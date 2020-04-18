«Проведение Игр нереально»: Олимпиада вновь под угрозой отмены

Международный олимпийский комитет (МОК) совместно с организаторами Игр-2020 в Токио до последнего отказывался от идеи отмены или переноса соревнований, которые должны были состояться этим летом — с 24 июля по 9 августа. Однако после многочисленных претензий со стороны спортсменов и национальных спортивных ассоциаций Олимпиада все-таки была отложена из-за пандемии коронавируса COVID-19.

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В течение месяца после данного совместного решения МОК с властями Японии и японской столицы организаторы должны были определиться с новыми датами проведения Игр. Получилось гораздо быстрее. 30 марта глава оргкомитета «Токио-2020» Ёсиро Мори официально сообщил, что летняя Олимпиада откроется 23 июля и завершится 8 августа. Месяцем позже будут проведены Паралимпийские игры — с 24 августа по 5 сентября будущего года.

IOC, IPC, Tokyo 2020 Organising Committee and Tokyo Metropolitan Government announce new dates for the Olympic and Paralympic Games Tokyo 2020 https://t.co/QITtT5dcl8 pic.twitter.com/DHi4u74ZXa — Olympics (@Olympics) March 30, 2020

Перенос соревнований оказался вынужденным не только из-за серьезной ситуации с пандемией во всем мире (в Японии борьба с коронавирусом идет значительно лучше, по последним данным Университета Джона Хопкинса, количество зараженных составляет менее 10 тыс. людей, а летальных исходов только 190), но и из-за проблем с составлением календаря квалификационных состязаний на Олимпиаду — практически все турниры во всем мире отменены или перенесены. По новым рекомендациям МОК, все отборочные соревнования к Играм должны пройти до 29 июня 2021 года.

Однако существует риск того, что Олимпиада может не состояться и в новые установленные сроки.

Профессор кафедры глобального здравоохранения Эдинбургского университета Дэви Шридхар в интервью английскому таблоиду The Sun заявил, что сейчас ученые работают над созданием вакцины от коронавируса, и пока этот процесс серьезно затягивается. По его словам, если лекарство не будет создано в течение ближайшего года, то проведение Игр летом 2021 года окажется нереальным, и соревнования придется либо вновь переносить, либо отменить совсем.

«Ученые говорят, что создание вакцины возможно. Считалось, что на это уйдет год-полтора, но теперь говорят, раньше. Если получим вакцину в течение года, Олимпиада будет возможна. Получение эффективной и доступной вакцины станет переломным моментом в борьбе с коронавирусом.

Однако если подобного научного прорыва не произойдёт, то проведение Игр нереально.

Это единственный способ справиться с этой глобальной проблемой. Нам нужно провести анализы, подвести итоги, поддержать все научное сообщество, в том числе и Национальную службу здравоохранения Великобритании, которая ведет активную работу. Остается только надеяться, что науку ждет прорыв, и мы все выберемся из этой ситуации победителями», — заявил ученый.

Сомнения о проведении Олимпиады следующим летом есть и у японцев. Ранее исполнительный директор оргкомитета Олимпийских игр в Токио Тосиро Муто заявил, что у комитета нет никаких гарантий, что распространение COVID-19 во всем мире будет остановлено, а сама ситуация окажется под полным контролем ученых и врачей.

«Не думаю, что кто-либо в состоянии сказать, сможем мы взять ситуацию под контроль к июлю следующего года или нет. Мы не в том положении, чтобы давать четкие ответы. Вместо того чтобы думать об альтернативных планах, мы должны объединить усилия. Человечество должно объединить технологии и знания, чтобы разработать методы лечения, лекарства и вакцины»,

— приводит слова чиновника First Post.

Очевидно, что печальный вариант развития событий крайне не хотят видеть в МОК. Во многом — из-за финансовых трудностей, которые возникли из-за пандемии. Глава комитета Томас Бах заявил, что один только перенос Игр с лета 2020 года на лето 2021-го принесет убытки в несколько сотен миллионов долларов.

«Точную стоимость переноса нельзя предсказать. Для МОК будут дополнительные расходы в несколько сотен миллионов долларов, это можно сказать уже сейчас. Но главным приоритетом, конечно, остается здоровье атлетов и каждого, кто причастен к Играм, и сдерживание вируса. Мы будем использовать это как базис для каждого будущего решения», – цитирует Баха Frankfurter Allgemeine Zeitung.

МОК, оргкомитет «Токио-2020» и все правительство Японии уже понесло серьезные убытки.

Когда столица Страны восходящего солнца была выбрана городом-хозяйкой Олимпиады, расходы на проведение соревнований оценивались в чуть более $6,5 млрд, однако к концу 2019 года эта сумма возросла до $12 млрд. Из-за переноса Игр Япония, по оценкам экономистов, потеряет еще порядка $6 млрд, ведь, например, на подготовку спортсменов к Олимпиаде уже было потрачено более $3,5 млрд. Расходы на это к следующему лету только увеличатся. Кроме того, японцы не досчитаются свыше $2 млрд, которые должны были пополнить казну страны за счет работы специально подготовленной к Олимпиаде инфраструктуры, туристов, а также рекламных контрактов и продажи прав на телетрансляции.