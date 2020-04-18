Миллионные долги: российский биатлон на грани банкротства

Дела всего Союза биатлонистов России и его президента Владимира Драчева становятся все хуже. Помимо отсутствия общего языка с тренерским советом и конфликта с биатлонистами-ветеранами, на федерацию свалились и серьезные финансовые проблемы. По словам исполнительного директора СБР Сергея Голикова, временно отстраненного от своей должности по личному распоряжению Драчева, перед Союзом висит большой долг, покрыть который федерации нечем.

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«В СБР сложная ситуация уже давно – с осени прошлого года. А после Нового года она вообще стала критической. В январе пришлось даже пустить свои личные оборотные три миллиона на самые необходимые платежи и на то, чтобы заткнуть дыры по зарплате.

Учитывая, что спонсоры сейчас в принципе отсутствуют, в апреле выдавать людям зарплату просто нечем. При этом долгов по зарплате накопилось где-то на 4-5 млн рублей. Это не считая долгов по аренде, телефонной связи, поставщикам мы какие-то деньги тоже должны – около двух миллионов. Не считая серьезной суммы, которую мы должны IBU, сейчас у нас долгов где-то на 7-8 млн рублей»,

— приводит ТАСС слова Голикова, отметившего, что долги появились именно во время правления Драчева.

Тот возглавил СБР еще в мае 2018 года, выиграв выборы у Дмитрия Алексашина и Виктора Майгурова. Первым делом Драчев занялся реабилитацией Союза, который в декабре 2017 года был ограничен в правах Международным союзом биатлонистов (IBU). По сей день СБР является лишь временным членом федерации и не имеет права голоса в исполкоме. Данные санкции были вынесены по обвинению в нарушениях антидопинговых правил, некоторые отечественные биатлонисты до сих пор обжалуют в судах вынесенные им санкции. За расследование допингового дела в российском биатлоне, которое проводят члены IBU, СБР должен также заплатить. Из огромного долга, который дошел до €1 млн, Союз уже погасил большую его часть. Осталось закрыть еще чуть более €350 тыс. Но средств на это нет.

«Переговоры надо было вести раньше, пытаться как-то исправить ситуацию, а сейчас поезд уже ушел. Что касается счетов СБР, то на них – нули», — подчеркнул Голиков.

Нулевой баланс можно было бы объяснить как раз тем, что все средства идут на погашение долга перед IBU. Вероятно, таким образом можно было бы и закрыть глаза на то, что еще с ноября прошлого года главный тренер российской сборной и еще несколько сотрудников СБР не получают зарплату вообще: бюджет ведь ограничен, вернуть полноценный статус в IBU можно будет только после того, как все деньги будут выплачены. Если бы не несколько факторов.

Еще весной прошлого года СБР отчитывался о своем бюджете, который показал доход в порядка 130 млн рублей. Большая часть от этих средств шла от Министерства спорта России. Теперь же, как утверждает Голиков, ничего от этих миллионов не осталось вообще. В данном случае ответчиком приходится быть именно Драчеву, который так и не смог привлечь к федерации хороших спонсоров. Скандальная история с контрактами, произошедшая летом 2019-го, когда биатлонисты были поставлены в невыгодные для себя условия, лишь подтвердила это. Как утверждает Голиков,

уже осенью, а, может, и даже раньше, Союз биатлонистов России будет объявлен банкротом.

Драчев в этой ситуации находится не в лучшей позиции. Проблем ему добавил и все тот же Голиков, обвинивший президента СБР в нецелевом расходовании средств. Так, исполнительный директор Союза заявил, что Драчев нанял своей супруге личного водителя, которому выплачивал зарплату из бюджета организации. Всего на это ушло около 1,5 млн рублей. Именно после этих обвинений Голиков и был отстранен от своей должности, хотя чиновник, по его словам, готов предоставить документы с доказательствами в правоохранительные органы. Совершенно точно эту информацию до конца апреля проверит ревизионная комиссия СБР.

«Ревизионной комиссии СБР в срок до 30 апреля 2020 года провести финансовый аудит деятельности организации в период с 20 мая 2018 года по настоящее время.

В том числе проверить информацию о правомерности выплаты заработной платы А. Медведеву. А также проверить информацию по взаиморасчетам с контрагентами при организации и проведению тренировочных сборов и участия команд в соревнованиях, в том числе по взаиморасчетам с Центром спортивной подготовки и Минспортом РФ», — поручило правление СБР.

В случае, если по итогам финансового аудита в СБР подозрения в растратах Драчевым подтвердятся, то, согласно уставу Союза, будет созвана Внеочередная отчетно-выборная конференция, на которой будет поставлен вопрос о досрочной отставке нынешнего президента организации.

Помимо этого, Союз биатлонистов России рискует лишиться государственной аккредитации. Сам Владимир Драчев уверен, что этого удастся избежать, однако в Минспорта сильно обеспокоены ситуацией, в которой находится российский биатлон. Особенно когда речь идет не о результатах, а о сохранении ведомства как такового. К подобным санкциям министерство спорта уже совсем недавно прибегало, лишив госаккредитации Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА). Та тоже имеет серьезные финансовые проблемы и до сих пор лишена статуса Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (World Athletics). В марте международное ведомство могло полностью исключить ВФЛА, что привело бы к катастрофе всей отечественной легкой атлетики, однако тогда в World Athletics ограничились штрафом в $10 млн.