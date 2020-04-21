Первое заражение среди бойцов: UFC отменил четыре турнира

Первое заражение в UFC

Известный американский боец UFC Лайман Гуд, который выступает в смешанных единоборствах (ММА) еще с 2005 года и был чемпионом другого популярного промоушена Bellator, сообщил, что заразился коронавирусом.

Это первый официально зарегистрированный случай COVID-19 у бойца UFC. Вполне возможно, что есть и другие зараженные, однако они пока не решаются раскрыть свой статус.

Гуд, например, долго скрывал истинное положение вещей. Он должен был выступить на турнире UFC 249 (том самом, с которого снялся Хабиб Нурмагомедов и который глава промоушена Дана Уайт до сих пор пытается организовать во что бы то ни стало — то на острове, то в казино), а его соперником был назначен Белал Мухаммад.

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Менее чем за две недели до первой официальной даты этого бойцовского вечера (18 апреля), ныне перенесенного на 9 мая, — Гуд заявил, что снимается из-за травмы. Настоящей же причиной был коронавирус, но об этом знало в тот момент только руководство UFC.

«Где-то четыре недели назад я проснулся и ощутил серьезную слабость. У меня был день спаррингов, и я заставил себя подняться на тренировку, однако после этого почувствовал себя еще хуже. Было трудно дышать, я понимал, что с телом творится что-то ненормальное»,

— приводит слова Гуда ESPN.

После этого боец и его подруга Елена Булгор решили сдать тест на коронавирус и спустя несколько дней узнали, что больны. Спортсмен тут же известил о результатах всю команду, которая помогала ему готовиться к турниру, и у одного из тренеров также нашли COVID-19. К счастью, больше никто не заразился, включая тех, кто активно спарринговал с Гудом.

Лайману не понадобилась госпитализация, однако он неделю чувствовал себя плохо и мучился от кашля. Теперь же боец заявил, что полностью выздоровел. По его словам, он специально дождался этого момента, прежде чем объявить об имевшем место заражении, чтобы у истории «был хэппи энд».

«На прошлой неделе я сдал тест, и он дал отрицательный результат. Я не хочу никого вгонять в панику. Да, пандемия реальна, но я не желаю разжигать ситуацию, поэтому дождался выздоровления перед этим объявлением», — отметил Гуд.

Боец отметил, что собирается пожертвовать Красному Кресту свою кровь с антителами, которые уже научились справляться с COVID-19, чтобы помочь вылечить тех, чей иммунитет не может разобраться самостоятельно.

«К сожалению, многие люди не могут пережить заражение коронавирусом. А я хочу взять этот негатив и перевернуть на позитив», — заявил американец.

Напоследок Гуд заверил, что собирается как можно скорее вернуться к выступлениям в октагоне, даже несмотря на то что COVID-19 «оказал разрушительное воздействие на его легкие». Теперь спортсмену понадобится полный тренировочный лагерь, чтобы восстановиться.

UFC отменил четыре турнира

Однако приступить к боям в нынешнее время не так-то просто. Конечно, президент промоушена Уайт уверяет, что UFC 249 обязательно состоится 9 мая (место держится в строжайшем секрете), а организация даже подала заявление на регистрацию торговых марок «UFC Fight Island» и «Fight Island» («бойцовский остров»), словно намекая, что соревнования действительно пройдут на частном острове, не подвластном юрисдикции каких-либо стран и запретам на мероприятия. Но Гуд в любом случае не сможет восстановиться к 9 мая, и вечер имени Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи пройдет без него.

Кроме того, промоушен официально объявил об отмене еще четырех турниров: не состоятся три события из серии UFC Fight Night — в Небраске (25 апреля), Оклахоме (2 мая) и Сан-Диего (16 мая), а также номерной UFC 250 в Сан-Паулу (9 мая).

Во всех ситуациях проведению турниров помешали ограничения, введенные местными властями из-за коронавируса, а в случае с Сан-Паулу арена для боев была переоборудована в полевой госпиталь до сентября 2020 года.

При этом Уайт продолжает настаивать на проведении UFC 249 в срок — 9 мая. Каким образом это можно осуществить, если все остальные события откладываются, непонятно. Если раньше сообщалось, что промоушен арендует остров и будет проводить на нем турниры каждую неделю, то теперь эта затея, видимо, провалилась. Однако именно бой Фергюсона и Гэтжи UFC почему-то желает организовать вопреки всему.

Остается надеяться, что там не окажется зараженных бойцов, подобных Гуду, который не сразу узнал о своем диагнозе и даже посещал в таком состоянии тренировки.