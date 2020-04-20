Месть чемпиона: Карлсен обыграл дерзкого иранца

Magnus Carlsen Invitational набирает обороты. Шахматный онлайн-турнир, организованный чемпионом мира, стал настоящей отдушиной, потому что подарил миру соревнования самого высокого уровня, так как в шахматы можно играть онлайн и без потери качества.

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Сам Карлсен и сказал, презентуя соревнование, что ходы не зависят от того, где они сделаны — на доске или в интернете.

Ну а призовой фонд в $250 тыс. — дополнительная мотивация и вещь, которая делает турнир особенно престижным.

Более значительными призовыми обладают лишь самые престижные соревнования. На том же турнире претендентов, последнем шахматном соревновании, где гроссмейстеры сошлись лицом к лицу, разыгрывалось $500 тыс.

Правда, претенденты добрались лишь до половины, а потом вынуждены были свернуть лавочку все из-за того же коронавируса.

Зато рапид-турнир Карлсена с участием восьми шахматистов высочайшего уровня никто не остановит — благо каждый играет в своей самоизоляции, обставившись камерами и соблюдая правила, чтобы независимый арбитр гарантировал отсутствие читерства.

Система мероприятия тоже самая располагающая к повышенному интересу. Соперники играют друг против другу мини-матчи из четырех партий (в случае равенства все решает «армагеддон»), при этом каждый тур растянут на два дня — ежедневно отношения выясняют две пары.

И вот в третий день турнира второй тур открывали матчи Магнуса Карлсена с Алирезой Фируджа, а также Хикару Накамуры с Анишем Гири.

Конечно, наибольшее внимание привлекал первый поединок. Хотя бы потому, что 16-летний иранец только что обыграл чемпиона мира в финале другого онлайн-турнира Banter Blitz Cup.

Впечатлившись игрой находящегося уже в конце третьего десятка в мировом рейтинге юного таланта, Карлсен пригласил его на свое соревнование.

Естественно, все понимали, что норвежец будет играть с особым настроем, тем более в первом туре он сумел переиграть Накамуру только в дополнительной партии, из-за чего получил не три, а два очка в турнирный зачет.

И действительно Карслен сразу бросился в атаку и легко взял первую партию, однако Фируджа ответил своей победой белыми фигурами, но снова уступил черными.

В итоге все решалось в четвертой партии, где иранцу, чтобы перевести встречу в «армагеддон», нужна была только победа. Поначалу он играл с преимуществом, давил, но более опытный Карлсен действовал спокойно, тратил гораздо меньше времени на ходы, сумел запереть друг на друге две ладьи соперника, заработал даже небольшой перевес и спокойно добился искомой ничьей.

Что до Накмуры, то он сразу же обыграл Гири белыми, после чего планомерно действовал на ничью в трех следующих партиях и в каждой из них без особых трудностей добивался своего. Разве что в заключительной у представителя Нидерландов был шанс, который он не смог развить во что-то серьезное.

Таким образом, после трех дней соревнований Карлсен лидирует с пятью очками, Накамура занимает второе место с четырьмя баллами, а Фируджа и Гири замыкают таблицу, не имея очков.

Ноль баллов в активе и у единственного россиянина Яна Непомнящего, но он пока провел только один матч. 21 апреля ему предстоит поединок с французом Максимом Вашье-Лагравом, с которым они после первого круга лидируют в турнире претендентов, опережая всех на одно очко. Вашье-Лаграв в первом туре переиграл Гири.

Ну а в другом противостоянии дня, обещающим стать не менее интересным, встретятся еще два победителя первого тура — китаец Дин Лижэнь, который был сильнее Фируджа и обидчик Непомнящего американец Фабиано Каруана.

По итогам первого круга четверо набравших больше всех баллов попадут во вторую часть турнира, где и разыграют главные призы, включая положенные победителю $70 тыс. При этом играть они будут почти по тому же регламенту, только после четырех партий в рапид до «армагеддона» будут назначены две партии в блитц.

При этом стоит напомнить, что все восемь участников Magnus Carlsen Invitational получат призовые, причем даже за восьмое место положены $15 тыс., что ровно на тысячу больше, чем Фируджа получил за свою победу на Banter Blitz Cup. В общем, борьба точно будет упорной.