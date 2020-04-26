Борьба за потолок: удастся ли КХЛ отстоять регламент

Потолок преткновения

С сезона-2019/20 в Континентальной хоккейной лиге будет действовать жесткий потолок зарплат. Планка установлена на отметке в 900 млн рублей. Правда, это только часть правды. На самом деле в потолок не включены бонусы за достижение результатов. Можно прописать весьма солидные премиальные за выход в полуфинал Кубка Гагарина.

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Естественно, туда еще надо пробиться, и для многих хоккеистов такой расклад в договоре будет неприемлемым, потому что все предпочитают гарантированные оклады, тем более что на них все равно можно будет рассчитывать, просто звезды в этом случае распределятся более равномерно по всей лиге.

Однако как только совет директоров лиги утвердил анонсированные на самом деле пару лет назад изменения, как у решения возникла серьезная оппозиция.

В первую очередь против введения потолка зарплат в закрепленном с нового сезона виде выступили президент ЦСКА Игорь Есмантович и глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

Совсем недавно публично присоединился к ним генеральный директор столичного «Динамо» Евгений Кровопусков, также заявивший, что 900 млн — слишком маленькая сумма.

В числе противников будущего ограничения иногда называют и санкт-петербургский СКА, однако никаких публичных комментариев из клуба не раздавалось, да и вообще версия про позицию гранда из Северной столицы выглядит сомнительной.

Ниже «Газета.Ru» разберет причины, которые называют и не называют чиновники, рассчитывая продавить выгодное им решение.

Интересы сборной

Главной причиной, по которой ФХР и ЦСКА ставят на всех доступных для них уровнях вопрос о пересмотре решения по потолку, называются интересы сборной России.

«Наша задача — сохранить костяк из ведущих игроков для участия на Олимпийских играх — 2022, чтобы они не уехали за океан. Но если кто-то из сегодняшних лидеров не сможет продлить контракт с клубом КХЛ из-за того, что не впишется в потолок, он вынужден будет уехать, — рассказывал Владислав Третьяк ТАСС.

— Сумма в 900 млн рублей была предложена иностранными экспертами, и экономически она мало чем обоснована. Я против того, чтобы переплачивать игрокам, однако когда в лиге впервые заговорили о потолке и его сумме в 1,1 млрд, шел 2013 год, с тех пор уровень инфляции составил 46%.

Считаю, что нам необходимо учитывать реальные рыночные условия и инфляцию, поэтому мы считаем, что размер потолка в 1,3 млрд рублей является целесообразным и обоснованным на сегодняшний день».

В целом позиция главы Федерации хоккея России понятна, и она завязана на том, что Олимпийские игры-2022 могут пройти опять без участия игроков Национальной хоккейной лиги, из-за чего необходимо сохранить максимум отечественных игроков на родине.

В ЦСКА упирают еще и на то, что важны наигранные связки звеньев, так как армейский клуб был в последние годы наряду со СКА одним из двух базовых для национальной команды.

Ну а «Динамо» рассуждает об увеличении потолка через призму возможного приглашения воспитанника клуба Александра Овечкина, у которого летом 2021 года истекает срок контракта с «Вашингтон Кэпиталз». И тогда Ови, мечтающий о триумфе на Играх, точно не будет иметь препятствий на поездку на них.

Финансовый кризис

Оценивать эту аргументацию и потолок в 1,3 млрд рублей тяжело из-за экономических реалий. На Россию одновременно обрушились нефтяной и коронавирусный финансовые кризисы, приведшие к тому, что сразу несколько клубов лишились части, а то и полного финансирования.

Так, уже объявил о пропуске как минимум одного сезона «Адмирал» из Владивостока, а нижнекамскому «Нефтяхимику» будет серьезно урезана спонсорская поддержка. И при этом клуб из Татарстана имел в последнем сезоне зарплатную ведомость на 300 млн рублей...

Потолок в 900 млн рублей заставит клубы-богатеи окунуться в новую реальность, но не уравняет всю лигу. Однако уровень конкуренции действительно должен повыситься, потому что теперь другим грандам станет куда легче конкурировать с армейцами двух столиц. В последние годы это было практически невозможно.

Интересы сборной

Что касается сборной России, то здесь ситуация выглядит даже несколько интереснее. Сама по себе риторика, в которой жил последние годы российский хоккей, весьма спорна и у очень многих вызывала вопросы.

Два клуба, собравшие у себя фактически всю национальную команду, в то время как приличных игроков других коллективов за редким исключением вообще не замечают, пока они не перейдут в СКА или ЦСКА; убитая на выходе конкуренция в КХЛ; идентичность постов главного тренера «красной машины» и питерского СКА.

Все это можно было оправдать Пхенчханом-2018, где действительно не выступали энхаэловцы, а команда Олимпийских атлетов из России — не без проблем — выиграла золотые медали.

Однако разговоры о Пекине-2022 и необходимости держать игроков в КХЛ для участия в Играх сейчас выглядят довольно пустыми, потому что все инсайдеры подтверждают уже фактически достигнутую договоренность между НХЛ и Международным олимпийским комитетом о том, что хоккеисты сильнейшей лиги мира выступят в Поднебесной.

Официальному объявлению помешал возникший из-за коронавируса хаос, но это когда-то закончится, а на договоренность никак не повлияет.

Третьяк, правда, говорил о том, что КХЛ в сборной все равно будет представлена чуть ли не половиной состава, даже если на Олимпиаду отправится десант из-за океана. Однако выбор тут будет трудный.

Александр Овечкин, Евгений Малкин, Артемий Панарин, Евгений Кузнецов, Илья Ковальчук, Никита Кучеров, Владимир Тарасенко, Андрей Свечников, Никита Гусев, Михаил Сергачев, Иван Проворов, Дмитрий Орлов, Владислав Гавриков, Андрей Василевский, Сергей Бобровский — без этих хоккеистов просто невозможно представить национальную команду, если на Играх будут все сильнейшие.

Это уже больше половины ростера, а в НХЛ еще предостаточно хоккеистов, которые наверняка поедут на Олимпиаду. В из числе и те, кто уедет за океан в новом сезоне.

Вопрос конкуренции

Готовить игроков для сборной — это, конечно, хорошо и важно. Но это невозможно делать искусственно. Из этого не выходит ничего хорошего.

Объективно — сборная России обязана была по своему уровню выигрывать Олимпийские игры в Южной Корее. Для этого не обязательно было собирать весь состав национальной команды в двух клубах.

Конечно, так наигрываются связки, но при этом страдают сами сборники, не испытывая достаточного сопротивления в лиге, что потом и выливается в триллеры, как в финале против сборной Германии.

Введение жесткого потолка зарплат нацелено именно на создание максимально возможной конкуренции внутри лиги.

СКА с ЦСКА, конечно, изредка и в последние годы уступали в плей-офф (в финалах) грандам Востока, но их доминирование все равно становилось с каждым годом все более всеобъемлющим.

Если же теперь «Ак Барс», «Магнитка», «Авангард», «Салават Юлаев», «Барыс», «Автомобилист», «Динамо», «Локомотив», «Йокерит», «Спартак» и другие получат реальный шанс побороться за Кубок Гагарина — что в этом плохого?

При этом никакого серьезного отката назад для армейских клубов не случится. 900 млн — вполне неплохая сумма, которой нужно просто умело распорядиться. Да, финал конференции и победа в случае успеха в нем теперь не будут гарантированы, но так смысл таких вот лиг, какой изначально хотела быть КХЛ, как раз в том, чтобы в них не было гегемонии.

Так в принципе живет хоккей в мире, и мегауспешная в плане бизнеса и уровня спорта НХЛ — тому очевидная иллюстрация.

Спланированная подготовка

Если же 30 апреля состоится заседание совета директоров КХЛ и там действительно будет рассмотрен вопрос об изменении правила жесткого потолка зарплат, это очень плохой знак для лиги.

Как быть с уже спланированной и ведущейся всеми клубами подготовкой в рамках будущих ограничений? Как быть игрокам, которые уже подписали контракты, пойдя на уступки из-за нововведения?

Впрочем, тут мы подходим к вопросу о заинтересованности СКА в движении планки ограничений вверх. Кажется, что питерские армейцы вполне спокойно воспринимают новый регламент.

Председатель совета директоров лиги Геннадий Тимченко является и главой наблюдательного совета в СКА, и именно он был главным спикером от СД КХЛ после принятия решения о жестком потолке, твердо обосновывая его необходимость.

Ну а идеологом данного правила называют Дмитрия Чернышенко, несколько лет управлявшего лигой, а теперь приглашенного председателем правительства Михаилом Мишустиным на должность вице-премьера страны.

Кажется, что против таких фигур шансов у тех, кто «продвигает интересы сборной», не очень много, и решение о потолке в 900 миллионов все же останется неизменным.

К слову, сейчас идеальный момент для смены курса развития лиги, потому что в нынешнее межсезонье из СКА и ЦСКА уезжают за океан слишком многие. И дело здесь совсем не в ограничениях. Парни просто хотят выступать на самым высоком уровне, каким была, является и в обозримом будущем останется НХЛ.

И это нормально. На их место в Континентальной лиге придут другие ребята, вырастет молодежь, и чем конкурентнее будет среда, тем выше в конечном счете будет уровень хоккея. Что и требуется и лиге, и сборной, и всем заинтересованным в росте отечественной хоккейной индустрии лицам.