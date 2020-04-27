Разрешат тренировки: Италия готовится к продолжению сезона

В Италии официально ослабили карантинные меры в стране. Как сообщил премьер-министр Джузеппе Конте, с 4 мая футболистам разрешат индивидуальные тренировки, а с 18-го числа — командные.

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Напомним, что в настоящий момент все профессиональные лиги континента, кроме первенства Белоруссии, поставлены на паузу. Итальянская Серия А была первым из крупнейших чемпионатов Европы, приостановленным из-за пандемии коронавируса, – страна стала одним из главных эпицентров распространения COVID-19 (по данным на 27 апреля, зафиксировано более 197 тыс. случаев заражения и более 26 тыс. летальных исходов). Также были перенесены на неопределенный срок решающие матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы; чемпионат Европы — 2020 был передвинут на лето следующего года.

«С 4 мая можно будет заниматься спортом на открытом воздухе, в парках, но только при соблюдении дистанции не менее двух метров. Спортсмены индивидуальных дисциплин также могут тренироваться в спортивных центрах, но с соблюдением правил дистанцирования. Что же касается тренировок профессиональных футбольных клубов и команд других видов спорта, то они будут возобновлены с 18 мая.

Относительно возобновления чемпионата могу сказать следующее: в ближайшие дни мы продолжим обсуждение с министром спорта. Мы все фанаты, однако мы должны всесторонне защищать здоровье наших подопечных», – цитирует премьер-министра La Gazzetta dello Sport.

Помимо этого, в Италии было принято разрешение на похороны с 4 мая, открытие магазинов с 18 мая, работа баров и ресторанов с 1 июня. Уже в сентябре в стены учебных заведений вернутся школьники и студенты.

Своим видением ситуации тут же поделился с прессой и сам министр спорта страны Винченцо Спадафора.

«Спортивные команды смогут возобновить тренировки 18 мая, только если в ближайшие недели будут подтверждены безопасные условия. Я не хочу оттягивать возобновление сезона и скажу «посмотрим», потому что нужны жесткие и определенные протоколы, чтобы защитить спортсменов. Федерация футбола Италии прошлым вечером представила протокол, но научный комитет посчитал его недостаточно надежным, так что нужны доработки. Только когда протокол будет утвержден, мы сможем решать, возобновлять сезон или нет.

На нас оказывается сильное давление для того, чтобы продолжить сезон. Мы понимаем, что футбол заслуживает уважения и поддержки, потому что это один из важных экономических ресурсов в стране», — приводит слова Спадафора Rai.

Как итог, несмотря на споры вокруг необходимости продолжать злополучный сезон, текущий розыгрыш Серии А, похоже, будет доигран. За такой сценарий выступают даже представители медицинских бригад клубов чемпионата Италии. Как сообщает Corriere della Sera, на данный момент лишь три команды утвердили медицинские протоколы, но это никак не помешает первенству подойти к своему логическому завершению.

О скором возобновлении местного первенства также высказался наставник сборной Италии Роберто Манчини. Экс-рулевой петербургского «Зенита» рассказал, как проводит время на карантине, и прокомментировал непростую ситуацию в родной стране.

«Честно говоря, сидеть дома мне уже надоело. Давайте смотреть правде в глаза, это становится невыносимым, более 60 дней взаперти — это сумасшествие. Но я стараюсь занимать себя. Утром тренируюсь, а днем дышу воздухом на террасе, если позволяет погода.

С точки зрения сборной, отказ от продолжения чемпионата — наше эгоистичное преимущество. Большое количество матчей будет тяжелым для игроков, а недостаток отдыха летом может привести к травмам. Но футболисты очень хотят вернуться на поле, поэтому я надеюсь, это скоро случится», — цитирует Манчини La Gazzetta dello Sport.

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К слову, до вынужденной паузы в чемпионате (о ней объявили 10 марта) команды успели сыграть по 25 и 26 встреч. В турнирной таблице Серии А лидирует туринский «Ювентус» (63 очка), вторым идет «Интер» (62), а третьим расположился «Наполи» (54).

С наибольшей вероятностью сезон в стране будет возобновлен кубковыми матчами — в первой встрече сыграют «Ювентус» с «Миланом», затем — «Наполи» с «Интером». Благодаря этим поединкам у других итальянских команд будет больше времени на подготовку к продолжению национального первенства.