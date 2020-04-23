«На поле в масках»: как в Латинской Америке принуждают к футболу

Только в пяти странах мира продолжают играть в футбол на высшем уровне, несмотря на пандемию коронавируса, — в Белоруссии, Бурунди, Таджикистане, Туркменистане и Никарагуа.

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И из всех этих государств наиболее горячие новости приходят в последнее время из латиноамериканской страны. Так, в Никарагуа клуб с весьма интересным названием «Реал Мадрис» заявил в соцсетях, что ни за что не будет играть в таких условиях, однако вскоре удалил сообщения, назвав их ошибкой, вышел на матч и проиграл 0:4.

Другая команда «Дирианхен» официально выступила на собрании клубов за немедленную отмену чемпионата, но к ее мнению никто прислушиваться не стал, после чего клуб попытался протестовать на поле — бесполезно.

Футболисты в открытую заявляют, что боятся заразиться COVID-19, не обмениваются футболками после матчей, не пожимают друг другу руки и натягивают маски даже на скамейке запасных, однако правительство продолжает утверждать, что ситуация под контролем и нужно играть дальше.

«Газета.Ru» пообщалась с капитаном сборной Никарагуа Хуаном Баррерой, который выступает за один из топ-клубов страны «Реал Эстели», и узнала, как себя чувствуют футболисты, играя в таких условиях.

— Какая сейчас обстановка в стране?

— Многие люди относится к ситуации настороженно, очень редко выходят на улицу. Правда, некоторые все равно должны ходить на работу, чтобы зарабатывать на хлеб, но соблюдают меры предосторожности — часто моют руки и тому подобное. В Никарагуа нет таких ограничений, как в Европе, где нельзя просто так выйти на улицу, так что у нас люди в целом могут вести обыкновенную жизнь.

— Тебя самого пугает эта пандемия?

— Да, пугает, но не очень сильно. Я делаю все необходимое, чтобы защитить себя, и никто из моего круга общения не испытывает проблем со здоровьем.

Все, что делаем мы, футболисты, в настоящее время, — это ездим на тренировки и возвращаемся домой. Мы не посещаем много мест, где можно встретить разных людей.

— Ощущаешь сейчас повышенное внимание к своему чемпионату, когда почти во всем мире больше нет футбольных матчей?

— Да, сейчас я замечаю, что больше людей смотрит наши игры по интернету. Никарагуа – одна из немногих стран, где все еще идет футбол, а ведь людям всегда хочется смотреть матчи.

— Что думают футболисты Никарагуа по поводу продолжения турнира в условиях пандемии?

— Была такая ситуация, что игроки «Дирианхена» вышли на один матч в медицинских масках в знак протеста, и это нормально, — они имеют право на свое мнение. Тем не менее эта команда продолжает играть, и чемпионат не остановлен.

Люди, которые отвечают за здравоохранение в Никарагуа, позволили нам доиграть турнир, потому что в стране не так много случаев заражения COVID-19, – официально говорится только о пяти или шести инфицированных.

Правда, уже с марта мы играем без зрителей, и это немного странно. Обычно, когда идет борьба за титул, как сейчас, стадионы забиваются.

Арена моего клуба «Реал Эстели» вмещает восемь тысяч человек, и на таких матчах там яблоку негде упасть. Сейчас без болельщиков нам сложно. Будем надеяться, что скоро ситуация с коронавирусом нормализуется.

— В прессе писали, что нападающий клуба «Дирианхен» Себастьян Баркеро в разгар чемпионата уехал в родную Коста-Рику, испугавшись коронавируса. Он не верил, что в Никарагуа так мало случаев COVID-19, как утверждает правительство.

— Да, дело в том, что Баркеро выступал за «Дирианхен» на правах аренды, а принадлежал костариканскому клубу «Депортиво Саприсса». И его команда воспользовалась правом и досрочно вернула игрока домой из-за всей этой ситуации с пандемией.

— А вообще много иностранцев играет в местных футбольных клубах?

— Да! В каждой команде есть по четыре-пять легионера. Кроме того, немало игроков получают гражданство Никарагуа, хотя сами из других стран.

— Никарагуа кажется многим довольно экзотической страной. В каких условиях здесь проходят футбольные матчи?

— Сейчас я нахожусь в столице страны Манагуа, и здесь температура достигает 37-38 градусов. У нас очень жарко. Руководство лиги старается назначить матчи на вечер из-за нашего климата.

Для футбола это не очень, но зато из-за такой погоды в Никарагуа обычно полно иностранцев – они любят приезжать на наши пляжи, так что здесь хорошо развивается туризм.

— Российский футболист Никита Солодченко, который выступал за местную команду «Вальтер Феррети», говорил, что многие матчи назначаются на дневное время, несмотря на ужасную жару. Причина: на стадионах нет освещения, чтобы играть вечером.

— Да, некоторые клубы не имеют сейчас таких условий, чтобы установить освещение на стадионах, и тогда игры проходят днем. Однако некоторые команды специально просят поставить матчи в такой час, чтобы принять сильного соперника в таких условиях. Жаркий климат играет им на руку.

— Что представляет из себя футбол в Никарагуа?

— В последнее время он эволюционировал. Если раньше, в отличие от многих стран Латинской Америки, футбол не играл большой роли в жизни страны, то теперь ситуация улучшается – в том числе и в плане доходов.

Сейчас местный футболист может прожить только за счет игры, в то время как раньше надо было где-то еще подрабатывать. К счастью, у некоторых из нас была возможность уехать в другие страны — и даже в Европу. Я, например, играл за австрийский клуб «Рейндорф». Но теперь чемпионат Никарагуа поднялся во многих аспектах. Мы играем в интенсивный и быстрый футбол. Может быть, он немного неорганизованный, но зато искренний.

— Неорганизованный – в смысле агрессивный, со множеством стычек?

— Нет, я имел в виду, что у большинства команд нет тактики на игру. Только три-четыре клуба в Никарагуа пытаются играть в свой футбол, создавать командную философию, держать мяч, продумывать перестановки игроков по ходу матча.

Это делает, например, мой клуб «Реал Эстели», «Дирианхен» — историческая команда, которая выиграла чемпионат страны больше всего раз, «Манагуа» — столичный коллектив, а также «Вальтер Феррети». Эти клубы захватили сейчас гегемонию в Никарагуа, и любой из них может выиграть чемпионат. А все остальные в это время стараются действовать на поле агрессивно. Ну что ж, зато они играют с сердцем.

— Ты капитан сборной Никарагуа. Что можешь сказать о планах национальной команды? Будут ли у нее сборы по окончании чемпионата страны, раз уж футбол никто не отменяет?

— Если честно, мы до сих пор ничего не знаем, потому что все матчи сборных перенесены. Надо подождать, что произойдет со всей этой пандемией.