Иностранцы с допинговым прошлым: кто возглавит сборную России

Отечественный биатлон снова на перепутье. 20 апреля правление Союза биатлонистов России (СБР) утвердило состав нового тренерского штаба сборной — мужскую команду возглавил Роберт Кабуков, женскую — Владимир Королькевич. Обязанности главного тренера будет исполнять Валерий Польховский, как раз предложивший кандидатуры Королькевича и Кабукова. Но, как оказалось, не всем они понравились.

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С жесткой критикой по поводу квалификации специалистов выступил президент СБР Владимир Драчев. Не секрет, что правление главу не жалует, из-за чего подобная ситуация и случилась. По его словам, ни один из тренеров, которые теперь будут рулить биатлоном в стране, не соответствует поставленным задачам. Драчева также поддержал вице-президент СБР Сергей Чепиков, но большинству они, разумеется, проиграли.

«Кабуков несколько раз приходил в молодежную сборную России, тренировал где-то кого-то. Уровень этого тренера…

Посмотрите выступления казахстанской команды — 25-е место в общем тотале, 75-й ближайший спортсмен. Кого он там натренировал? Где он работал? Вообще, по факту, даже смешно задавать вопросы по его компетенции», – рассказал Драчев в эфире «Матч ТВ».

55-летний Кабуков на протяжении всей тренерской карьеры где только не работал: в России, Казахстане, Белоруссии, Германии и на Украине. В частности, среди его подопечных были двукратная чемпионка мира среди юниоров Каролин Хеннеке и призер этапов Кубка мира Надин Хохлер. В 2009 году он стал гражданином Германии, после чего возглавлял команду земли Гессен по биатлону. Под его руководством Александр Жирный и Николай Якушов завоевывали бронзу чемпионата мира в составе молодежной сборной России. В команде Украины Кабуков отвечал за стрелковую и функциональную подготовку — на чемпионате мира в Осло Сергей Семенов взял бронзовую медаль в спринте. А в его период работы с белорусской сборной Дарья Юркевич заняла третье место на этапе Кубка мира в Остерсунде.

Иначе говоря, послужной список не самый выдающийся.

«Про Владимира Королькевича можно подольше поговорить. Такая же ситуация — 12-е место со сборной Белоруссии, потеряли квоту. Полтора года он там отработал, что он наработал мы тоже знаем. Его на третий круг стараются затащить в сборную команду страны. Такие же результаты, плюс еще допинговые истории.

Если Министерство спорта смотрит на это сквозь пальцы, и Олимпийский комитет в преддверии Олимпиады, тогда я поднимаю руки и предлагаю работать и ждать новых «выдающихся» успехов», – добавил Драчев.

Имя Королькевича действительно напрямую связано с несколькими громкими допинговыми скандалами, ранее затронувшими российским биатлон. В свое время он тренировал Ольгу Вилухину, которую в 2017 году Международный олимпийский комитет (МОК) пожизненно отстранил от участия в Олимпийских играх за нарушение антидопинговых правил и лишил серебряной медали Игр 2014 года в Сочи.

Помимо прочего, работал 67-летний тренер и с Ириной Старых. В 2014 году она также была поймана на употреблении допинга.

Интересно и то, что Королькевич – гражданин Словении. Там он тренировал национальные команды по биатлону и лыжным гонкам. Одновременно специалист возглавлял женскую сборную Украины и являлся личным тренером Екатерины Юрьевой, которая попадалась на нарушении антидопинговых правил. Чуть позднее Королькевич перебрался в тренерский штаб сборной Белоруссии, но закрепиться там не смог. А некоторые спортсменки и вовсе признавались, что были вынуждены заняться самоподготовкой из-за непонимания методов Королькевича.

«На данный момент самый главный фактор в том, что СБР сейчас не восстановлен в правах из-за допинговых скандалов, которые были в том числе при Королькевиче, при Польховском. Если мы хотим в этот период вернуться, тогда пожалуйста, давайте нагнетать тучи над СБР перед Олимпийскими играми. Может, мы и участвовать не хотим в Играх?» — считает Драчев.

По мнению президента СБР, предыдущий тренерский штаб в лице Анатолия Хованцева, Виталия Норицына и Сергея Белозерова продуктивно работал последние два года. К примеру, за это время Александру Логинову удалось стать чемпионом мира и вторым в общем зачете Кубка мира. К тому же, в целом оба состава сборной заметно прогрессировали и «подросли».

Теперь кандидатуры Королькевича и Кабукова предстоит утвердить Минспорта. Обычно это просто формальность, но из-за серьезных разногласий и бэкграунда предложенных тренеров все сложнее. Важно и то, что оба специалиста — иностранцы. То есть Минспорта не сможет платить им зарплату, а все расходы лягут на СБР или Олимпийский комитет России (СБР).

«Это же иностранные специалисты. Очень важно, на кого ляжет бремя финансирования. Прежде чем окончательно выдвигать эти кандидатуры, мы должны все проанализировать. В частности, вопрос финансирования и заработной платы», — уверен Драчев.

Тем не менее дедлайны по окончательному решению у СБР пока не горят. Предсезонная подготовка сейчас зависит исключительно от того, как будет развиваться пандемия. Соответственно, спортсмены и тренеры пока не могут приступить к централизованной работе. Новый сезон Кубка мира-2020/21 должен стартовать только 28 ноября этапом в Контиолахти.

Но появилась новая проблема: правление СБР 23 апреля сделал заявление о созыве внеочередной выборной конференции для определения путей выхода из сложившийся кризисной ситуации. Это значит, что Драчеву может грозить вотум недоверия и отставка — единственная возможность убрать его с поста президента досрочно. От заявления по собственному желанию он отказался.