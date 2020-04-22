«Контракт будет предложен»: останется ли Кокорин в «Зените»

После слухов о том, что Александр Кокорин может продолжить карьеру за границей, форвард дал понять, что рассчитывает остаться в петербургском «Зените». Его текущий контракт истекает в июле этого года, однако на данный момент футболист представляет интересы «Сочи», который борется за сохранение прописки в Российской премьер-лиге. По словам 29-летнего нападающего, во время паузы в чемпионате, вызванной пандемией коронавируса COVID-19, он проживает в Санкт-Петербурге, где тренируется индивидуально. При этом у него состоялся диалог с руководством сине-бело-голубых, которое, в свою очередь, высказалось о намерении подписать новый договор с Кокориным.

«Мне сказали, что скорее всего этот вопрос будет решен до мая, однако до конкретики дело не дошло. В устной беседе мне дали понять, что, скорее всего, да, контракт будет предложен, однако, учитывая все то, что происходило последнее время, я хотел видеть конкретные шаги, доказывающие, что во мне заинтересованы.

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Я на связи с Александром Медведевым, генеральным директором «Зенита», он мне пишет, я ему отвечаю. Поддерживаю контакты со всеми ребятами», — цитирует Кокорина Bobsoccer.

Поддержал форварда и Сергей Семак. Главный тренер «Зенита» в одном из прямых эфиров в Instagram ответил на вопрос о будущем Александра, подчеркнув, что желает видеть того в составе своей команды.

«Мне бы очень хотелось. Сейчас у него аренда в «Сочи». Пока я не могу сказать, что будет дальше. Саша хочет играть. Я как тренер говорю, что Кокорин — один из лучших игроков РПЛ», — заявил Семак.

История взаимоотношений форварда с петербургским клубом за последние два года оказалась весьма животрепещущей. В октябре 2018-го он вместе со своим младшим братом Кириллом, Павлом Мамаевым и Александром Протасовицким был заключен под стражу в Бутырском следственном изоляторе за организацию драк в Москве. После нескольких месяцев судебных тяжб все четверо были приговорены к реальным срокам лишения свободы. В итоге братья Кокорины получили год и шесть месяцев заключения в исправительной колонии, Мамаев и Протасовицкий — на месяц меньше. Впрочем, в сентябре осужденным удалось добиться условно-досрочного освобождения. У Кокорина к тому моменту истек контракт с «Зенитом», после выхода на свободу он подписал новое соглашение с сине-бело-голубыми — до 30 июня 2020 года.

Заявиться на текущий сезон Российской премьер-лиги форвард не успел, ведь к моменту его выхода из колонии трансферное окно в России уже было закрыто. В исключительной заявке Кокорина, бывшего тогда свободным агентом, Российский футбольный союз ответил отказом. В итоге футболист, ожидая зимнего заявочного периода, лишь проводил тренировки с командой. Зимой Кокорин отправился с «Зенитом» на тренировочные сборы, но в конце января стало известно, что остаток чемпионата форвард продолжит в другой команде.

«Сочи» в своем Twitter объявил об аренде футболиста до конца сезона. Кокорин и его агент ответили на это категорическим отказом, сославшись на то, что руководство «Зенита» провело сделку за их спиной.

Споры продолжались около месяца, после чего форвард все-таки согласился на аренду в сочинский клуб, хотя при этом признался, что у него была идея пойти на принцип и доиграть сезон в фарм-клубе петербуржцев — «Зените-2». Сейчас Кокорин утверждает, что никакого конфликта с руководством сине-бело-голубых у него нет. Кроме того, он не стал оспаривать решение клуба не выплачивать тому зарплату за остаток прошлого контракта, когда футболист находился под стражей.

«Со своей стороны ставлю точку в финансовых вопросах с «Зенитом». Понятно, что недополучил за год контракта, что надо было закрыть вопрос по той ситуации, в которой я оказался, но честно скажу: в этом плане абсолютно не переживаю. Понятно, что я не бедный человек и смогу прокормить свою семью. У моих близких сейчас все хорошо, это самое главное. Об остальном, повторюсь, даже не думал», — сказал он.

Интересно, что на финансовые уступки Кокорину пришлось пойти и в «Сочи». 10 апреля руководство клуба объявило о договоренности с футболистами по поводу сокращения зарплат на 50%, что было связано с кризисом, вызванном пандемией (из-за коронавируса 17 марта Российская премьер-лига приостановила сезон, сроки возобновления первенства не определены, но известно, что раньше 31 мая это не произойдет). Кокорин же, перейдя в «Сочи», получил зарплату за весь срок своего контракта полной суммой в качестве аванса. По словам генерального директора сочинцев Дмитрия Рубашко, часть зарплаты форвард все-таки вернет.

«Договоренность в клубе есть, а как технически это будет сделано с футболистом Кокориным, пока озвучивать не буду. Обсуждал ли этот вопрос с ним? Нет, мы еще не разговаривали, сейчас пока есть чем заняться. Думаю, в течение этой недели обсудим»,

— цитирует гендиректора «Сочи» ТАСС.

В текущем сезоне Александр Кокорин провел четыре матча в Российской премьер-лиге, забив три мяча и сделав одну результативную передачу. В марте 29-летний форвард был признан лучшим игроком месяца.