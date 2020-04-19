«Готовы играть без зрителей»: когда возобновится сезон РПЛ

Сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) 17 марта встал на вынужденную паузу из-за пандемии коронавируса COVID-19. Изначально руководство лиги планировало возобновить матчи первенства 10 апреля, однако ситуация в стране лишь ухудшилась. В итоге 1 апреля на основании постановления бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) пауза была продлена до 31 мая, однако и данный исход уже является маловероятным.

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В связи с большим количеством вопросов, связанных с судьбой первенства, руководство лиги выступило перед журналистами и болельщиками, внеся некоторую ясность в данной ситуации. На официальном сайте РПЛ были даны ответы на главные вопросы, хотя и определенности в дате возобновления сезона пока нет.

Отвечаем на вопросы по поводу приостановки сезона #ТинькоффРПЛhttps://t.co/rOixq1bY2p — Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) April 19, 2020

«Сезон Российской премьер-лиги возобновится, как только органы исполнительной власти снимут ограничения на проведение и организацию массовых мероприятий. Руководство РПЛ вместе с коллегами из РФС участвует во всех конференц-коллах с Международной федерацией футбола (ФИФА), Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и другими футбольными организациями, работающими над возобновлением европейских чемпионатов. На основе постоянно обновляющихся данных мы моделируем различные варианты календарей для текущего и следующего сезонов.

Пока мы планируем возобновление чемпионата в любую из недель с середины июня по середину июля. Дата старта зависит от распространения коронавируса и указов властей»,

— говорится в заявлении.

Еще в начале апреля генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев назвал ориентировочные даты возобновления чемпионата.

«Самая крайняя дата возобновления чемпионата — 12 июля. Она совпадает с датой, исходящей от Ассоциации европейских клубов — 15 июля. Нужно две недели для тренировочного процесса, чтобы выйти на игровой уровень, таким образом, в конце июня нужно принимать решение», — говорил Медведев в интервью ТАСС.

Примечательно, что в УЕФА настоятельно рекомендуют завершить национальные первенства к 31 июля, чтобы после этого завершить текущие розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также приступить к началу следующего еврокубкового сезона (первые квалификационные раунды УЕФА хочет провести в период с конца июля по середину августа). Чемпионат России же остановился на 22-м туре — за 8 туров до конца сезона. Провести их в настолько сжатые сроки не удастся. Кроме того, РПЛ необходимо просчитать и время для так называемых тренировочных лагерей для клубов — периода подготовки после незапланированной паузы.

«Премьер-лига и клубы договорились определить дату возобновления чемпионата минимум за три недели до старта, чтобы у футболистов было время на подготовку», — заявили в руководстве лиги.

К возобновлению сезона готовятся и в других странах Европы. В большинстве своем европейские лиги планируют провести оставшиеся матчи при пустых трибунах. В Италии и вовсе готовы отказаться от зрителей на стадионах до конца 2020 года в рамках мер борьбы с распространением коронавируса. В России этот сезон также могут доиграть при пустых трибунах.

«Такая вероятность есть. Руководство и клубы РПЛ рассматривают различные варианты доигровки сезона, в том числе и без зрителей. Мы понимаем, что игры без болельщиков — это плохо, поэтому такой вариант мы примем, если другие будут невозможны», — подчеркнули в руководстве РПЛ.

Одним из главных вопросов о судьбе Премьер-лиги остается факт досрочного завершения сезона. К этому уже пришли, например, в Бельгии. В России также ряд клубов выступил за прекращение первенства без доигровки оставшихся восьми туров. Среди таковых, например, оказались «Спартак», «Ахмат», «Урал», а также, как утверждает «Спорт-Экспресс», самарские «Крылья Советов». В УЕФА при этом настоятельно рекомендуют завершить сезон полноценно. В противном случае страна-член ассоциации рискует потерять путевки в еврокубки на следующий сезон. РПЛ прекращать сезон досрочно в связи с данными наставлениями не собирается.

«УЕФА дал всем лигам рекомендацию доиграть сезон до конца, чтобы сохранить целостность соревнований и определить чемпиона, участников еврокубков и стыковых матчей, а также команды, которые покинут чемпионат, по спортивному принципу»,

— подчеркнули в РПЛ.

По итогам 22-х туров лидером Российской премьер-лиги остался петербургский «Зенит», который набрал 50 очков. Второе и третье места заняли московский «Локомотив» и «Краснодар» — в их активе по 41 баллу, однако красно-зеленые опережают «быков» по дополнительным показателям. Места в топ-5 первенства, которые являются еврокубковыми на следующий сезон, заняли «Ростов» и столичный ЦСКА соответственно. На вылет из Премьер-лиги стоят «Крылья Советов» с «Ахматом».

Вспышка коронавируса COVID-19 впервые была зафиксирована в конце декабря прошлого года в китайском Ухане. По последним данным Университета Джона Хопкинса, количество инфицированных составляет более 2,3 млн человек, скончались от вируса 162 013 человек. В России на 19 апреля случаи заболевания зафиксированы во всех 85 субъектах страны: 42 853 заражены, 3 291 выздоровел, 361 умер.