Коронавирус отступает: немецкий футбол вернется 9 мая

Германия

Судя по тому, как развивается ситуация, Бундеслига станет первой из топ-5 лиг Старого Света, которая возобновится после непредвиденного перерыва. Уже 9 мая немцы вернутся на поля родных арен, чтобы доиграть сезон. Пожертвовать придется многим: чувством безопасности, комфортом (возможно, футболистов обяжут играть в масках) и даже личной жизнью (в Германии советуют игрокам воздержаться от секса после возобновления сезона).

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За такое развитие событий высказался врач, глава медицинской службы «Байера» Карл-Хайнрих Диттмар. Он отметил, что команды будут в полной мере подготовлены к продолжению розыгрыша.

«С медицинской точки зрения не будет проблемой начать играть поединки со следующей субботы. Думаю, в какой-то момент нам придется изолировать только людей с симптомами и больше не отправлять каждого на карантин... Это грозит проблемами в долгосрочной перспективе как для спорта, так и для общества в целом.

В общем, время для старта выбрано правильно. Уверен, все клубы в первой и второй лигах справятся», — заявил Диттмар.

Англия

Несмотря на то что официальных известий о датах и условиях возобновления Английской премьер-лиги (АПЛ) пока нет, один из местных грандов крайне устал от карантина. Речь идет о лондонском «Арсенале», чье руководство приняло решение со следующей недели вернуть футболистов к тренировкам на клубной базе.

По сообщению Daily Mail, игрокам запретят проводить групповые занятия: лондонцы будут заниматься по индивидуальным программам, соблюдая строгие меры предосторожности и социальную дистанцию. Все тренировки будут проходить в закрытом режиме, «канониры» будут добираться до базы в Колни на личных автомобилях.

Стоит отметить, что тренировочная база «Арсенала» была закрыта после того, как главный тренер команды Микель Артета сдал положительный тест на COVID-19. Однако специалист уже давно выздоровел, так что теперь руководство лондонцев решило, что пора возвращать все на круги своя.

Испания

Не отстает от клуба из Северного Лондона и мадридский «Реал». Команда, первая в Испании ушедшая на карантин, готова вернуться к тренировкам уже 4 мая.

Как передает Marca, перед этим все футболисты «сливочных» сдадут тест на коронавирус. Как и в стане «канониров», игроки во время пребывания на базе будут максимально избегать контактов между собой, а затем как можно скорее возвращаться домой.

К слову, матчи Примеры даже после возобновления с наибольшей вероятностью будут проходить без болельщиков вплоть до декабря 2020 года. Об этом рассказал президент лиги Хавьер Тебас.

«Весьма вероятно, что нам придется играть при закрытых трибунах до декабря. Нам необходимо оценить, как будут проводиться трансляции, кому можно будет входить на стадионы, мы должны быть очень осторожными», — цитирует чиновника Mundo Deportivo.

Италия

Через неделю возобновятся индивидуальные тренировки в стране, ставшей одним из главных очагов распространения коронавируса в Европе, — Италии. Там 4 мая карантинные меры будут ослаблены, заявил премьер-министр государства Джузеппе Конте.

Что же касается групповых занятий, то они начнутся не раньше 18 мая, что может отсрочить дату возобновления сезона-2019/20 в итальянской Серии А.

Чехия, Южная Корея

Нельзя упомянуть еще две страны на карте мира, где футбол постепенно набирает обороты. Так, в Чехии клубы уже приступили к тренировкам (занятия проводятся в группах до восьми человек с соблюдением дистанции), тогда как в Южной Корее новый сезон должен начаться при пустых трибунах 8 мая.

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Мексика

Исключением на фоне вышеприведенных стран выглядит Мексика. Там было решено завершить местный чемпионат досрочно. Как проинформировала пресс-служба турнира, за столь жесткие меры проголосовали большинство представителей основных лиг страны, включая любительские.

Помимо этого, в Мексике была прекращена ротация клубов между первой и второй лигами на следующие шесть (!) сезонов.