До трех лет тюрьмы: на форварда «Реала» завели дело за прогулку

Дело на форварда «Реала» передали в прокуратуру

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Сербии Лука Йович продолжает испытывать серьезные проблемы из-за нарушения карантина, за который на его родине предусмотрено очень суровое наказание.

Например, можно сесть в тюрьму на срок от трех месяцев до трех лет либо оказаться под домашним арестом. И тот и другой вариант могут очень плохо сказаться на карьере игрока, если в Испании объявят о возобновлении чемпионата,

и ему нужно будет вернуться для прохождения короткой предсезонки с командой, а он этого сделать не сможет.

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Также за нарушение карантина предусмотрен штраф в размере 1 275 евро — и это, пожалуй, наименее страшное наказание для звездного футболиста, которого уже публично осудили президент страны Александр Вучич и премьер-министр Ана Брнабич.

«Не могу понять этих молодых людей, которые являются миллионерами и хотят показать, что могут все. Надеюсь, после предания огласке Йович будет оставаться в изоляции. Если он выйдет на улицу, то будет немедленно арестован», — приводит слова Вучича «Спортски журнал».

Что же позволил себе футболист? Он показался днем в центре Белграда, объяснив это походом в магазин.

Некоторые СМИ обвинили игрока еще и в том, что он якобы праздновал день рождения девушки, однако отец Луки — Милан Йович — заявил, что подруга сына находится на позднем сроке беременности и не может покидать свой дом.

Но разве во время карантина нельзя сходить даже за продуктами?

Условия самоизоляции в Сербии выглядят следующим образом: на улицу можно выходить только для покупок первой необходимости и лишь с 5 утра до 17 вечера по будням. А вот в субботу и воскресенье покидать дом нельзя вообще даже для похода в магазин — комендантский час действует с 17 часов пятницы до 5 утра понедельника. Естественно, общественный и междугородний транспорт давно не ходит, границы закрыты.

Однако для тех, кто успел прибыть на родину из-за рубежа, карантин является еще более жестким. В частности, прилетевшие из стран с тяжелой эпидемиологической ситуацией должны провести дома 28 дней в одиночестве, никуда не выходя.

Естественно, на Йовича распространялось последнее условие, поскольку он прибыл в Белград из Испании, где коронавирус продолжает бушевать (188 068 заразившихся, 19 130 смертей).

Потому неудивительно, что появление футболиста в центре города вызвало огромную волну негатива со стороны его соотечественников. Йович принес публичные извинения в Instagram, заверил, что перед вылетом в Сербию сдал два отрицательных теста на коронавирус и точно не мог никого заразить, пожертвовал 50 тысяч евро на покупку респираторов, однако избежать наказания ему уже вряд ли удастся.

Игроку официально предъявлено обвинение по статье 248 Уголовного кодекса Сербии (как раз той, что предусматривает домашний арест или срок в тюрьме).

Местная полиция уже передала дело Йовича в прокуратуру Белграда, и в скором времени футболист должен будет дать показания (скорее всего, по видеосвязи).

Процедура проходит в обычном порядке, как и со всеми остальными жителями Сербии — для национальных звезд спорта не делается никаких исключений. Правда, отмечается, что прокуратура запросила у министерства юстиции информацию о том, получил ли Йович уведомление о том, что должен провести 28 дней в строжайшей изоляции. Дело в том, что игрок оправдывал свой проступок незнанием.

«Мне очень жаль, что некоторые люди непрофессионально сделали свою работу и не дали мне правильных инструкций по поводу того, как нужно соблюдать карантин после прибытия из-за рубежа. В Испании мне позволялось сходить в аптеку или супермаркет, а в Сербии оказалось, что этого делать нельзя», — писал футболист в Instagram.

Какой ответ получила прокуратура от министерства юстиции, пока неизвестно. Однако оправдания Йовича в любом случае выглядят странно: спортсмен явно имел возможность найти всю нужную информацию до прибытия в страну. К тому же, по информации СМИ, в аэропорту Белграда ему все же вручили соответствующую бумагу о карантине.

Прибыл из Италии — устроил вечеринку

Примерно в такой же ситуации оказался Никола Нинкович — 25-летний полузащитник итальянского клуба «Асколи», которым в 2019 году серьезно интересовался московский «Спартак».

Приехав из Италии, где в данный момент зарегистрирован 168 941 случай заражения, а 22 170 человек скончались, Нинкович устроил в отеле мини-вечеринку с девушкой и друзьями. Судя по всему, его наказание может оказаться гораздо более суровым, чем у Йовича.

Дело игрока «Асколи» также было передано полицией в прокуратуру.

Собрал 19 человек — получил три месяца ареста

Стоит отметить, что в Сербии угрозы о возможном аресте и заключении в тюрьму действительно исполняются. Это может подтвердить пример футболиста Александара Прийовича, выступающего за сборную страны и саудовский клуб «Аль-Иттихад».

Теплым апрельским вечером нападающий решил собраться с 19 (!) друзьями в номере белградского отеля. Уже одно это тянет на серьезное наказание, однако они сделали это еще и после 17 часов, когда вообще никуда нельзя выходить, то есть нарушили комендантский час.

В итоге Прийович дал показания по видеосвязи, признал свою вину и был приговорен к трем месяцам домашнего ареста. Хотя сейчас вся страна находится под своеобразным домашним арестом, но для футболиста эти месяцы превратятся в один сплошной жесткий карантин «после прибытия из-за рубежа» — без права показаться на улице. И, конечно, он серьезно потеряет в деньгах, если в Саудовской Аравии вдруг решат возобновить чемпионат.