«Переживаем трагедию»: возобновится ли футбольный сезон в Италии

Чемпионат Италии по футболу, который был приостановлен в связи с пандемией коронавируса в начале марта, может быть возобновлен в конце мая. Об этом информирует издание La Gazzetta dello Sport. Сообщается, что в скором времени власти Италии получат документ, который был подготовлен Федеральной медицинской комиссией, и уже на его основании будет принято решение о возобновлении Серии А.

По информации источника, президент Федерации футбола Италии (FIGC) Габриэле Гравина будет настаивать на том, чтобы сезон был возобновлен в указанное время.

Другое итальянское издание Corriere dello Sport пишет, что оставшиеся матчи национального первенства могут состояться в ограниченном количестве городов – называются Рим, Флоренция и Неаполь. При этом в этот список может войти еще один город, однако его название пока не раскрывается.

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Также рассматривается вариант с проведением оставшихся встреч турнира в центральной и южной Италии из-за того, что северная часть страны наиболее подвержена заражению коронавирусом. С таким предложением выступил представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Италии Вальтер Риккарди.

«Италия не одинакова с точки зрения инфекции. В центре и на юге не было такой ужасной вспышки, как на севере. Но люди общаются и путешествуют. Есть районы, где по-прежнему погибает более 100 человек в день.

Нужно правильно дифференцировать районы по уровню риска, поэтому мы предлагаем играть в центре и на юге. Но нужно быть осторожными: вторая и третья волны могут быть более опасными, чем первая. Мы не можем допустить, чтобы они произошли»,

— заявил он.

Федерация футбола Италии уже разработала план по возвращению футболистов к тренировочным процессам в максимально возможной безопасности. При этом сообщается, что приступить к тренировкам клубы смогут не ранее 4 мая. Президент Федерации футбола Италии Гравина в своем обращении отметил, что будут приложены максимальные усилия для того, чтобы чемпионат страны был возобновлен и доигран.

«С чувством ответственности, доступности и здравого смысла мы найдем правильный путь. Те, кто предлагают отменить сезон, не любят футбол или итальянцев и хотят лишить нас надежды на будущее. Я буду держаться до конца.

Мы разработали строгий и осторожный, но гибкий протокол здравоохранения. Потребуются три недели мер безопасности, чтобы мы могли начать снова в конце мая-начале июня», — цитирует Гравину Football Italia.

Его уверенность и надежду не разделяет заместитель министра здравоохранения Италии Пьерпаоло Силери, который 14 апреля заявил, что турнир вряд ли будет доигран. Также против возобновления чемпионата выступил президент «Брешии» — команды, которая занимает последнее место в турнирной таблице Серии А.

«Мы переживаем трагедию, и я видел вещи, которые никто не должен видеть. Я боюсь ходить в сад своего дома или гулять в одиночестве. Вот почему этот разговор сводит меня с ума. Если нужно, высадите нас из элитного дивизиона, я согласен. С поднятой головой пойдем в Серию B. Люди прячутся за экономическими проблемами», — сказал Челлино в интервью Radio24.

До вынужденной паузы в чемпионате, которая была объявлена 10 марта, команды успели сыграть по 26 и 25 игр. В турнирной таблице Серии А лидирует туринский «Ювентус», набравший за 26 туров 63 очка. На втором месте с отрывом в один балл идет «Интер», а замыкает тройку «Наполи» — 54 очка.

Издание Football Italia проинформировало, что сезон в стране может быть возобновлен кубковыми матчами — в первой встрече сыграют «Ювентус» с «Миланом», затем — «Наполи» с «Интером». Благодаря этим поединкам перед возобновлением первенства у других итальянских клубов будет больше времени на подготовку к возобновлению сезона

Примечательно, что не исключен также вариант, что болельщики будут допущены на стадионы только в 2021 году. По информации AS, фанаты вновь начнут посещать матчи весной, когда окончательно будут сняты все запреты, введенные из-за пандемии, и открыты все границы.

Стоит отметить, что Италия является одним из эпицентров коронавируса в Европе. По состоянию на 18 апреля в стране было зафиксировано 172 434 случая инфицирования COVID-19, при этом скончались 22 745 человек, а выздоровело 42 727 зараженных.