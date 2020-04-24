Промеса лишили золота: в Нидерландах закончили с футболом

Футбольный сезон в Нидерландах официально досрочно завершен из-за пандемии коронавируса COVID-19. Накануне премьер-министр страны Марк Рютте заявил, что проведение любых массовых мероприятий — в том числе и спортивных — будет невозможным как минимум до 1 сентября, и 24 апреля Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) принял решение о прекращении сезона. Исключение не сделали и для розыгрыша Эредивизии — высшего футбольного первенства страны.

«К сожалению, в целях борьбы с распространением коронавируса продолжение профессиональных футбольных соревнований в Нидерландах в рамках сезона-2019/20 является невозможным. Очевидно, что для всех нас здоровье стоит на первом месте. Мы прекрасно понимаем, что сегодняшнее решение у многих вызовет большое разочарование», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте федерации.

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Отмечается, что в ходе голосования за досрочное завершение сезона выступили 16 членов комиссии, а девять — против. Еще девять воздержались.

Согласно решению нидерландского футбольного союза, чемпион Эредивизии этого сезона определен не будет.

«Как игрок ты хочешь стать чемпионом. Ты хочешь завоевать медали на футбольном поле. И мы на момент остановки чемпионата были первыми. Жаль, что мы не добились чемпионства, но надо учитывать сложившиеся обстоятельства. То, что происходит сейчас, гораздо важнее футбола», — заявил исполнительный директор «Аякса» и легендарный в прошлом вратарь Эдвин Ван дер Сар.

@VdSar1970

'Gezien de huidige situatie is het begrijpelijk'

'Er zijn belangrijkere zaken dan voetbal' — AFC Ajax (@AFCAjax) April 24, 2020

На момент паузы лидером первенства был именно амстердамский клуб, за который выступает бывший хавбек московского «Спартака» Квинси Промес. «Аякс» занимал первую строчку, набрав в 25 матчах 56 очков. Столько же баллов было в активе и у «АЗ» из Алкмара. Кроме того, клубы имели совершенно одинаковую статистику по победам, поражениям и ничьим.

Команда Промеса находилась выше в таблице лишь благодаря двум победам в личных встречах с «АЗ». В руководстве клуба из Алкмара, к слову, уже возмутились досрочным завершением чемпионата, подчеркнув, что клуб вовсю боролся за золотые медали.

«Мы разрабатывали сценарии в течение нескольких недель, чтобы избежать ситуации, в которой сейчас оказались. Однако наши предложения остались без ответа. Мы очень разочарованы решением федерации», — заявил исполнительный директор «АЗ» Роберт Эйенхорн.

К слову, и «Аякс», и «АЗ» должны представить Нидерланды в Лиге чемпионов. Национальный футбольный союз, распределяя клубы по еврокубкам на следующий сезон, решил, что команда из Амстердама начнет выступление в главном клубном турнире континента с отборочного раунда плей-офф, а коллектив из Алкмара — со второго квалификационного этапа. «Фейенорд», остановившийся на третьем месте, прошел в групповой этап Лиги Европы, а ПСВ и «Виллем II», оказавшиеся на четвертой и пятой позиции соответственно, будут участниками второго отборочного раунда. В ближайшее время федерация обсудит данное решение с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

С этим у Нидерландов, к слову, могут возникнуть проблемы.

В УЕФА настоятельно рекомендовали лигам доиграть национальные чемпионаты, иначе те страны, где сезон будет завершен досрочно, могут лишиться мест в еврокубках. Этому риску уже был подвергнут футбольный союз Бельгии, где первыми объявили об отказе доигрывать сезон.

УЕФА даже называл условия, по которым клубы будут либо допущены до участия в Лиге чемпионов и Лиге Европы, либо нет. В частности, чтобы избежать санкций, руководства национальных ассоциаций должны прийти к решению о досрочном завершении сезона только по уважительной причине (видимо, пандемия неизвестного человечеству вируса сама по себе таковой не является). Насколько у Нидерландов было больше оснований завершать сезон, чем у тех, кто еще этого не сделал, пока неизвестно.

Трудности у нидерландского Королевского футбольного союза могут возникнуть и из-за решения местного клуба «Утрехт» подать на него в суд. На момент паузы команда остановилась позади «Виллема II», попавшего в итоге в квалификацию Лиги Европы, и отставала от него всего на три очка. При этом у «Утрехта» был еще матч в запасе. Кроме того, команда прошла в финал Кубка Нидерландов, победа в котором гарантировала бы участие в отборе Лиги Европы. Можно понять, почему «Утрехт» оказался разочарован решением KNVB, но в любом случае здесь последнее слово останется за УЕФА.

Помимо отказа определить чемпиона первенства, а также спорного распределения еврокубковых мест, Королевский футбольный союз Нидерландов также постановил, что изменения состава участников Эредивизии на следующий сезон не произойдет. Другими словами, клубы, которые остановились в зоне вылета, во второй дивизион страны не отправятся. На момент паузы мест в Эредивизии должны были лишиться «АДО Ден Хааг» (19 очков) и «Валвейк» (15 очков), которые в 25 матчах одержали лишь по четыре победы. Несмотря на это, следующий сезон они также начнут в элите Нидерландов.

Естественно, что данное решение федерации вызвало возмущение у клубов из второго дивизиона страны, которые могли бы подняться и занять их место.

«Величайший позор нидерландского спорта за всю его историю. За это решение эти люди будут нести ответственность всю жизнь»,

— заявил главный тренер «Камбура» Хенк де Йонг, который на момент паузы был лидером второго по силе дивизиона.

Его поддержал и генеральный директор «Камбура» Ард де Граф: «Мы разочарованы... Есть большая разница между выступлением во втором дивизионе и в Эредивизии. Это ведь доходы от телетрансляций, билетов, абонементов. Мы вели работу по строительству нового стадиона, а тут такое».

Вместе с «Камбуром» на повышение в классе претендовал и «Де Графсхап», который отставал от лидера на четыре очка и совсем недавно играл в Эредивизии — в сезоне-2018/19.