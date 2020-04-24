«Бил со всей силы»: как бойцы становятся актерами

Сломанные кости

Чемпионка UFC Валентина Шевченко на съемочной площадке работала с лауреатом премии «Оскар» и голливудской звездой Холли Берри. Вместе они приняли участие в создании спортивно-социальной драмы «Bruised», выход которой в прокат запланирован в этом году. Берри исполняет роль бойца смешанных единоборств (MMA) по имени Джеки. По сюжету, она изо всех сил пытается наладить отношения со своим шестилетним сыном Мэнни. Шевченко же достался персонаж ее главной соперницы — именно победа над ней позволит Джеки доказать, что она заслуживает быть матерью своему ребенку.

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Правда, опыт совместных съемок с Пулей оставил у Берри разные эмоции. В одном из моментов кыргызстанская чемпионка главного бойцовского промоушена мира перестаралась, нанеся профессиональной актрисе незначительные травмы. Впрочем, 53-летнюю актрису это нисколько не расстроило.

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«В этом фильме я дралась с чемпионкой UFC, Валентиной Шевченко, и знаете что? В одной из сцен она нанесла мне серию тяжелых ударов и сломала несколько костей», — приводит слова Берри MMAfighting.

«Она настоящий зверь, но я не могла мечтать о лучшем учителе и лучшем партнере по съемкам, чем она. Благодаря Валентине этот фильм получился максимально реалистичным. Иногда мне казалось, что я действительно дерусь. Рефери в фильме является настоящим судьей в жизни, и пару раз он сказал: »'Мне казалось, что я смотрю настоящий бой». Валентина внесла много мощи и аутентичности в бойцовские сцены», — рассказала Холли.

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Бил со всей силы

Последний соперник Конора Макгрегора и ветеран UFC Дональд Серроне получил роль в американском комедийном боевике «Правосудие Спенсера» от Netflix. В картин он исполнил роль самого себя, а в одной из сцен изображал драку с персонажем Марка Уолберга. И, как позднее признался голливудский актер, он в полной мере ощутил на себе всю мощь автора сразу нескольких видных рекордов UFC.

«Самой опасной вещью, которую я делал в фильмах, была драка с бойцом Дональдом Серроне. Ковбой никогда в жизни не участвовал в фэйковых боях, поэтому бил меня со всей силы», — говорил Уолберг в видео со съемок.

Ковбой понимающе отреагировал: актер в этом эпизоде из него получился посредственный. «Мой первый опыт фэйкового поединка получился слишком реальным. Извини, Марк», — ответил Ковбой.

Талантлив во всем

Бывший чемпион в полусредней и средней весовых категориях и член Зала славы UFC Жорж Сен-Пьер сумел добиться признания не только в пределах октагона. В 2014 году он исполнил роль вымышленного суперзлодея Батрока, появляющегося в публикациях Marvel Comics, в фильме «Первый мститель: Другая война» о приключениях Капитана Америки. Так или иначе, его бой с главным героем проходил совсем не так, как это обычно бывает в клетке: Стив Роджерс смачно повалял Жоржа в стойке и, как ни странно, победил.

Но мы-то знаем, что в партере у Капитана не было бы шансов против Сен-Пьера.

Говоря серьезно, актер Крис Эванс, сыгравший Роджерса в киновселенной Marvel, остался под впечатлением от работы с бойцом. Он рассказал, что Сен-Пьер оказался для него одним из самых талантливых людей, с которыми он когда-либо снимался. По его мнению, некоторые удары и приемы в исполнении экс-чемпиона выглядели пугающе, и в таких моментах все понимали, что перед ними боец с реальной силой, а не каскадер.

«Он просто поразил нас при репетиции боевых сцен на съемках «Капитана Америка». С нами работали фантастические каскадеры, которые вовлекали его в очень сложные сцены, и Жорж не только легко к ним адаптировался, но и предлагал свои идеи, и идеи сильные.

Он говорил: «А что если мы попробуем вот так и уберем это движение?». И мы такие: «Вау! это же даже лучше». Он удивительно талантливый и аккуратный. Я много раз репетировал боевые сцены до этого, и мне всегда во время них попадало. У меня было куча травм из-за подобных репетиций.

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Жорж ни разу не сделал мне больно, не выбросил ни одного корявого удара. При ударе ногой в лицо он мог остановить стопу в миллиметрах от лица, чтобы сцена сыграла, и при этом ни с одного дубля не задеть меня», — говорил Эванс.

Роль для Макгрегора

В 2017 году в прокат вышел американский боевик «Три иска: Мировое господство». Там были собраны все голливудские сливки: Винь Дизель, Сэмюэл Л. Джексон, Нина Добрев, Донни Йен и даже рэпер Крис Ву. В столь именитом касте нашлось место и чемпиону UFC в тяжелом весе Майклу Биспингу, которому досталась роль одного из членов банды главного злодея Хоука.

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Тем не менее экранного времени бойцу были отведено мало, и толком о его навыках актерского мастерства сделать какие-то выводы трудно (хотя Олег Тактаров позднее говорил, что он потенциален). Но интересно не это.

Изначально роль Биспинга должен был исполнить Конор Макгрегор. Вин Дизель, уже имевший опыт работы с бойцами, рекомендовал именно ирландца. Но Печально Известный выбыл из фильма, поскольку перед съемками проиграл Нэйту Диазу и был вынужден залечь на дно, чтобы готовиться к реваншу.

«Я хотел, чтобы в фильме присутствовал английский акцент. Также я хотел, чтобы был кто-то, кто мог бы участвовать в сценах, где будут проводиться драки. Многие бойцы UFC хорошо себя показывают в таких сценах. И тогда я получил Майкла Биспинга», — объяснял Дизель.

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Больше актер, чем боец

Речь идет, разумеется, об Олеге Тактарове. Если говорить о бойцах, совмещающих поединки с актерской карьерой, то в этом плане ему нет равных. Сниматься начал в Соединенных Штатах еще в 1997 году. Наибольшую известность получил по по американским фильмам «15 минут славы», «Хищники», «Красный змей», российским картинам — «Давай сделаем это по-быстрому», «Путь» и другим фильмам и телесериалам.

На одной площадке ему довелось поработать с Аль Пачино, Робертом Де Ниро и Харрисоном Фордом. Всего в фильмографии первого российского чемпиона UFC, победившем на 6-м номерном турнире промоушена, более 80 появлений в кино.

А какие истории порой рассказывает об опыте по ту сторону экрана...

«Снимался два месяца в Атланте – чуть не повесился. В глазах у людей нет жизни. Смотришь на детей – полная деградация. В Калифорнии сейчас разрешили легально курить траву – это только ускоряет процесс. Тепличные условия расслабляют.

Нормальный ребенок – энергичный, ходит на занятия. А там: «Эээ, мааааа, я пошлааааа». Замедленная речь. Все эти слова: «Мне скучно». Как еще объяснить отличие человека от обезьяны? Я не сравниваю, просто у одних глаза блестят, энергия бьет, а там у детей ничего такого нет», — говорил он в беседе со Sports.ru.

«Однажды на съемочной площадке я рассказывал какую-то смешную историю, а Аль Пачино нужно было уезжать, и он не смог дослушать. Но вечером специально вернулся — в спортивном костюме, чуть ли не вприпрыжку, — чтобы узнать, чем все закончилось. Он дослушал от меня историю и снова уехал», — говорил Тактаров.

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Такого бойца-актера, безусловно, пока еще нет и не было. И, что самое важное, из MMA-поля, несмотря на насыщенную актерскую карьеру, он не выпадает.