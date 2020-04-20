Назвал «ваххабитом»: за что Тактаров раскритиковал Хабиба

Бывший боец ММА Олег Тактаров жестко отреагировал на вопрос одного из подписчиков о «первом российском чемпионе в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC)».

Дело в том, что Тактаров блистал в организации в самом начале ее истории, и форматы тех турниров (отечественный спортсмен становился чемпионом на UFC 6) значительно отличались от нынешних ивентов. Как итог, в спортивном сообществе произошел раскол: одни, включая президента UFC Дану Уайта, считают Тактарова чемпионом, тогда как другие называют первым и единственным чемпионом из России главного бойцовского промоушена Хабиба Нурмагомедова.

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«Могу пересказать вам историю промоушена. Итак, первый чемпион — Ройс Грейси. Потом он еще раз выиграл. Третий чемпионат выиграл Стив Дженнум, потому что все травмировались. Четвертый чемпионат – Грейси задушил ногами Дэна Северна. Пятый чемпионат выиграл Дэн Северн. Три чемпиона. А шестой чемпионат выиграл я. Где там вы видите кого-то другого? Это 1995 год, история. Как ее переписать или переделать? Я бы сделал это, если бы мог.

Давайте скажем, что не Грейси выиграл первые два и четвертый чемпионат, а ваш пассажир, которого вы хотите вписать. Если один ваххабит из Цумадинского района (Хабиб оттуда родом. — «Газета.Ru») это сказал, почему все дураки должны это повторять? Он сам-то уже это не повторяет, а вы все повторяете, как обезьянки за ним. К чему эти вопросы? Хотели вывести меня на эти эмоции, чтобы писать заголовки и обсуждать в СМИ? Сами же знаете, как все было», — не постеснялся в выражениях Тактаров во время прямого эфира в Instagram.

Разумеется, Тактаров – далеко не единственный критик Нурмагомедова в последнее время. В первых рядах здесь Конор Макгрегор, журналист Олег Кашин, российские и зарубежные фанаты, обвинявшие после снятия с UFC 249 Хабиба в трусости.

Но впереди планеты всей главный оппонент в карьере россиянина, американский легковес Тони Фергюсон, который 18 апреля снова не смог сойтись в октагоне с Орлом. Россиянин из-за закрытых границ не смог покинуть Россию и вернуться в США, а входить в положение чемпиона и искать варианты с проведением поединка за пределами Штатов в UFC не решились. Так супербой сорвался в пятый (!) раз

В конце концов на замену Хабибу согласился выйти Джастин Гэтжи, с которым теперь Фергюсон, по последним слухам, сразится 9 мая: апрельский турнир не спасли от пандемии коронавируса ни казино в индейской резервации, ни загадочный «остров боев».

«Я думаю, Нурмагомедов понимает, что ему пора уходить. Дело не UFC, а в Хабибе. Чувак по сути сделал это. Он сбежал словно собака с поджатым хвостом… Но в мире много чего происходит. Поэтому, я надеюсь, что он в безопасности и счастлив со своей семьей. Я на самом деле надеюсь, что он тренируется, а не просто несет всякую чушь. Не хочу сказать ничего плохого по отношению к его семье. Это собачий мир, и в нем я сражаюсь за счастливый билет», — цитирует Эль Кукуя ESPN.

Но самому непобежденному чемпиону, похоже, безразлична критика. Накануне Хабиб, вспомнив непростой поход за титулом, заявил, что благодаря шести сокрушительным победам (на пути были сметены Даррелл Хорчер, Майкл Джонсон, Эдсон Барбоза, Эл Яквинта, Конор Макгрегор и Дастин Порье) за последние четыре года стал самым доминирующим бойцом в главном ММА-промоушене мира.

«Ровно четыре года назад, выиграв шесть боев кряду, я был очень близок к поясу. Однако потом я получил очень серьезную травму колена, и Рафаэль дос Аньос, которого я раскидываю на этом видео, стал чемпионом… Потом я получил еще один разрыв колена во время возвращения, потом перелом ребер, после чего я смог вернуться только через два года.

Но то, что было после возвращения, уже история… История, которая запомнится как самые доминирующие четыре года в UFC. С этими фактами никто не поспорит. Кому-то это нравится, а кому-то нет, но, что интересно, мы будем идти дальше», — написал Нурмагомедов в социальных сетях.

Доминирование и правда должно продолжиться. Сойдет на нет неутихающий COVID-19, завершится Рамадан, — и главная звезда российского спорта намерен вернуться в октагон ради заметного рекорда 30-0 и двух последних поединков насыщенной карьеры.