распространению на территории России коронавируса», — рассказали агентству в пресс-службе суда.

О переносе уже высказалась представительница бывшего футболиста Ирина Куликова, отметившая, что Аршавин платит детям сверх положенной нормы.

«В настоящее время он платит 62,5% своих доходов в пользу своих детей, однако по закону предусмотрено не более 50% ежемесячных платежей», — отметила адвокат, не называя точную сумму платежей.

Напомним, что экс-полузащитник сборной России обратился в Савеловский районный суд Москвы 18 марта. Поводом стало недовольство футболиста размером алиментов, которые он ежемесячно выплачивает Барановской на обеспечение их троих детей.

Еще в последние годы выступления за петербургский «Зенит» Аршавин перечислял им около 5 млн рублей — тогда зарплата хавбека в стане сине-бело-голубых составляла €2,5 млн в год. Однако после завершения футбольной карьеры он добился снижения выплат до 300 тысяч рублей ежемесячно на каждого ребенка.

Теперь же, когда Аршавин работает футбольным экспертом и телеведущим, данные суммы показались ему завышенными.

Обратного мнения придерживается Барановская, которая благодаря серьезной команде адвокатов намеревается в дальнейшем отстоять собственную правоту.

«У нас складывается впечатление, что Аршавин хочет скрыть свои доходы, дабы платить детям меньше. В свое время он очень плохо поступил с Барановской, оставив ее одну, беременную с двумя маленькими детьми на руках... Недавно Аршавин еще и развелся с Алисой Казьминой. У них тоже есть общий ребенок, который обделен вниманием папы. Так что у него чемпионство не по голам, а по косякам», — приводил «СтарХит» слова адвоката ответчицы Игоря Кима.

В отношениях Андрей Аршавин и Юлия Барановская состояли с 2003 года на протяжении девяти лет. При этом брак пара так и не заключила, хотя за этот период девушка родила троих детей.

Стоит отметить, что к иску по снижению алиментов Аршавина могли подтолкнуть суды с другой бывшей возлюбленной, журналисткой Алисой Казьминой. Из-за задолженности перед девушкой бывшему футболисту даже запрещали покидать пределы России.

Аршавин и Казьмина состояли в браке с 2016 года, а с 2017-го имеют общую дочь.

«Мы все остались при своих мнениях. Господин Аршавин пока не хочет видеть своего ребенка и не хочет платить назначенные судом алименты в размере 350 тыс. в месяц. У него накопилась задолженность, ему запрещен выезд за границу», — цитировал «Интерфакс» одного из представителей бывшей супруги спортсмена.

Как рассказывал адвокат Казьминой, долг телеэксперта и комментатора «Матч ТВ» за четыре месяца составлял более миллиона рублей. Набежала столь большая сумма даже несмотря на то, что спортсмен уже платит большой процент от зарплаты Юлии Барановской — по словам стороны обвинения, эти деньги необходимо делить не на троих детей, а на четверых.

«Жаль, что в свои 37 лет он ведет себя как пацан. А менять спутниц — обычное для него дело», — так высказывалась о резонансных разбирательствах сама Казьмина.

В итоге девушка «постаралась пережить развод с достоинством, на морально-волевых и без нытья».

* * *
За свою насыщенную карьеру Андрей Аршавин успел поиграть в «Зените», лондонском «Арсенале», «Кубани» и казахстанском «Кайрате». В активе звездного футболиста три победы в чемпионате России, Суперкубок России, Кубок и Суперкубок УЕФА. Что же касается сборной, то вместе с ней россиянин завоевал бронзу чемпионата Европы — 2008.

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