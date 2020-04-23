Всех не обезопасить: Европа не готова возвращаться к футболу

Обстановка в мировом футболе, сложившаяся на фоне неблагоприятной эпидемиологической обстановки, остается тяжелой. Ни один из ранее приостановленных чемпионатов все еще не возобновлен, и предпосылок к этому с каждым днем меньше. В лучшем случае лиги планировали возобновить сезон ориентировочно в конце апреля — начале мая, но пандемия и не думает идти на убыль в глобальном смысле.

Локально ситуация улучшилась в Европе и наиболее пострадавших от коронавируса странах в частности: Италии, Испании, Германии и Франции, и вопрос возвращения футбола стал вновь актуален. Однако появились новые проблемы.

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Главным вопросом остается, каким именно образом можно возобновить сезон. Понятно то, что матчи совершенно точно должны проходить без зрителей. В Италии, Испании, Англии и Германии уже заикались о том, чтобы закрыть болельщикам вход на стадион до 2021 года. Футболисты при этом должны находиться в полной изоляции. И здесь возникает принципиальное противоречие. The Guardian пишет: один из клубов Английской премьер-лиги (АПЛ) предположил, что игроков на длительный период придется разлучить со своими семьями, чтобы минимизировать риски распространения COVID-19. На такое, разумеется, согласятся не все.

Существует также обеспокоенность по поводу количества необходимых тестов — возможно, потребуется несколько штук на человека только на один(!) матч. А это уже непосредственно касается системы здравоохранения, которая и без того перегружена. В Испании уже активно говорят о том, что все без исключения игроки национального чемпионата будут протестированы ради их безопасности. Можно представить себе общественное недовольство.

«Я думаю, мы должны понимать, что есть много людей, чьи жизни мы можем подвергнуть риску. Пока у нас не будет системы тестирования, которая необходима для медсестер и врачей, мне действительно трудно понять, как мы можем начать играть», — признался главный тренер «Вест Хэм Юнайтед» Дэвид Мойес.

Есть и конкретно спортивные логичные обоснования. Так, неназванный клуб АПЛ считает, что средний возраст их игроков слишком высокий, и при плотном графике матчей (а в случае возобновления сезона это неизбежно) это огромный минус. Тот факт, что футболист имеют законное право отказаться играть, тоже не предусмотрен. Ко всему прочему, что делать с теми, у кого истекает контракт 30 июня? Если примут решение доигрывать чемпионат, то с ними придется продлевать соглашения с новыми затратами на зарплату, что уже нерентабельно. Решение споров в судебном порядке — тоже не исключение.

Проще говоря, страх возможных последствий берет верх. Не существует понимания, как обезопасить игроков от заражения.

Бельгия, например, первой на континенте не выдержала и досрочно закрыла сезон-2019/20. По слухам, так же готовы поступить в Нидерландах. Многие лиги по-прежнему боятся Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), пригрозившего всем желающим завершить сезон отстранением от еврокубковых соревнований. В Англии ближайшее собрание клубов запланировано на 1 мая. Там, вероятнее всего, будут приняты важные решения.

УЕФА, к слову, остается настойчивым и не намеревается идти на уступки касательно возобновления сезона. План таков, что все национальные чемпионаты должны быть завершены не позднее конца июля. Но ответственность за решение сопутствующих проблем все равно ложится на лиги. Чем чаще появляются разговоры о чьем-то противоположном желании, тем с большей регулярностью УЕФА и его президент Александер Чеферин выступают в прессе с призывом прекратить эти обсуждения. 23 апреля Исполнительный комитет организация проведет заседание в формате видеоконференции с участием всех ассоциаций для обсуждения текущего положения дел.

Очевидно, что завершить чемпионаты готовы многие, но боязнь исключения из еврокубков здесь играет основную роль. От пандемии, как считают аналитики, топ-лиги Европы потеряют не менее €4 млрд. Если клубы еще и лишатся существенной прибыли от участия в Лиге чемпионов и Лиге Европы, то дыра в бюджете станет намного больше. УЕФА это, кстати, тоже касается, поскольку они напрямую зависят от проведения футбольных соревнований в Европе. Но понимание того, что играть в текущей обстановке никак нельзя, становится все более очевидным.