Матчи в изоляции: когда в Англию вернется футбол

Спортивные власти Великобритании продолжают рассматривать разные варианты доигровки внутренних спортивных состязаний, где сезон был приостановлен по причине неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Спорт — важнейшая экономическая позиция для страны, а из-за уже более чем месячного простоя клубы теряют колоссальные деньги. Например, только Английская премьер-лига (АПЛ) лишится £1 млрд, если сезон не будет доигран. При этом убытки крупнейших команд Туманного Альбиона достигают £115 млн на каждую.

Реклама

В связи с этим правительство планирует организовать серию регулярных совещаний при участии представителей органов здравоохранения и группы специалистов основных видов спорта, чтобы как можно быстрее продвинуться в вопросе возобновления состязаний. Как пишет «Би-би-си», в лучшем случае спорт вернется в Великобританию в течение нескольких ближайших недель, если будет достигнут соответствующий прогресс. Об этом уже уведомлен премьер-министр Борис Джонсон.

Среди факторов, которые обеспечат идеальное развитие событий, называется проработка следующих моментов: увеличение общего количество тестов на коронавирус, принципы социального дистанцирования, гигиенические стандарты и ограничение на допустимое количество людей, собирающихся вместе.

В Великобритании, напомним, спорт приостановлен на всех уровнях из-за пандемии. Низшие футбольные дивизионы Шотландии тем временем досрочно закрыли сезон. Среди других важных соревнований перенесены, но остаются в плане: крикет в Англии и Уэльсе, этап Гран-при «Формулы-1», Лондонский марафон, регби, Открытый чемпионат по гольфу и, разумеется, АПЛ. Всего в стране зафиксировано более 144 тыс. случаев заражения опасной инфекцией, 19,5 тыс. человек скончались.

Тем не менее на правительственных заседаниях пришли к выводу, что возобновление сезона возможно, несмотря на популярное мнение об обратном. На данном этапе, правда, это может осуществляться исключительно без присутствия болельщиков. Чиновники признают, что спорт даст даст людям необходимый стимул для поддержания морального духа на карантине. В то же время официальные лица переживают по поводу того, что фанаты начнут собираться в большом количестве за пределами стадионов.

В рамках борьбы с этой практикой Премьер-лига рассматривает предоставление бесплатных онлайн-трансляций матчей. Некоторые чиновники против: они заботятся о коммерческой составляющей вещательных контрактов со Sky и BT и признают важность общенационального дохода, который они приносят.

Иначе говоря, вопросов все еще остается слишком много, чтобы говорить о стопроцентном возвращении. По информации The Times, высока вероятность того, что сезон в АПЛ будут доигрывать в плотном графике и только на ограниченном количестве «одобренных» стадионов. Эта мера направлена на снижение риска распространения коронавирусной инфекции. Некоторые клубы лиги, так или иначе, всерьез опасаются, что следующий сезон начнется тоже без зрителей — это означает финансовые потери от продажи билетов и атрибутики в день игр.

А несколько клубов, как стало известно The Guardian, даже выступили против возобновления сезона.

Они опасаются, что меры самоизоляции могут быть слишком жесткими. К примеру, если футболистам на какое-то время придется расстаться со своими семьями. Кроме того, одна из команд посетовала на слишком высокий средний возраст игроков, что непременно скажется на результатах при большом количестве матчей за непродолжительный период. Помимо прочего, функционеры осознают, что понадобится много тестов, но при этом возникает вопрос, этично ли расходовать их на футболистов, тогда как тесты нужны медикам и прочим службам. Топ-клубы же сторонятся открытых заявлений о возобновлении сезона, поскольку тогда пойдут разговоры, что их не заботит здоровье и благополучие нации. Этим объясняется всеобщее молчание — пока против доигровки чемпионата высказался только главный тренер «Вест Хэм Юнайтед» Дэвид Моейс.

Важно и то, что у некоторых страх возможных последствий по-прежнему берет верх над экономическими потерями. Главным образом не существует понимания, как обезопасить игроков от заражения.