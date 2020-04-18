«Попробуйте Марадону»: почему Шюррле не заиграл в «Спартаке»

Звездное имя

Подписание на тот момент 28-летнего Андре Шюррле летом прошлого года перед стартом сезона было очень важным шагом для «Спартака» и со спортивной, и с имиджевой точки зрения. В клуб пришел чемпион мира-2014, поигравший за свою карьеру в немецких «Вольфсбурге» и «Боруссии» из Дортмунда, а также в английском «Челси». Имя Шюррле является безусловно звездным по меркам европейского футбола.

Предыдущий сезон он провел также в аренде в скромном лондонском «Фулхэме», но забил за него шесть мячей в АПЛ, и к тому же такой шаг назад был связан с травмами, преследовавшими игрока.

В «Спартак» немца брали для того, чтобы он добавил команде мастерства, но не только для этого. Шюррле должен был стать лидером в раздевалке, добавить коллективу опыта, а также как следует пропиарить клуб и показать, насколько в порядке как переговорщик не так давно назначенный генеральным директором Томас Цорн, лично занимавшийся сделкой.

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Выглядело все на берегу очень даже интересно: звездный игрок в далеко не пенсионном возрасте, но с непонятными из-за неудач последних лет перспективами, был взят в аренду с правом выкупа. «Спартак» фактически ничем не рисковал.

Правда, по данным СМИ и Transfermarkt, полузащитник за сезон в Москве должен был заработать аж 3,2 млн евро, а сумма его выкупа у «Боруссии» составляла весомые, но не критичные в случае хорошей игры 6,5 млн евро. Но ведь речь шла об игроке, давно заработавшем себе имя. Да и чемпионом мира он стал совсем не номинально. На бразильском мундиале Андре в основном выходил на замену, но был для Йоахима Лева первым выбором в качестве джокера. И выбор этот был в высшей мере оправданным.

Хавбек забил в 1/8 финала первый гол в дополнительное время в матче с Алжиром (2:1), затем дважды отличился в знаменитом шоковом полуфинале против хозяев бразильцев (7:1), а в финале, опять в дополнительное время, сделал «золотую» голевую передачу на Марио Гетце!

Куча проблем

Начал полузащитник в России весьма впечатляюще. Шюррле дебютировал во втором тайме матча РПЛ против московского «Динамо», когда спартаковцы остались в меньшинстве, играл единственного нападающего и выглядел очень неплохо (0:0). Потом были полчаса в Швейцарии против «Туна» в квалификации Лиги Европы (3:2), а дальше он набрал 1+1 против «Ахмата» (3:1) в РПЛ и забил швейцарцам в ответке в Москве (2:1).

В следующем матче, 15 августа звездный немецкий хавбек завоевал любовь болельщиков красно-белых, сделав голевой навес на Самюэля Жиго, принесший победу над ЦСКА в столичном дерби (2:1)... И на этом все. Затем было шесть матчей подряд без результативных действий (включая проигранные спартаковцами важные игры с «Брагой» в Лиге Европы и с «Зенитом» в РПЛ), а дальше бронхит и травма голеностопа.

В итоге полузащитник после 20 сентября лечился больше, чем играл, не провел ни одного полного матча и в целом не вписывался в схемы сменившего Олега Кононова Доменико Тедеско.

Шюррле принял участие еще в семи встречах в составе «Спартака» и не набрал больше ни одного очка, а болельщики уже стали высказывать недовольство не столько его игрой, сколько обилием постов в Instagram, где игрок постоянно наслаждался московской жизнью в компании своей супруги.

Параллельно пошел прессинг и со стороны известных футбольных людей, особенно старался явно недолюбливающий «Спартак» бывший игрок ЦСКА и «Зенита», а ныне второй тренер сине-бело-голубых Владислав Радимов. Вряд ли его колкости стали причиной отказа «Спартака» выкупать немца, но, по всей видимости, и без кризиса, связанного с пандемией коронавируса, красно-белые не стали бы активировать опцию.

«Да, это правда. Мы договорились с Андре, что не будем выкупать его у «Боруссии». Но Андре — выдающийся футболист, который обогатил нашу молодую команду своим опытом», — рассказал накануне Цорн в интервь. Bild. История заканчивается.

Обширный фидбэк

Естественно, новость о том, что Шюррле не станет игроком «Спартака» на постоянной основе, не могла не вызвать широкого отклика.

«Не, ну как так-то?! Спартачи, как же теперь без Шюррле? Эх, такую песню испортил… Так много кричали про чемпиона мира. Но… Есть же еще Диего Марадона?! Может, к нему присмотритесь? Тоже ведь чемпион мира-1986», — сразу едко отреагировал в своем Twitter Радимов.

Впрочем, не поняли этой аренды и спартаковские ветераны. Например, Роман Павлюченко.

«Для «Спартака» Шюррле ничего не сделал. Да, он чемпион мира, хотел стать лидером команды – все от него это ждали. А он все провалил. Толку в «Спартаке» от него не было. Почему? Факторов много, мы же не знаем, зачем он сюда приезжал. Может, на первом месте у него были деньги. Какие-то вспышки у него были, но мало.

Я не увидел того Шюррле, который играл в других чемпионатах. Что он был, что его нет. С ним команда не играла лучше. «Спартак» от его ухода ничего не потеряет. Жалко, что футболист такого уровня не помог команде. Такое тоже случается – у всех свои проблемы. У него же и со здоровьем за жизнь проблем было много», — рассказал «Чемпионату» бывший форвард сборной России.

При этом Павлюченко отметил также, что Шюррле все равно остается звездным футболистом, которые еще может себя проявить, просто российский чемпионат достаточно сложный.

«Нужно было его брать или нет, в любом случае это игрок с большим именем. Но эта травма преследует его, и он до конца не смог показать себя. Он ведь пришел ярко в «Спартак», и у него была реклама – чемпион мира. Но потом он просто пропал. К сожалению, долго лечился,

— приводит Sport24 слова другого бывшего спартаковца Александра Самедова. — Я думаю, что возраст не повлиял на то, что у него не получилось, это было ни при чем. Просто со здоровьем у человека проблемы. Не знаю, какие именно, но судя по тому, сколько он лечился, – не все так просто».

В общем, попытка привезти в РПЛ чемпиона мира была неплохой, но все-таки окончилась неудачей, оценивать которую в итоге будет владелец клуба Леонид Федун. Впрочем, учитывая, что все остальные трансферы генерального директора вышли, похоже, вполне удачными, вряд ли Цорн получит за это вердикт о профнепригодности.