Время продавать: кто покинет «Зенит» и «Спартак»

Спрос на Азмуна

Сердар Азмун стал в последнее время предметом максимального количества новостей о возможных переходах игроков Российской премьер-лиги (РПЛ) в европейские клубы. В последнее время много говорится о том, что скауты топ-чемпионатов в связи с пандемией коронавируса обратят особое внимание на клубы из Восточной Европы.

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Вот только в случае с иранским форвардом санкт-петербургского «Зенита» это не важно. Вне зависимости от воздействия пандемии COVID-19 на футбольный мир, 25-летний иранец должен стать в межсезонье реальной трансферной целью для многих клубов.

Азмун планомерно развивался в чемпионате России в «Рубине» и «Ростове» под руководством Курбана Бердыева и уже тогда был хорошо известен скаутам, но год в «Зените» окончательно дал представление об его возможностях.

Еще достаточно молодой, но уже вполне состоявшийся футболист смог проявить себя в ведущем клубе России — в том числе и на уровне еврокубков, — составив ударную связку с капитаном сборной России Артемом Дзюбой.

Во второй части прошлого чемпионата РПЛ Азмун после переезда из Казани провел девять голов в 12 матчах за сине-бело-голубых, чем помог им оформить чемпионский титул спустя четыре года после предыдущего.

В нынешнем сезоне на счету Сердара в 21 матче десять голов и шесть голевых передач. Также иранец дважды отличился в матчах группового этапа Лиги чемпионов, поразив ворота французского «Лиона» и португальской «Бенфики».

В общем, очевидно, что в ближайшее трансферное окно его будут атаковать зарубежные клубы. В последнее время активно муссируется информация о предметном интересе итальянского «Наполи», который готов хоть сегодня выложить за нападающего 25 млн евро.

Правда, чемпионы России требуют за свой актив порядка 35 млн евро, что пока что является препятствием в переговорах, но вряд ли станет непреодолимой преградой.

Area Napoli писал накануне, что помимо неаполитанцев форвардом активно интересуются английские «Вест Хэм» и «Лестер», а конкуренция ставит продавца, коим является «Зенит», в выгодное положение — в конечном счете за игрока наверняка заплатят требуемую или около того сумму.

Естественно, в Санкт-Петербурге вряд ли хотят расстаться с Азмуном, однако тот сам желает попробовать свои силы в ведущих европейских лигах, так что его трансфера стоит ждать наверняка.

Дзюба остается

В таких условиях нет ничего удивительного, что недавно генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил о невозможности ухода из команды другого нападающего — Дзюбы.

Да, ранее сам 31-летний форвард «Зенита» даже заключал договор с агентством знаменитого португальца Жорже Мендеша, которому давал авторизацию на два трансферных окна для организации его переезда в АПЛ, но этого так и не случилось.

В итоге нападающий подписал новый контракт с чемпионами России и теперь не станет летом свободным агентом. В РПЛ он остается едва ли не главной звездой и лидирует в нынешнем сезоне в списках бомбардиров и ассистентов (13 голов и десять результативных передач).

Вряд ли сам нападающий будет во что бы то ни стало пытаться сделать шаг в неизвестность, а «Зениту» просто необходимо сохранить его, чтобы не утратить мощи в атаке.

Изменения в «Спартаке»

Появилась 17 апреля информация и о грядущих изменениях в московском «Спартаке», которая пока касается больше уходов из клуба Леонида Федуна.

Во-первых, красно-белые не станут активировать пункт о выкупе немецкого полузащитника Андре Шюррле, который находится в команде на правах аренды.

Чемпион мира — 2014 в составе сборной Германии начал в РПЛ очень бодро, но, набрав несколько очков по системе «гол+пас» и внеся важный вклад в виде голевой передачи на Самюэля Жиго в победном московском дерби против ЦСКА, быстро потух.

Травмы и в целом невнятная игра в последнее время являются причиной того, что «Спартаку» действительно нет никакого смысла платить от шести до восьми (по разным данным) млн евро за выкуп футболиста у дортмундской «Боруссии».

Telegram-канал «Мутко против» сообщил также о том, что покинет красно-белых и еще один легионер: речь идет о проведшем в команде уже немало лет парагвайском универсале Лоренсо Мельгарехо.

«Это правда. Индеец уходит. Интересно только одно, откуда инфа утекла. Знал ограниченный круг людей», — рассказал журналист Sport24 Максим Алланазаров.