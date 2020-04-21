Кто заплатит миллиарды: конфликт МОК и Токио из-за переноса Игр

Международный олимпийский комитет (МОК) выложил на своем сайте пространный материал под названием «Часто задаваемые вопросы об Олимпийских играх в Токио — 2020», в котором постарался осветить самые важные темы, связанные с переносом соревнований на 2021-й год.

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Например, МОК подтвердил, что продолжит выплачивать стипендии 1600 спортсменам из 185 стран, чтобы помочь им подготовиться к Играм, что потребует от организации дополнительных расходов на сумму $110 млн до 2021 года.

Также МОК заверил, что все билеты, купленные болельщиками на Игры-2020, будут действительны и в 2021 году, а если люди по какой-то причине не смогут приехать, то стоимость будет возвращена.

Однако самым интересным оказался ответ на вопрос «Какой финансовый эффект окажет перенос Игр?»

Пресс-служба МОК заявила, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ якобы подтвердил, что страна-хозяйка Олимпиады возьмет на себя расходы, связанные с отсрочкой соревнований на 2021 год, которые оцениваются сейчас примерно в $3 млрд.

При этом отмечалось, что «МОК тоже будет нести ответственность за свою долю расходов, у организации есть понимание того, что дополнительные траты составят несколько сотен миллионов долларов». Однако это примечание не смогло спасти ситуацию: в СМИ тут же распространились новости о том, что Страна восходящего солнца единолично потянет на себе все экономические хлопоты, связанные с переносом Игр.

В Японии быстро отреагировали: местное информационное агентство Kyodo сообщило, что Абэ заявил лишь о том, что страна готова принять на себя определенную долю дополнительных расходов, как это указано в контракте, подписанным между МОК и страной, принимающей Олимпиаду.

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга подтвердил на пресс-конференции, что Абе не соглашался на то, чтобы покрывать все возникшие внезапно расходы.

«Подобной договоренности не было. Мы изучаем сейчас, как правительство Японии, Токио и организаторы Игр будут справляться с необходимостью новых трат, — отметил Суга. — 16 апреля на переговорах между оргкомитетом «Токио-2020» и МОК мы подтвердили, что последствия переноса Игр, включая финансовые затраты, являются нашей общей проблемой. Мы договорились провести необходимую оценку и обсудить этот вопрос».

То же самое заявила журналистам губернатор Токио Юрико Коикэ, подчеркнувшая, что сторонам еще только предстоит исследовать вопрос о совместном покрытии расходов и их распределении.

Наконец, по ситуации высказался и представитель оргкомитета «Токио-2020» Маса Такая, заявивший, что приводить цитату премьер-министра в такой манере, в какой это сделал МОК, «неприемлемо».

Судя по всему, японцам не понравилось, что слова Абе были приведены в ворохе ответов как бы между делом, а не выделены в отдельный материал, словно он является одним из рядовых экспертов по ситуации.

«Мы попросили команду МОК не упоминать имя японского премьер-министра в таком ключе, а также заявили, что сайт Международного комитета не должен высказывать мысли, выходящие за рамки того, о чем договорились МОК и оргкомитет «Токио-2020», — подчеркнул Такая.

После столь мощного отпора со стороны Японии Международному олимпийскому комитету ничего не оставалось, кроме как удалить с сайта комментарий Абе. Теперь там висит максимально нейтральный ответ:

«МОК и Япония договорились о том, что 32-е Олимпийские игры состоятся в 2021 году. Эти меры были предприняты для того, чтобы защитить здоровье каждого, кто вовлечен в проведение Олимпиады, — особенно атлетов, — а также чтобы ограничить распространение коронавируса.

Теперь МОК займется оценкой всех сложностей, возникших из-за переноса Игр, — в том числе и финансового эффекта на олимпийское движение.

Правительство Японии подтвердило, что готово выполнить свои обязательства по проведению соревнований. МОК также подчеркнул свою полную приверженность успешной организации Олимпийских игр в Токио — 2020.

МОК и японская сторона, включая организационный комитет «Токио-2020», будут продолжать совместно оценивать и обсуждать все последствия, связанные с переносом».

Напоследок в заявлении подчеркивалось, что МОК в любом случае сможет продолжить свою деятельность и организовать Игры благодаря своей страховке, а также качественной работе по управлению рисками.

В общем, в Международном комитете постарались максимально загладить этот инцидент, однако есть ощущение, что переговоры о распределении дополнительных расходов будут весьма сложными — особенно учитывая, какие деньги оказались на кону.

Японские экономисты предполагают, что отсрочка Олимпиады обойдется в сумму примерно $5-6 млрд. Страна восходящего солнца уже потратила на подготовку к Играм $12 млрд, и тянуть в одиночку еще половину от этих внушительных трат явно не намерена.

К тому же экономике государства и без того будет нанесен серьезный урон из-за массового неприезда туристов и годичного простаивания возведенной специально к Олимпиаде инфраструктуры, которую теперь надо еще год как-то содержать.

Напомним, Игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии коронавируса были перенесены на даты с 23 июля по 8 августа 2021-го.