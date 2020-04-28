Игры кончились: Олимпиаду в Токио могут отменить

В Японии официально заявили о том, что летние Олимпийские игры, которые должны были состояться в Токио в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса были перенесены на один год, будут окончательно отменены в том случае, если мир не справится с COVID-19 к 2021-му.

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Об этом сообщил глава оргкомитета «Токио-2020» (название турнира остается прежним, несмотря на перенос по срокам) Ёсиро Мори.

«Удастся ли отложить Олимпиаду еще на один год, если ситуация с коронавирусом будет оставаться сложной и в 2021-м? Нет, в таком случае Игры будут отменены»,

— приводит слова Мори японский еженедельник Nikkansports.

Также функционер подчеркнул, что ранее Олимпиады уже отменялись из-за таких мировых катастроф, как войны, а теперь планета сражается с не менее опасным «невидимым врагом».

Таким образом, в Японии подтвердили, что Игры находятся на волоске от отмены, поскольку полностью одолеть коронавирус к 2021 году вряд ли удастся. Одна только разработка вакцины со всеми клиническими испытаниями может продлиться год-полтора (и это будет очень быстро).

После этого вакцину нужно будет еще распространить по странам и погасить пандемию. Учитывая, что на данный момент в мире были зафиксированы 3 073 356 заражений, из которых 69 223 — только за последние сутки, излечение всех инфицированных может занять длительный срок.

Глава Ассоциации врачей Японии Ёситакэ Ёкокура уже призвал поторопиться с разработкой вакцины, подтвердив, что без ее наличия проведение Игр станет весьма трудной задачей.

«Я считаю, что, если мы не будем располагать эффективной вакциной, то организовать Олимпиаду будет сложно. Я не утверждаю, что Игры точно не следует проводить, но считаю, что это станет трудновыполнимой задачей. Поэтому нам необходимо поторопиться с разработкой лекарств и вакцины», — заявил врач на заседании в Токио.

Британский ученый Дэви Шридхар, который является профессором кафедры глобального здравоохранения Эдинбургского университета, согласился со своим японским коллегой, однако высказался более категорично.

«Если получим вакцину в течение года, Олимпиада будет возможна. Получение эффективной и доступной вакцины станет переломным моментом в борьбе с коронавирусом. Однако если подобного научного прорыва не произойдет, то проведение Игр нереально.

Это единственный способ справиться с этой глобальной проблемой. Остается только надеяться, что науку ждет прорыв, и мы все выберемся из этой ситуации победителями», — цитировал ученого The Sun.

Тем временем у японцев уже возникли серьезные проблемы из-за переноса Олимпиады на 2021 год. Министр по делам Олимпиады и Паралимпиады в Токио Сэйко Хасимото сообщила, что далеко не все спонсоры настроены в условиях кризиса продлевать сотрудничество до 2021 года, а значит, многие атлеты и целые федерации по видам спорта могут остаться без внушительной финансовой поддержки. Учитывая, что готовиться к летним Играм придется еще один дополнительный год, это может стать серьезным ударом по некоторым спортивным организациям.

«Существует серьезная проблема со спонсорами. Многие индивидуальные контракты с атлетами, а также договоры со спортивными федерациями были рассчитаны до конца Олимпиады в 2020 году. Мы будем прикладывать все усилия, чтобы решить этот вопрос»,

— заявила Хасимото.

Ранее в опросе газеты Sankei пять спортивных федераций Японии пожаловались, что испытывают трудности с получением спонсорских денег из-за отсрочки Олимпиады, а еще 22 федерации сообщили, что совсем скоро тоже столкнутся с такими проблемами.

Согласно официальным данным, Страна восходящего солнца уже потратила на организацию Игр свыше $12 млрд, и необходимость нести дополнительные расходы на поддержку своего спорта в отсутствие спонсоров может стать для Японии неприятным сюрпризом.

Неудивительно, что премьер-министр страны Синдзо Абэ на днях в очередной раз заявил прессе, что не соглашался на то, что Япония будет брать на себя какие-либо дополнительные расходы, возникшие из-за переноса Олимпиады на 2021 год.

«Я не давал обещаний, что Япония будет нести дополнительные расходы. Это не соответствует действительности. Но мы приложим все усилия, чтобы Игры в следующем году прошли под эгидой победы человечества над коронавирусом», — сказал Абэ.

Видимо, таков окончательный ответ японского правительства на дискуссии, возникшие после спорного утверждения, опубликованного на сайте Международного олимпийского комитета (МОК) еще 20 апреля. Напомним, в том тексте говорилось, что Абэ якобы согласился с тем, что Япония продолжит еще год покрывать расходы на организацию Игр в том же объеме, в котором она это делала до 2020 года.

После серьезного возмущения японской стороны МОК пришлось переписать эту часть материала, сообщив, что вопрос еще будет обсуждаться.