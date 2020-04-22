Удар по коронавирусу: UFC 249 пройдет во Флориде

UFC 249 пройдет во Флориде

Многострадальный турнир UFC 249, главным событием которого после снятия Хабиба Нурмагомедова был назначен бой Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи за пояс временного чемпиона, обрел новое место проведения.

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Как сообщает портал MMA Fighting, множество источников, близких к руководству промоушена, утверждают, что турнир состоится в штате Флорида. В каком именно городе — строжайший секрет, однако известно, что бойцы будут прилетать в Джексонвилл (самый густонаселенный город штата, 12-й по численности в США), а затем еще какое-то время добираться до места проведения. Скорее всего, оно будет располагаться не очень далеко от Джексонвилла.

Президент UFC Дана Уайт тщательно скрывает конкретную локацию, поскольку уже научен горьким опытом:

предыдущая попытка провести UFC 249 — в индейской резервации, на территории которой не действуют федеральные законы и запреты, — провалилась только из-за того, что о месте узнал губернатор Калифорнии. По информации СМИ, чиновник задействовал связи и добился того, чтобы UFC отменил свое событие. В итоге турнир пришлось переносить с 18 апреля на 9 мая и срочно начинать поиски другой локации.

И Флорида кажется идеальным местом для бойцовского вечера прямо сейчас. На прошлой неделе стало известно, что губернатор штата Рон Десантис разрешил популярному промоушену World Wrestling Entertainment (WWE) проводить там свои турниры — при условии, что они состоятся без зрителей. Губернатор объяснил свое решение тем, что соревнования «играют огромную роль в экономике штата».

Деньги в отсутствие болельщиков на трибунах зарабатываются за счет продажи права на просмотр (pay-per-view) — эта схема давно укоренилась в США, а уж в условиях пандемии и отсутствия любого другого спорта американцы с удовольствием потратят некоторую сумму на свежее развлечение.

Неудивительно, что руководство UFC быстро вышло на связь с правительством Флориды и договорилось о проведении турнира. Видимо, это оказалось гораздо проще и дешевле, чем организовывать событие на частном острове, хотя для этого уже было сделано довольно много (промоушен даже отправил заявку на регистрацию торговых знаков «Бойцовский остров» и «Бойцовский остров UFC»).

Боксерская комиссия Флориды подтвердила, что готова принять участие в организации спортивного мероприятия, и, более того, она уже осуществляла контроль над одним профессиональным турниром по ММА, который прошел в штате после введения карантина.

Кард турнира

Изначально предполагаемый список участников выглядел так:

Тони Фергюсон — Джастин Гэтжи

Генри Сехудо — Доминик Круз

Аманда Нуньес — Фелисия Спенсер

Фрэнсис Нганну — Жаирзиньо Розенстрайк

Джереми Стивенс — Кэлвин Каттар

Дональд Серроне — Энтони Петтис

Грег Харди — Йорган де Кастро

Алексей Олейник — Фабрисио Вердум

Карла Эспарза — Мишель Уотерсон

Роналдо Соуза — Юрайя Холл

Висент Луке — Нико Прайс

Карол Роза — Брайс Митчелл

Таким образом, здесь оказались перемешаны бои, изначально назначенные на UFС 249, и поединки, которые должны были состояться на UFC 250 в Бразилии (данный турнир был отменен из-за того, что местная арена для боев была переоборудована под госпиталь, а в государстве ввели запрет на массовые мероприятия).

Кард кажется весьма внушительным, однако как минимум один статусный бой уже сорвался. Чемпионка UFC в легчайшем весе Аманда Нуньес заявила, что не собирается защищать свой титул от посягательств Фелисии Спенсер 9 мая, так как из-за пандемии коронавируса не смогла толком провести тренировочный лагерь и за оставшееся время до турнира не успеет прийти в лучшую форму.

Агент Нуньес Дэн Ламберт также сообщил ESPN, что девушка получила небольшую травму, так что теперь ей требуется больше времени на восстановление. Львица (прозвище бразильской спортсменки) заявила, что будет готова драться только в июне. Эту информацию подтвердила и ее соперница Спенсер, которой уже сказали, что стоит настраиваться на бой через месяц.

Вряд ли Нуньес является единственным бойцом, у которого возникли серьезные проблемы с тренировками из-за пандемии. Скорее всего, и другие спортсмены не очень хотели бы драться в данный момент.

Однако UFC 249 все же состоится с большой долей вероятности. Во-первых, не все бойцы так высоко котируются в промоушене, как Нуньес, чтобы без проблем сниматься по собственному желанию. Во-вторых, не у всех на кону стоит титул, чтобы можно было сильно переживать и отказываться от боя из-за плохой подготовки, как та же Нуньес или Хабиб Нурмагомедов.

Таким образом, большинство участников все же останутся в игре, и, если снова не поступит указ сверху и губернатор Флориды не изменит своего мнения, UFC 249 войдет в историю, как первое крупное спортивное событие, проведенное в эпоху коронавируса.