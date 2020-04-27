«Спартак» без Кубка: «Зенит» могут признать чемпионом

21 апреля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) провел очередные слушания в формате видеоконференции с 55-ю национальными членами организации, а через три дня исполком ведомства принял определенные решения по обсуждавшимся вопросам. Сегодня же, 27 апреля, на основе этих выводов руководство Российской премьер-лиги и Российского футбольного союза провело совещание с клубами. На нем обсуждалась очередная рекомендация УЕФА о необходимости доиграть сезон без его досрочного завершения, а также уложиться в срок до 2 августа. После этого РПЛ должна предоставить союзу список клубов, которые будут представлять страну в еврокубках сезона-2020/21. Те команды, которые не попадают в групповой раунд Лиги чемпионов и Лиги Европы напрямую, будут участвовать в квалификации со второго отборочного раунда, старт которого запланирован на 11-13 августа. Что касается окончательного решения о доигровке или досрочном завершении первенства, то РПЛ должна предоставить данную информацию УЕФА до 25 мая.

Руководство РПЛ и РФС обсудили с клубами главные вопросы по подготовке к возобновлению чемпионатаhttps://t.co/xq1YpgNI31 — Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) April 27, 2020

Ранее лига уже сообщала о намерении возобновить первенство в период с середины июня по середину июля (15 июля — крайний срок). Теперь же руководство РПЛ вынесло два варианта нового календаря чемпионата.

1) Премьер-лига, приостановленная за 8 туров до конца, возобновится 21 июня. Первые два тура будут проведены по одному матчу в неделю, чтобы ввести футболистов в нужный тонус после продолжительной паузы, а следующие 5 матчей будут проходить в формате 2-3 игры в неделю. Заключительный, 30-й тур РПЛ также будет проведен в недельном цикле;

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2) Премьер-лига возобновится 28 июня. При этом первый тур будет проведен в недельном цикле, остальные же 7 встреч состоятся в формате с матчами в середине недели.

Оба варианта предусматривают также возможность доигровки текущего розыгрыша Кубка России, приостановленного на стадии четвертьфинала. Три полуфиналиста уже определены: московский «Спартак» встретится с петербургским «Зенитом», а вот «Химки» своего соперника еще ожидают — ярославский «Шинник» и екатеринбургский «Урал» провести очный матч в сроки не смогли.

Однако есть также вероятность того, что Кубок в текущем сезоне доигран не будет, если эпидемиологическая обстановка в регионах не позволит этого сделать.

По информации журналиста Сергея Егорова, рассматривается вариант с отменой розыгрыша Кубка в новом сезоне и проведением вместо него оставшихся матчей текущего чемпионата. Окончательное решение примет РФС.

В случае продолжения сезона оставшиеся матчи первенств будут проведены без зрителей. РПЛ уже начала разработку соответствующего регламента. При этом отмечается, что в ходе совещания был предложен вариант с переносом оставшихся игр в один регион, однако данную идею отклонили из-за трудностей с логистикой и ее организацией.

Что касается участников соревнований, а именно — футболистов, тренеров и клубного персонала, то им будут выданы рекомендации по проведению индивидуальных занятий в режиме самоизоляции, а также варианты с возобновлением групповых тренировок на базах клубов. В данном случае особый вопрос коснулся и иностранных футболистов/тренеров, которые в большинстве своем на время пандемии покинули Россию и уехали к себе домой. Учитывая факт закрытого авиасообщения между Российской Федерацией и другими странами, до 1 мая никто из легионеров в Россию вернуться не сможет. Их судьба будет решена российским правительством.

К слову, именно соответствующих указов властей и ожидают в РФС с РПЛ. Если ограничения, мешающие проведению матчей и тренировок, будут сняты, то и сезон будет возобновлен оперативно. Но лига также имеет на рассмотрении вариант с досрочным завершением сезона.

Это прямым образом повлияет на состав Премьер-лиги в следующем сезоне. Если текущий розыгрыш будет проведен полноценно, то на дивизион ниже — в Футбольную национальную лигу (ФНЛ) — опустятся две команды, занявшие два последних места. Клубы, оставшиеся в зоне стыков, стыковых матчей проводить не будут из-за плотного графика.

В случае же досрочного завершения сезона чемпионом России будет признан петербургский «Зенит», который на момент паузы остался единоличным лидером первенства с отрывом в 9 очков от ближайшего преследователя.

Таким образом, помимо сине-бело-голубых Россию в Лиге чемпионов также представят московский «Локомотив» и «Краснодар», который будет отправлен в квалификационные раунды. При досрочном завершении сезона будет отменен и розыгрыш Кубка России. Путевка в групповой раунд Лиги Европы, предоставляемая обладателю титула, будет передана команде, оставшейся на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ — «Ростову». Столичные же ЦСКА и, соответственно, «Динамо» (пятое и шестое места) будут проходить отборочные раунды во втором по значимости клубном турнире континента.

Кроме того, в следующем сезоне в РПЛ в этом случае будут выступать 18 клубов вместо 16-ти.

Это связано с тем, что команды, которые сейчас занимают два последних места в РПЛ, не будут понижены в классе. Клубы же, оставшиеся на первых двух строчках ФНЛ, попадут в Премьер-лигу. На момент паузы таковыми являются волгоградский «Ротор» и «Химки». Розыгрыши же ФНЛ и Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) также доиграны не будут. О повышении/понижении клубов между этими турнирами РФС рассматривает два варианта: 1) обмен командами на основе текущей турнирной таблицы; 2) из ФНЛ никто не выбывает, а в следующем сезоне добавляются клубы из ПФЛ, получившие соответствующие лицензии. Окончательное решение будет принято 30 апреля.

«Мы создали рабочую группу с участием представителей РФС, РПЛ, ФНЛ, ПФЛ. Приняли два базовых сценария. Первый — оптимистичный. Считаем нецелесообразным возобновлять первенства ФНЛ и ПФЛ. Главное сейчас — сохранить целостность ФНЛ к следующему сезону. Заставить футболистов, не игравших полгода, провести 11 игр за месяц — не видим смысла. Второй сценарий — пессимистичный. Если ситуация не позволит возобновить чемпионат, и органы государственной власти примут соответствующие решения, то признаем первенства состоявшимися. Закрепляем все места без вылета двух последних команд в ФНЛ.

Таким образом, следующий сезон в РПЛ пройдет с 18 командами. Если «Ротор» и «Химки» пройдут лицензирование, они пополнят высшую лигу. «Зенит» объявляется чемпионом, в еврокубки команды выходят в соответствии с занятыми местами. Из-за плотного календаря нам придется отказаться от проведения на один сезон Кубка России. Путевка в Лигу Европы обладателя Кубка России перейдет команде, которая займет четвертое место в РПЛ»,

— цитирует «Спорт-Экспресс» генерального секретаря РФС Александра Алаева.