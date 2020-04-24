«Спасибо правительству и УЕФА»: кто занес вирус в Ливерпуль

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и мадридским «Атлетико» мог спровоцировать рост количества заражений коронавирусом COVID-19 в Великобритании. Данное предположение высказали представители городского совета Ливерпуля, который уже начал официальное расследование по данному поводу. Соответствующее распоряжение отдал лично мэр города Джо Андерсон директору общественной службы здравоохранения Мэтту Эштону.

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«Я попросил Мэтта Эштона и его команду провести полное расследование любой потенциальной связи между этим матчем и ситуацией с коронавирусом в городе», — цитирует мэра Liverpool Echo.

Всего в Великобритании, по данным Университета Джона Хопкинса, коронавирусом заболели сейчас свыше 144 тыс. граждан, а умерли 19 506 человек. Общая смертность от COVID-19 только в Ливерпуле составляет 278 человек.

Игра, которая могла стать катализатором этой печальной статистики, состоялась 11 марта. К тому моменту Испания уже являлась одной из лидирующих стран мира по количеству зараженных людей и летальных исходов. Сейчас же испанцы занимают по этим двум параметрам второе место — в стране зафиксированы почти 220 тысяч случаев COVID-19 и 22 524 смертей. Всего в мире количество заболевших превышает 2,75 млн человек, а скончавшихся — 193 тыс.

Комментируя данную ситуацию, мэр Андерсон подчеркнул, что идея проведения матча в Ливерпуле была провальной. По его мнению, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) должен был как минимум запретить болельщикам из Мадрида приезжать на гостевой матч в Англию. В качестве аргумента мэр привел тот факт, что в Испании к тому моменту уже вводили меры по борьбе с распространением вируса, в том числе сначала отказали болельщикам в доступе на матчи Примеры, а затем и вовсе приостановили национальное первенство на неопределенный срок.

«Болельщики из Мадрида не могли посещать матчи у себя в стране, в своем родном городе. При этом им было разрешено покинуть территорию страны, приехать на игру в Ливерпуль. Это же абсурд. Теперь нам приходится разбираться, повлиял ли визит испанцев на наш город. Спасибо правительству и УЕФА, которые решили, что матч должен был состояться»,

— заявил Андерсон.

Всего на «Энфилд» прибыли около трех тысяч гостей из Испании. При этом 290 фанатов на матч с «Ливерпулем» все-таки не попали. Причина в том, что они попросту сами отказались ехать в Англию во время пандемии COVID-19. Это в свою очередь породило конфликт интересов между двумя клубами. Реализацией билетов на игру для испанских болельщиков занимался мадридский клуб, однако весь доход от продажи заветных квитков получили хозяева.

Фанаты «Атлетико», которые отказались ехать на матч из-за пандемии, обратились с просьбой вернуть им потраченные на билеты деньги. «Ливерпуль» ответил отказом. В итоге возмещать расходы своим болельщикам пришлось руководству «матрасников», и сумма компенсации составила €17 тыс.

Тот матч завершился победой «Атлетико» в дополнительное время (3:2). По сумме двух встреч (4:2) мадридский клуб прошел в четвертьфинал, выбив из борьбы в Лиге чемпионов действующих обладателей этого кубка.

Правда, в нынешней ситуации «Ливерпуль» по этому поводу уже не особо переживает: текущий розыгрыш еврокубков приостановлен на неопределенный срок из-за пандемии, и до сих пор не до конца ясно, будет ли он возобновлен.

Также поставлен на паузу чемпионат Англии — клубы ушли на карантин еще 13 марта. Изначально поводом для этого стал случай заражения коронавирусом в клубе Премьер-лиги — пострадавшим оказался главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета. Позднее инфекция была обнаружена у хавбека «Челси» Каллума Хадсона-Одои и у игрока «Брайтона», чье имя не называется. Симптомы COVID-19 также были обнаружены у нескольких игроков «Лестера».

В общем, сейчас на Туманном Альбионе явно есть проблемы посерьезнее, чем голы, очки и турниры.