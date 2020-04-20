Пропал в Дубае: «Андерлехт» избавится от нарушителя карантина

Очередной известный футболист нарвался на неприятности из-за нарушения карантина. Речь идет о полузащитнике бельгийского «Андерлехта» Самире Насри. Как стало известно Daily Mail, француз самовольно решил отправиться в Дубай в гости к своему другу Ахмеду Яхьяуи, не поставив никого в известность, и перестал выходить на связь с представителями клуба несколько недель назад.

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Британский таблоид уточняет, что «Андерлехт» обязал своих футболистов, отправленных на домашнее пребывание во время самоизоляции, передавать информацию о передвижениях, а также предоставлять отчеты о проделанных тренировках по индивидуальному графику, если они не посещают базу клуба. Все игроки пурпурно-белых придерживались этого правила, кроме Насри. После вылета в Дубай он также прекратил всю активность в социальных сетях — например, последнюю запись в своем Instagram-аккаунте хавбек опубликовал 1 апреля.

С тех пор о состоянии и местонахождении француза нет дополнительных данных. Руководство клуба крайне разочаровано поведением 32-летнего француза и, как пишет источник со ссылкой на Derniere Huere, рассматривает возможность расторжения контракта с ним за несоблюдение предписанных указаний на время пандемии.

Напомним, что Насри присоединился к «Андерлехту» летом прошлого года, когда стал свободным агентом после ухода из «Вест Хэм Юнайтед». В сезоне-2019/20 он провел лишь девять матчей во всех турнирах, отметившись двумя забитыми мячами. Его контракт действует до конца июня, и сейчас высока вероятность того, что бельгийский клуб не будет продлевать соглашение, а штрафами за нарушение дисциплины отобьет часть зарплаты за оставшиеся месяцы. Ранее в своей карьере Насри также выступал за «Марсель», лондонский «Арсенал» и «Манчестер Сити», «Севилью» и «Антальяспор». За сборную Франции хавбек провел более 40 матчей. Специализированный портал Transfermarkt.de оценивает его стоимость в €1,6 млн.

Впрочем, на протяжении последних лет развитию карьеры Насри регулярно мешают скандалы. Так, в феврале 2018 года он был дисквалифицирован на полгода за нарушение антидопинговых правил: в 2016-м футболист находился на лечении в клинике DripDoctors в Лос-Анджелесе, которая специализируется на витаминной терапии и потенциально скрывает следы допинга. В организм француза попал питательный микроэлемент во время переливания крови.

Игрок попытался обжаловать вердикт и обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS), однако апелляцию отклонили, а вдобавок ко всему еще и дисквалификацию продлили на год.

Чемпионат Бельгии, как и большинство первенств мира, был приостановлен в марте из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Спустя месяц лига стала первой в Европе, которая окончательно решила не доигрывать сезон. Чемпионом был признан «Брюгге», для которого эта победа стала уже 16-й в истории. Серебряным призером стал «Гент». «Андерлехт» финишировал только на восьмом месте и не примет участие в еврокубках в следующей кампании.

Что же до Насри, то он далеко не первый футболист, нарушивший карантин. Груз последствий за самоуправство на себе уже ощутил нападающий мадридского «Реала» Лука Йович. В марте игрок без согласия клуба отбыл в Сербию для празднования дня рождения своей девушки. Согласно правилам, если человек пребывает в страну в период пандемии, то должен отбыть двухнедельной карантин. Йовича же заметили прогуливающимся по Белграду. В ярость пришел даже президент — Александр Вучич пообещал, что в следующий раз спортсмена просто арестуют.

И на словах все не закончилось. Сербская полиция завела дело на 22-летнего футболиста и уже передала его в прокуратуру. Йович будет обязан дать показания. В худшем случае ему может грозить до трех лет тюремного заключения.

В Сербии с нарушителями карантина в принципе предпочитают на церемониться. Полузащитник итальянского клуба «Асколи» Никола Нинкович по приезде из Италии устроил вечеринку в отеле. Его дело о нарушении комендантского часа и правил во время эпидемии также было направлено в прокуратуру. А то, что спортсмены в стране действительно не являются исключениями, наглядно показывает пример Александара Прийовича, выступающего за саудовский клуб «Аль-Иттихад». Он собрался в многочисленной компании друзей в гостинице, после чего был приговорен к трем месяцам домашнего ареста.