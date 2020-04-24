«Слишком много негатива»: почему выгоняют Драчева

В отечественном биатлоне, погрязшем в скандалах, грядет революция. Правление Союза биатлонистов России непримиримо конфликтует со своим президентом Владимиром Драчевым. 23 апреля члены правления перешли к активным действиями: провели совещание и приняли решение о созыве внеочередной отчетно-выборной конференции. На ней Драчеву, вероятнее всего, будет объявлен импичмент.

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Впрочем, сам глава СБР попытается признать комиссию нелегитимной, ссылаясь на внутренний Устав. Накануне же он был как никогда активен в прессе, утверждая, что собрание правления прошло без его ведома. По мнению Драчева, это может быть связано с его позицией по поводу выдвижения кандидатур Роберта Кабукова и Владимира Корольекевича на тренерские посты в сборной России. Тем не менее здесь все опять не так очевидно.

«Я принимал участие в заседании. Драчев, может, и не в курсе был, у него были неотложные дела. Это не было сделано втайне от него. Он тоже как бы поддержал это решение», – заявил член правления Сергей Чепиков.

К слову, Чепиков — единственный оставшийся союзник Драчева. Вместе они голосовали против кандидатур Кабукова и Королькевича. Теперь же из его слов становится ясно, что президент, весь день твердя, что правление не ставит его в известность, был в курсе.

«Когда правление принимает одно решение, а потом президент в СМИ заявляет другие вещи, работы не будет. Решение принято с тем, чтобы не навредить делу, чтобы не навредить биатлону.

Нужно выбирать новое руководство. А то в нашем биатлоне слишком много негатива», — считает трехкратный чемпион мира Иван Черезов.

У Драчева и правления несогласие сразу по всем пунктам совместной работы: 1) СБР под руководством Драчева практически остался без денег, лишившись основных спонсоров и задолжав крупную сумму; 2) исполнительный директор Сергей Голиков обвиняет босса Союза в растрате бюджета и готов разбираться в суде; 3) СБР по-прежнему не восстановили в правах из-за допингового скандала, хотя это больше общая проблема; 4) прежний тренерский штаб сборной России не сумел добиться существенного прогресса; 5) Драчев категорически против Кабукова и Королькевича, которых выдвинуло правление; 6) ветераны отечественного биатлона написали открытое письмо на имя Драчева, требуя его отставки.

«То есть Драчев сначала говорит, как нам тяжело, и что мы никак не можем восстановиться в правах, а потом берет лопату и закапывает СБР туда, откуда мы движемся. Вся эта ситуация очень некрасивая, и я бы призвала к ответу и за это в том числе», — сказала двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий.

Фактически против действующего президента сейчас выступают все. Шансов победить на выборах или сохранить свой пост после конференции у него нет, поскольку правление подавляющим большинством проголосует против — у Драчева нет поддержки и со стороны регионов. Тем не менее он отказался добровольно складывать полномочия, чем вызвал еще большее негодование.

«Драчеву, пока не поздно, надо подавать в отставку. Мы ему советовали. Там не закончена разборка с финансовым вопросом. Голиков ему пообещал, что у него все документально есть, и он позже все выдаст. Не удивлюсь, если он на конференции это и сделает. Тогда Драчеву придется очень плохо.

За два года мы не видим ни одного грамотного интервью, какого-то заявления или решения. Ничего не принято. Драчевым просто ноги вытирают, а он никак не поймет, что над ним уже вся страна смеется», — объяснил четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов.

Вопрос с назначением Кабукова и Королькевича еще больше обострил ситуацию. Оба — иностранные граждане, ранее работавшие в российском биатлоне, когда произошли громкие допинговые скандалы, и СБР из-за этого находится под огнем до сих пор. Более того, по мнению Тихонова, если в сборной будут Королькевич и Валерий Польховский, то Союз не будет восстановлен в правах.

«Я разговаривал с членами Международного союза биатлонистов (IBU), и мне было твердо сказано, что СБР не будет восстановлен в своих правах, если в нем будут Королькевич и Польховский. Вот что страшно.

Все знают об их темном прошлом, в том числе в международной федерации», – добавил он.

Другое дело, что кандидатуры специалистов предстоит одобрить Минспорта. Обычно это простая формальность, но только не сейчас: поскольку Кабуков и Королькевич иностранцы, то платить им зарплату может только СБР. Да и допинговое прошлое, мягко говоря, совсем не внушает оптимизма. Одно ясно: Драчева в российском биатлоне больше не видят. Его мандат истекает в 2022 году, но шансов на то, что он досидит срок, практически нет. Согласно правилам, о дате объявления конференции должны объявить за 30 дней. Соответственно, заседание может быть перенесено на лето.