Нет футбола — нет еврокубков: как УЕФА пригрозил лигам

Пригрозили лигам

23 апреля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) провел очередное совещание с национальными федерациями по поводу того, как действовать в условиях пандемии коронавируса и что будет в следующем сезоне с еврокубками.

Реклама

Когда совещание еще продолжалось, журналист The Times Мартин Циглер опубликовал в своем Twitter сообщение о том, что УЕФА заявил о необходимости распределения мест в Лиге чемпионов и Лиге Европы по спортивному принципу.

Как утверждал репортер, это означает, что в случае досрочного окончания чемпионатов квалификация команд в еврокубки будет осуществляться по их текущему турнирному положению, а не в соответствии с авторитетом, богатством, влиянием и былыми заслугами.

При этом в ситуации, когда клубы провели разное количество встреч, во внимание будет принят процент набранных баллов по отношению к сыгранным матчам. Однако реальность оказалась несколько иной, нежели ее представил явно поторопившийся Циглер.

На деле УЕФА сейчас рассматривает два сценария развития событий, и в обоих сезон должен быть доведен до конца, причем касается это и национальных турниров, и остановленных плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы.

В первом сценарии, как в обычное время, чемпионаты и еврокубки будут доигрываться параллельно, хотя спресованность матчей все равно будет куда выше, чем в при нормальном течении сезона.

Во втором варианте сначала до конца будут доведены внутренние турниры, а уже потом дело дойдет до оставшихся матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы. Естественно, все тогда точно пройдет в суперускоренном формате в августе — прямо перед следующей кампанией.

Но в данных новостях ничего сенсационного и необычного нет. Ситуация и так представлялась примерно такой. Не нова и позиция УЕФА о том, что доигрывать сезон надо обязательно. О том, что дело в колоссальных убытках и чехарде в клубном рейтинге и таблицах национальных чемпионатов, говорилось и ранее.

В общем, УЕФА еще раз призвал национальные лиги доиграть свои турниры и распределить места в еврокубках по спортивному принципу, поскольку в последнее время даже в Английской премьер-лиге (АПЛ) все громче звучат предположения о том, что чемпионат следует просто закончить на этом моменте и ничего не определять.

Союз действительно допустил вариант, о котором написал журналист The Times (распределение в еврокубках по текущим таблицам чемпионатов), однако к нему организация позволит прибегнуть только в одном-единственном случае:

если национальные лиги не будут доиграны по уважительным причинам. К таковым относятся только запрет на проведение соревнований в конкретной стране либо невозможность доиграть национальные турниры по экономическим причинам.

При этом — и это очень важный, фактически краеугольный, момент — УЕФА может отказать в допуске или самостоятельно оценить возможный допуск к еврокубкам любого клуба, если чемпионат не был закончен без уважительной причины, если процедура выбора была непрозрачной, а также в случае, если футбольная общественность заявит, что какая-то команда была выбрана для участия в ЛЧ или ЛЕ несправедливо.

В этих обстоятельствах тревожно за судьбу бельгийских клубов в Европе, поскольку чемпионат этой страны — первым из всех — был отменен официально. Правда, там вполне может сыграть экономический фактор: национальная федерация уже не выдала лицензии на новый сезон целому ряду клубов, включая титулованный льежский «Стандард», являющийся десятикратным чемпионом страны!

Пообещали миллионные выплаты

Но вопрос о продолжении национальных чемпионатов — далеко не единственное решение УЕФА, ради которого собиралась очередная видеоконференция.

Организация не только показала кнут, которым умеет очень неплохо орудовать, когда хочет, но и достала порцию пряников.

«Исполнительный комитет УЕФА принял решение о досрочных выплатах клубам за участие игроков в матчах национальных сборных. УЕФА незамедлительно выплатит €70 млн 676 клубам — от €3,2 до €630 тыс. — из всех 55 национальных ассоциаций», — говорится в заявлении организации.

€50 млн достанется клубам, которые отпускали футболистов в 39 национальных сборных, не участвовавших в стыковых встречах за выход на Евро-2020. В эту сумму входят также деньги за выступление игроков в Лиге наций.

€17,7 млн получат клубы, отпускавшие игроков в 16 сборных, которые участвуют в стыках. И в эту сумму еще не входят деньги, которые команды потом получат за сами стыковые поединки, еще не состоявшиеся. Там будет дополнительно распределено €2,7 млн.

Но есть еще €130 млн от УЕФА: их организация выплатит клубам, чьи игроки примут участие уже непосредственно в финальной части чемпионата Европы летом 2021 года.

Сохранили название Евро

Кстати, сам Евро, уже официально перенесенный на период с 11 июня по 11 июля следующего года, точно не будет переименован и так и останется в истории с числом 2020.

«Это решение позволит УЕФА сохранить оригинальную концепцию турнира и отпраздновать 60-летие чемпионата Европы по футболу,

— говорится в пресс-релизе союза. — Сохранение названия напомнит, как вся футбольная семья сплотилась в чрезвычайных обстоятельствах и отреагировала на пандемию вируса COVID-19 и трудные времена, которые пережили в 2020 году Европа и весь мир».

Подвинули женщин

При этом перенос мужского чемпионата Европы повлияет на женский Евро, который должен был по плану состояться в 2021 году, однако теперь УЕФА отложил его на один год — турнир пройдет в Англии с 6 по 31 июля 2022-го.

«Принимая решение о переносе Евро-2020, мы учитывали, что это повлияет на женский Евро-2021. Мы рассмотрели все варианты и руководствовались стремлением развивать женский футбол,— поведал президент УЕФА Александер Чеферин.

— Перенос женского Евро на год означает, что это будет единственный крупный турнир летом 2022 года. Он получит внимание, которого заслуживает».

РПЛ приготовилась

Также 23 апреля стало известно, что Российская премьер-лига собирается возобновить свой чемпионат приблизительно в середине июня.

«Если рестарт РПЛ произойдет 15 или 21 июня (такие даты будут обсуждаться на конференции лиги 27 апреля), то до дедлайна УЕФА (3 августа) все доигрывается. Важно теперь — когда будут сняты ограничения по карантину в регионах. И будут ли сняты в мае», — рассказал журналист Сергей Егоров в своем Telegram-канале.

Таким образом, российскому футболу отстранение от еврокубков точно не грозит.